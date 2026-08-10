«Пахтакор»нинг ОЧЛ Элитадаги бош мураббийи маълум бўлди: Тафсилотлар
«Пахтакор» клуби Осиё Чемпионлар Лигаси Элита мусобақасида Эмилиан Карасни расмий бош мураббий сифатида рўйхатдан ўтказди. Бунга ОФКнинг мураббийлик лицензиясига қўйган талаблари сабаб бўлган. Эмилиан Карас ўйин қайдномаси, матбуот анжуманлари ва бошқа расмий тадбирларда жамоа бош мураббийи сифатида қатнашади.
Тошкентнинг «Пахтакор» клуби Осиё Чемпионлар Лигаси Элита (OFC Elite Champions League) мусобақасидаги иштироки олдидан муҳим ташкилий вазиятга аниқлик киритди. ОФК талабларига мувофиқ, Эмилиан Карас қитъа турнирида жамоннинг расмий бош мураббийи сифатида рўйхатдан ўтказилди.
Бу ҳақда пойтахт клуби матбуот хизмати расмий маълумот тарқатди.
Лицензия ва ОФК талаби: Ўзгаришнинг асосий сабаби нимада?
Осиё Футбол Конфедерацияси (ОФК) томонидан клублар ўртасидаги энг нуфузли мусобақа учун белгиланган мураббийлик лицензияси талаблари жуда қатъий ҳисобланади. Шу сабабли «Пахтакор» ушбу мусобақада зарур мураббийлик категориясига эга бўлган мутахассисни бош мураббий сифатида кўрсатишга мажбур бўлди.
Клуб берган баёнотда қуйидагича таъкидланади:
«ОФК клублар мусобақалари учун қўйилган талаблар сабабли Элит Осиё Чемпионлар Лигасида зарур лицензияга эга бўлган Эмилиан Карас бош мураббий сифатида расмий тадбирларда иштирок этади.
У ўйин қайдномаси, матбуот анжуманлари ва бошқа сиртқи ҳамда бевосита расмий тадбирларда «Пахтакор» бош мураббийи сифатида қатнашади», — дейилади клуб хабарида.
Халқаро майдондаги муҳим старт
Эмилиан Карас ўз фаолияти давомида халқаро майдонда бой тажриба тўплаган мутахассислардан бири ҳисобланади. Ушбу тайинлов ва қарор «Пахтакор»га ОФК регламенти талабларини тўлиқ бажарган ҳолда қитъанинг энг кучли клублари билан бўладиган баҳсларга бевосита эътибор қаратиш имконини беради.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…