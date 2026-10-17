Тошкентда ОФК президенти Шайх Салмон билан муҳим музокаралар бўлиб ўтди

·12·Спорт
Тошкентда ОФК президенти Шайх Салмон билан муҳим музокаралар бўлиб ўтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Осиё футбол конфедерацияси (ОФК) президенти Шайх Салмон бин Иброҳим ал-Халифа Тошкентда Ўзбекистондаги футбол ислоҳотлари ва инфратузилма лойиҳалари билан танишди.
  • Учрашувда Ўзбекистоннинг ОФК билан ҳамкорлиги янги босқичга кўтарилиши ва келажакдаги стратегик лойиҳалар муҳокама қилинди.
  • Шайх Салмон Ўзбекистонни ОФКнинг ишончли ҳамкори деб атади ва мамлакатнинг ёшлар ҳамда аёллар ўртасидаги Осиё чемпионатларини муваффақиятли ўтказганини таъкидлади.

Ўзбекистонда футбол соҳасида амалга оширилаётган кенг кўламли ислоҳотлар, замонавий инфратузилма лойиҳалари билан танишиш ҳамда истиқболдаги ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқиш мақсадида мамлакатимизда бўлиб турган Осиё футбол конфедерацияси (ОФК) президенти Шайх Салмон бин Иброҳим ал-Халифа бошчилигидаги нуфузли делегация Тошкентда расмий учрашув ўтказди.

Миллий футбол марказида бўлиб ўтган мазкур мулоқотда ЎФА президенти Баҳодир Қурбонов, спорт вазири Адҳам Икрамов, ЎФА биринчи вице-президенти Равшан Эрматов ҳамда ОФК раҳбарияти вакиллари иштирок этди.

Давлат эътибори ва футболдаги тарихий ютуқлар

Учрашув давомида сўнгги йилларда Ўзбекистон ва қитъа футболи ташкилоти ўртасидаги алоқалар янги даражага кўтарилгани алоҳида таъкидланди:

  • Давлат сиёсати даражасидаги қўллов: Давлатимиз раҳбари томонидан футболни ривожлантиришга қаратилган тарихий қарор ва ташаббуслар юртимизда миллионлар ўйинини чинакам оммалаштириш ҳамда инфратузилмани халқаро стандартларга етказишда бош омил бўлаётгани қайд этилди;

  • Мундиал йўлланмаси ва халқ байрами: Футбол Ўзбекистонда миллий ҳаракатга айлангани, миллий терма жамоамизнинг Жаҳон чемпионатига чиқиши бутун халқимиз учун унутилмас тарихий байрам ва ғурур туҳфа этгани эътироф этилди.

«Ўзбекистон — ОФКнинг энг ишончли ва яқин ҳамкори»

ОФК раҳбари Шайх Салмон бин Иброҳим ал-Халифа юртимиздаги спорт инфратузилмаси ва ташкилотчилик салоҳиятига юқори баҳо берди:

  • Юксак савиядаги мусобақалар: Қитъа футболи етакчиси Ўзбекистон сўнгги йилларда ёшлар ва аёллар ўртасидаги нуфузли Осиё чемпионатларини бенуқсон ўтказиб, ўзини ишончли мезбон сифатида намоён қилганини алоҳида таъкидлади;

  • ФИФА U-20 Жаҳон чемпионати мезбонлиги: ОФК президенти келгуси йилда Ўзбекистон ва Озарбайжон яшил майдонларида биргаликда қабул қилинадиган ФИФА U-20 Жаҳон чемпионати ҳам энг юқори халқаро стандартлар асосида ташкил этилишига тўлиқ ишонч билдирди;

  • Келажак лойиҳалари: Томонлар болалар ва ўсмирлар футболини қўллаб-қувватлаш, маҳаллий мутахассислар малакасини ошириш ҳамда биргаликдаги янги стратегик лойиҳаларни амалга оширишга келишиб олдилар.

Мазкур учрашув Ўзбекистоннинг нафақат қитъада, балки жаҳон футболи харитасидаги нуфузли марказлардан бирига айланиб бораётганини яна бир бор исботлади.

Осиё футбол конфедерациясиШайх Салмон бин Иброҳим ал-ХалифаФИФА U-20 Жаҳон чемпионатиҚитъа футболи ташкилоти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЎФА ва ОФК ҳамкорлигида янги босқич: Қитъа футболи етакчиси Тошкентга ташриф буюрдиЎФА ва ОФК ҳамкорлигида янги босқич: Қитъа футболи етакчиси Тошкентга ташриф буюрдиБугун 06:45Ўзбекистон терма жамоаси элита дивизионида: ЖЧ-2034 га чиқишда янги механизм қандай?Ўзбекистон терма жамоаси элита дивизионида: ЖЧ-2034 га чиқишда янги механизм қандай?5 октябр 19:46Осиё футболида инқилоб: ЖЧ ва Осиё кубоги саралаши ўрнига Миллатлар лигаси жорий этиладиОсиё футболида инқилоб: ЖЧ ва Осиё кубоги саралаши ўрнига Миллатлар лигаси жорий этилади5 октябр 11:51Осиё Кубоги-2027нинг расмий тўпи тақдим этилди: Ўзбекистон ҳам унда ўйнайдиОсиё Кубоги-2027нинг расмий тўпи тақдим этилди: Ўзбекистон ҳам унда ўйнайди29 сентябр 20:28«Пахтакор»нинг ОЧЛ Элитадаги бош мураббийи маълум бўлди: Тафсилотлар«Пахтакор»нинг ОЧЛ Элитадаги бош мураббийи маълум бўлди: Тафсилотлар10 август 15:35Исроил Мадримов Кроуфордга қарши жангини эслаб, Турки Ол Аш-Шайхга мурожаат қилдиИсроил Мадримов Кроуфордга қарши жангини эслаб, Турки Ол Аш-Шайхга мурожаат қилди22 сентябр 17:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...