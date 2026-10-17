Тошкентда ОФК президенти Шайх Салмон билан муҳим музокаралар бўлиб ўтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Осиё футбол конфедерацияси (ОФК) президенти Шайх Салмон бин Иброҳим ал-Халифа Тошкентда Ўзбекистондаги футбол ислоҳотлари ва инфратузилма лойиҳалари билан танишди.
- Учрашувда Ўзбекистоннинг ОФК билан ҳамкорлиги янги босқичга кўтарилиши ва келажакдаги стратегик лойиҳалар муҳокама қилинди.
- Шайх Салмон Ўзбекистонни ОФКнинг ишончли ҳамкори деб атади ва мамлакатнинг ёшлар ҳамда аёллар ўртасидаги Осиё чемпионатларини муваффақиятли ўтказганини таъкидлади.
Ўзбекистонда футбол соҳасида амалга оширилаётган кенг кўламли ислоҳотлар, замонавий инфратузилма лойиҳалари билан танишиш ҳамда истиқболдаги ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқиш мақсадида мамлакатимизда бўлиб турган Осиё футбол конфедерацияси (ОФК) президенти Шайх Салмон бин Иброҳим ал-Халифа бошчилигидаги нуфузли делегация Тошкентда расмий учрашув ўтказди.
Миллий футбол марказида бўлиб ўтган мазкур мулоқотда ЎФА президенти Баҳодир Қурбонов, спорт вазири Адҳам Икрамов, ЎФА биринчи вице-президенти Равшан Эрматов ҳамда ОФК раҳбарияти вакиллари иштирок этди.
Давлат эътибори ва футболдаги тарихий ютуқлар
Учрашув давомида сўнгги йилларда Ўзбекистон ва қитъа футболи ташкилоти ўртасидаги алоқалар янги даражага кўтарилгани алоҳида таъкидланди:
Давлат сиёсати даражасидаги қўллов: Давлатимиз раҳбари томонидан футболни ривожлантиришга қаратилган тарихий қарор ва ташаббуслар юртимизда миллионлар ўйинини чинакам оммалаштириш ҳамда инфратузилмани халқаро стандартларга етказишда бош омил бўлаётгани қайд этилди;
Мундиал йўлланмаси ва халқ байрами: Футбол Ўзбекистонда миллий ҳаракатга айлангани, миллий терма жамоамизнинг Жаҳон чемпионатига чиқиши бутун халқимиз учун унутилмас тарихий байрам ва ғурур туҳфа этгани эътироф этилди.
«Ўзбекистон — ОФКнинг энг ишончли ва яқин ҳамкори»
ОФК раҳбари Шайх Салмон бин Иброҳим ал-Халифа юртимиздаги спорт инфратузилмаси ва ташкилотчилик салоҳиятига юқори баҳо берди:
Юксак савиядаги мусобақалар: Қитъа футболи етакчиси Ўзбекистон сўнгги йилларда ёшлар ва аёллар ўртасидаги нуфузли Осиё чемпионатларини бенуқсон ўтказиб, ўзини ишончли мезбон сифатида намоён қилганини алоҳида таъкидлади;
ФИФА U-20 Жаҳон чемпионати мезбонлиги: ОФК президенти келгуси йилда Ўзбекистон ва Озарбайжон яшил майдонларида биргаликда қабул қилинадиган ФИФА U-20 Жаҳон чемпионати ҳам энг юқори халқаро стандартлар асосида ташкил этилишига тўлиқ ишонч билдирди;
Келажак лойиҳалари: Томонлар болалар ва ўсмирлар футболини қўллаб-қувватлаш, маҳаллий мутахассислар малакасини ошириш ҳамда биргаликдаги янги стратегик лойиҳаларни амалга оширишга келишиб олдилар.
Мазкур учрашув Ўзбекистоннинг нафақат қитъада, балки жаҳон футболи харитасидаги нуфузли марказлардан бирига айланиб бораётганини яна бир бор исботлади.
Изоҳлар 0
…