Ўзбекистон терма жамоаси элита дивизионида: ЖЧ-2034 га чиқишда янги механизм қандай?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Осиё футбол конфедерацияси 2030-йилдан бошлаб Осиё Миллатлар лигасини йўлга қўймоқда, бу турнир 2034 йилги Жаҳон чемпионати саралашининг асосий тизими бўлади.
- 47 та жамоа рейтингига қараб учта дивизионга ажратилади ва дивизионлар ўртасида классик ротация тизими жорий этилади.
- Юқори дивизионда 1–6-ўринни олган жамоалар ЖЧ-2034 га тўғридан-тўғри йўлланма олади, 7–10-ўринларни эгаллаганлар эса қўшимча йўлланмалар учун плей-оффда иштирок этади.
Осиё футбол конфедерацияси (ОФК) қитъа футболи тақвими ва саралаш баҳслари тизимида улкан ўзгаришларни кўзда тутувчи тарихий ислоҳотга қўл урмоқда. Asean Football берган маълумотга кўра, ташкилот 2030 йилдан бошлаб расман янги мусобақа — Осиё Миллатлар лигасини йўлга қўйишни режалаштирмоқда.
Мазкур мусобақа шунчаки мустақил кубок эмас, балки 2034 йилги Жаҳон чемпионатининг расмий саралаш тизимига тўлиқ интеграция қилинадиган асосий турнир вазифасини бажаради. Бунинг натижасида зерикарли ўртоқлик учрашувлари ўрнини жиддий стратегик баҳслар эгаллайди.
47 та жамоа ва 3 та дивизион: Турнир формати қандай бўлади?
Таклиф этилаётган янги лойиҳага мувофиқ, ОФКга аъзо барча 47 та миллий терма жамоа рейтинги ва салоҳиятига қараб учта лигага (дивизионга) ажратилади:
Юқори (элита) дивизион: Қитъанинг энг кучли 18 та терма жамоаси;
Қолган дивизионлар: Қолган барча жамоалар 2 ва 3-дивизионлар ўртасида тақсимланади;
Лигалар аро алмашинув: Турнирда дивизионлар ўртасида кўтарилиш ва қуйи лигага тушиб кетиш бўйича классик ротация тизими амал қилади.
ЖЧ-2034 йўлланмалари қандай тақсимланади?
Миллатлар лигасининг айнан Жаҳон чемпионати саралашига боғланган босқичи қитъа терма жамоалари учун Мундиалга боришнинг энг асосий ва қулай йўлига айланади:
6 та тўғридан-тўғри квота: Юқори дивизион баҳслари якунига кўра энг кучли 1–6-ўринларни қўлга киритган терма жамоалар тўғридан-тўғри 2034 йилги Жаҳон чемпионатига йўлланма олади;
Плей-офф имконияти: Элита дивизионида 7–10-поғоналарни банд этган 4 та терма жамоа Осиёга ажратилган қўшимча 2 та тўғридан-тўғри чипта учун ўзаро плей-офф баҳсларида майдонга тушади;
Қитъалараро кураш: Плей-оффнинг якуний ғолибларидан кейинги ўринни олган жамоа қитъалараро ўтиш турнирида қатнашиш ҳуқуқини қўлга киритади.
Ўзбекистон учун қўшимча ва қулай имконият
Тарихида илк бор 2026 йилги Жаҳон чемпионати йўлланмасини нақд қилган Ўзбекистон миллий терма жамоаси Осиё футболидаги ўз мавқеи ва рейтингини муттасил юқори тутиб турибди.
Мутахассисларнинг фикрича, вакилларимиз янги тизимнинг энг юқори дивизионидан муқим жой олади. Бу эса Ўзбекистонга доимий равишда қитъа грандлари билан куч синашиш, тажриба ошириш ва энг муҳими — 2034 йилги Жаҳон чемпионати йўлланмасини анъанавий босқичма-босқич саралашдаги қийинчиликларсиз, тўғридан-тўғри Миллатлар лигаси орқали ҳал қилиш учун улкан стратегик устунлик беради.
Изоҳлар 0
…