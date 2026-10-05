Осиё футболида инқилоб: ЖЧ ва Осиё кубоги саралаши ўрнига Миллатлар лигаси жорий этилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Осиё футбол конфедерацияси (ОФК)
- 2030 йилдан бошлаб Жаҳон чемпионати ва Осиё кубоги саралашлари ўрнига Осиё Миллатлар лигасини жорий этади.
- Ушбу янги турнир учта дивизионга бўлинган жамоалар ўртасида ҳар икки йилда бир марта ўтказилади ва дивизионлар ўртасида кўтарилиш ҳамда қуйи лигага тушиб кетиш тизими мавжуд.
Осиё қитъаси миллий терма жамоалари учун халқаро мусобақалар тизимида яқин йилларда тарихий туб бурилиш кутилмоқда. Нуфузли ESPN нашри хабарига кўра, Осиё футбол конфедерацияси (ОФК) 2030 йилдан эътиборан Жаҳон чемпионати ҳамда Осиё кубогининг анъанавий саралаш босқичларига тўғридан-тўғри таъсир кўрсатадиган янги турнир — Осиё Миллатлар лигасини расман жорий этишни режалаштирмоқда.
Ўтган йилнинг декабрида илк бор илгари сурилган ушбу лойиҳа қитъа футболидаги ўртоқлик учрашувларини кескин камайтириб, юқори рақобатли ва стратегик турнирни шакллантиришни мақсад қилган. Мусобақа ҳар икки йилда бир марта ташкил этилиб, жамоалар учта дивизионга (даражага) бўлинади:
1-даража (элита): 18 та жамоа;
2-даража: 18 та жамоа;
3-даража: 11 та жамоа.
Шунингдек, дивизионлар ўртасида кўтарилиш ва қуйи лигага тушиб кетиш тизими амал қилади. Юқори даражадаги энг яхши саккизта терма жамоа эса Миллатлар лигасининг бош кубоги учун плей-оффда куч синашади.
Жаҳон чемпионати йўлланмалари қандай тақсимланади?
Мундиал билан боғлиқ бўлган илк Миллатлар лигаси баҳсларини 2032/2033 йилларда ўтказиш режалаштирилмоқда. Мазкур мусобақа орқали Жаҳон чемпионати йўлланмалари қуйидаги форматда ажратилади:
Тўғридан-тўғри квоталар: Биринчи даражада (элита) энг юқори 1–6-ўринларни банд этган жамоалар тўғридан-тўғри ЖЧ йўлланмасига эга бўлади;
Плей-офф имконияти: 7–10-поғоналарни эгаллаган миллий терма жамоалар қитъа учун ажратилган қолган 2 та йўлланма учун ўзаро плей-офф босқичида баҳслашади;
Қитъалараро чиқиш: Плей-оффда учинчи ўринни эгаллаган жамоа эса қитъалараро ўтиш (плей-офф) ўйинларига йўл олади.
Осиё кубоги 2032 йилга кўчирилиши мумкин: 2030 йилги старт
Янги форматдаги илк мусобақа эса 2030 йилда айнан Осиё кубоги билан боғлиқ ҳолда бошланади:
Қитъа биринчилигига йўл: Ушбу турнирда 1-даражанинг барча 18 та жамоаси ҳамда 2-даражада кучли олтиликка кирган термалар Осиё кубогининг финал босқичига тўғридан-тўғри йўл олади;
Тақвимдаги ўзгариш: Ушбу янги тизим ва саралаш механизмини мослаштириш мақсадида навбатдаги Осиё кубогини 2031 йилдан 2032 йилга кўчириш таклиф этилмоқда.
2028 йилги пилот турнир: Жамоалар қандай сараланади?
ОФК янги тизимга тўлиқ ўтишдан олдин барча механизмларни амалда синаб кўриш учун 2028/2029 йилларда синов тариқасидаги пилот турнирини ташкил этишни режалаштирмоқда.
Айнан ушбу синов мусобақасида кўрсатилган натижалар ва рейтинг баллари 2030 йилда расман старт оладиган илк Осиё Миллатлар лигасида терма жамоаларни даражалар (биринчи, иккинчи ва учинчи лигалар) бўйича тақсимлашда асосий мезон бўлиб хизмат қилади. Мазкур ислоҳот Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва минтақанинг бошқа етакчилари учун халқаро турнирларга йўлланма олишда мутлақо янги ва масъулиятли шароитни яратади.
Изоҳлар 0
…