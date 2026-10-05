Осиё футболида инқилоб: ЖЧ ва Осиё кубоги саралаши ўрнига Миллатлар лигаси жорий этилади

·39·Спорт
Осиё футболида инқилоб: ЖЧ ва Осиё кубоги саралаши ўрнига Миллатлар лигаси жорий этилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Осиё футбол конфедерацияси (ОФК)
  • 2030 йилдан бошлаб Жаҳон чемпионати ва Осиё кубоги саралашлари ўрнига Осиё Миллатлар лигасини жорий этади.
  • Ушбу янги турнир учта дивизионга бўлинган жамоалар ўртасида ҳар икки йилда бир марта ўтказилади ва дивизионлар ўртасида кўтарилиш ҳамда қуйи лигага тушиб кетиш тизими мавжуд.

Осиё қитъаси миллий терма жамоалари учун халқаро мусобақалар тизимида яқин йилларда тарихий туб бурилиш кутилмоқда. Нуфузли ESPN нашри хабарига кўра, Осиё футбол конфедерацияси (ОФК) 2030 йилдан эътиборан Жаҳон чемпионати ҳамда Осиё кубогининг анъанавий саралаш босқичларига тўғридан-тўғри таъсир кўрсатадиган янги турнир — Осиё Миллатлар лигасини расман жорий этишни режалаштирмоқда.

Ўтган йилнинг декабрида илк бор илгари сурилган ушбу лойиҳа қитъа футболидаги ўртоқлик учрашувларини кескин камайтириб, юқори рақобатли ва стратегик турнирни шакллантиришни мақсад қилган. Мусобақа ҳар икки йилда бир марта ташкил этилиб, жамоалар учта дивизионга (даражага) бўлинади:

  • 1-даража (элита): 18 та жамоа;

  • 2-даража: 18 та жамоа;

  • 3-даража: 11 та жамоа.

Шунингдек, дивизионлар ўртасида кўтарилиш ва қуйи лигага тушиб кетиш тизими амал қилади. Юқори даражадаги энг яхши саккизта терма жамоа эса Миллатлар лигасининг бош кубоги учун плей-оффда куч синашади.

Жаҳон чемпионати йўлланмалари қандай тақсимланади?

Мундиал билан боғлиқ бўлган илк Миллатлар лигаси баҳсларини 2032/2033 йилларда ўтказиш режалаштирилмоқда. Мазкур мусобақа орқали Жаҳон чемпионати йўлланмалари қуйидаги форматда ажратилади:

  • Тўғридан-тўғри квоталар: Биринчи даражада (элита) энг юқори 1–6-ўринларни банд этган жамоалар тўғридан-тўғри ЖЧ йўлланмасига эга бўлади;

  • Плей-офф имконияти: 7–10-поғоналарни эгаллаган миллий терма жамоалар қитъа учун ажратилган қолган 2 та йўлланма учун ўзаро плей-офф босқичида баҳслашади;

  • Қитъалараро чиқиш: Плей-оффда учинчи ўринни эгаллаган жамоа эса қитъалараро ўтиш (плей-офф) ўйинларига йўл олади.

Осиё кубоги 2032 йилга кўчирилиши мумкин: 2030 йилги старт

Янги форматдаги илк мусобақа эса 2030 йилда айнан Осиё кубоги билан боғлиқ ҳолда бошланади:

  • Қитъа биринчилигига йўл: Ушбу турнирда 1-даражанинг барча 18 та жамоаси ҳамда 2-даражада кучли олтиликка кирган термалар Осиё кубогининг финал босқичига тўғридан-тўғри йўл олади;

  • Тақвимдаги ўзгариш: Ушбу янги тизим ва саралаш механизмини мослаштириш мақсадида навбатдаги Осиё кубогини 2031 йилдан 2032 йилга кўчириш таклиф этилмоқда.

2028 йилги пилот турнир: Жамоалар қандай сараланади?

ОФК янги тизимга тўлиқ ўтишдан олдин барча механизмларни амалда синаб кўриш учун 2028/2029 йилларда синов тариқасидаги пилот турнирини ташкил этишни режалаштирмоқда.

Айнан ушбу синов мусобақасида кўрсатилган натижалар ва рейтинг баллари 2030 йилда расман старт оладиган илк Осиё Миллатлар лигасида терма жамоаларни даражалар (биринчи, иккинчи ва учинчи лигалар) бўйича тақсимлашда асосий мезон бўлиб хизмат қилади. Мазкур ислоҳот Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва минтақанинг бошқа етакчилари учун халқаро турнирларга йўлланма олишда мутлақо янги ва масъулиятли шароитни яратади.

Осиё футбол конфедерациясиОсиё Миллатлар лигасиЖаҳон чемпионатиОсиё кубоги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Обединённий Осиё Миллатлар лигаси жаҳон чемпионати саралашини ўзгартирадиОбединённий Осиё Миллатлар лигаси жаҳон чемпионати саралашини ўзгартирадиКеча 17:55Осиё Кубоги-2027нинг расмий тўпи тақдим этилди: Ўзбекистон ҳам унда ўйнайдиОсиё Кубоги-2027нинг расмий тўпи тақдим этилди: Ўзбекистон ҳам унда ўйнайди29 сентябр 20:28«Пахтакор»нинг ОЧЛ Элитадаги бош мураббийи маълум бўлди: Тафсилотлар«Пахтакор»нинг ОЧЛ Элитадаги бош мураббийи маълум бўлди: Тафсилотлар10 август 15:35«1000 та гол ёки Миллатлар лигаси кубоги»: Криштиан Роналду бош мақсадларини очиқлади«1000 та гол ёки Миллатлар лигаси кубоги»: Криштиан Роналду бош мақсадларини очиқлади24 сентябр 06:08Бугун Норвегия ва Португалия Миллатлар лигаси пешқадамлиги учун жанг қилади!Бугун Норвегия ва Португалия Миллатлар лигаси пешқадамлиги учун жанг қилади!27 сентябр 23:01Ямалдан дубль, Испаниядан йирик ғалаба: Миллатлар лигасида 2-тур натижалариЯмалдан дубль, Испаниядан йирик ғалаба: Миллатлар лигасида 2-тур натижалари30 сентябр 08:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди