ОФК йилнинг энг яхши футболчиларини эълон қилди: Тарихий рекорд ва кутилган ғолиб
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Осиё футбол конфедерацияси йилнинг энг яхши футболчиларини аниқлади, унда Ли Кан Ин ва Алиризо Бийронванд нуфузли совринларга лойиқ деб топилди.
- Жанубий кореялик 25 ёшли Ли Кан Ин хорижда тўп тепаётган энг яхши осиёлик футболчи номини кетма-кет иккинчи марта сақлаб қолди.
- Эронлик 34 ёшли дарвозабон Алиризо Бийронванд эса Осиёнинг йил футболчиси деб эълон қилиниб, ушбу совринни қўлга киритган тарихдаги биринчи дарвозабон сифатида рекорд ўрнатди.
Осиё футбол конфедерацияси (ОФК) йилнинг энг яхши футболчилари номини эълон қилди. Мукофотлар тақсимотида Жанубий Корея ва Эрон вакиллари алоҳида эътиборга сазовор бўлди: Ли Кан Ин кетма-кет иккинчи йил хорижда тўп тепаётган энг яхши осиёлик футболчи деб топилган бўлса, Алиризо Бийронванд қитъанинг нуфузли индивидуал совринларидан бирига эга чиқиб, дарвозабонлар учун тарихий натижа қайд этди.
Ли Кан Ин кетма-кет иккинчи йил энг яхши бўлди
Жанубий Корея терма жамоаси аъзоси, 25 ёшли Ли Кан Ин хорижда фаолият олиб бораётган Осиёнинг энг яхши футболчиси номини сақлаб қолди. Бу унинг мазкур йўналишдаги совринни кетма-кет иккинчи марта қўлга киритиши бўлди.
Истеъдодли яримҳимоячи сўнгги йилларда Европа футболининг эътиборли вакилларидан бирига айланди. У июль ойида Парижнинг «ПСЖ» клубидан Испаниянинг «Атлетико» жамоасига ўтган.
Алиризо Бийронванд Осиёда йил футболчиси бўлди
Эронлик 34 ёшли дарвозабон Алиризо Бийронванд эса Осиёнинг йил футболчиси деб эълон қилинди. «Тракторсози» клуби вакили ушбу совринни қўлга киритган тарихдаги биринчи дарвозабон сифатида футбол тарихига кирди.
Бу натижа дарвозабоннинг қитъа футболининг энг юқори индивидуал эътирофларидан бирига эришганини англатади. Бийронванднинг ғалабаси нафақат Эрон футболи, балки Осиё дарвозабонлари учун ҳам алоҳида аҳамиятга эга бўлган тарихий воқеа сифатида баҳоланмоқда.
Сизнингча, Осиё футбол конфедерациясининг бу йилги танлови қанчалик адолатли бўлди ва келгуси йили ўзбекистонлик футболчилар ҳам ушбу номинацияларда ғолиб бўлиш имкониятига эгами? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…