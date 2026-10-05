Ўзбекистон терма жамоаси элита дивизионида: ЖЧ-2034 га чиқишда янги механизм қандай?

·8·Спорт
Ўзбекистон терма жамоаси элита дивизионида: ЖЧ-2034 га чиқишда янги механизм қандай?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Осиё футбол конфедерацияси 2030-йилдан бошлаб Осиё Миллатлар лигасини йўлга қўймоқда, бу турнир 2034 йилги Жаҳон чемпионати саралашининг асосий тизими бўлади.
  • 47 та жамоа рейтингига қараб учта дивизионга ажратилади ва дивизионлар ўртасида классик ротация тизими жорий этилади.
  • Юқори дивизионда 1–6-ўринни олган жамоалар ЖЧ-2034 га тўғридан-тўғри йўлланма олади, 7–10-ўринларни эгаллаганлар эса қўшимча йўлланмалар учун плей-оффда иштирок этади.

Осиё футбол конфедерацияси (ОФК) қитъа футболи тақвими ва саралаш баҳслари тизимида улкан ўзгаришларни кўзда тутувчи тарихий ислоҳотга қўл урмоқда. Asean Football берган маълумотга кўра, ташкилот 2030 йилдан бошлаб расман янги мусобақа — Осиё Миллатлар лигасини йўлга қўйишни режалаштирмоқда.

Мазкур мусобақа шунчаки мустақил кубок эмас, балки 2034 йилги Жаҳон чемпионатининг расмий саралаш тизимига тўлиқ интеграция қилинадиган асосий турнир вазифасини бажаради. Бунинг натижасида зерикарли ўртоқлик учрашувлари ўрнини жиддий стратегик баҳслар эгаллайди.

47 та жамоа ва 3 та дивизион: Турнир формати қандай бўлади?

Таклиф этилаётган янги лойиҳага мувофиқ, ОФКга аъзо барча 47 та миллий терма жамоа рейтинги ва салоҳиятига қараб учта лигага (дивизионга) ажратилади:

  • Юқори (элита) дивизион: Қитъанинг энг кучли 18 та терма жамоаси;

  • Қолган дивизионлар: Қолган барча жамоалар 2 ва 3-дивизионлар ўртасида тақсимланади;

  • Лигалар аро алмашинув: Турнирда дивизионлар ўртасида кўтарилиш ва қуйи лигага тушиб кетиш бўйича классик ротация тизими амал қилади.

ЖЧ-2034 йўлланмалари қандай тақсимланади?

Миллатлар лигасининг айнан Жаҳон чемпионати саралашига боғланган босқичи қитъа терма жамоалари учун Мундиалга боришнинг энг асосий ва қулай йўлига айланади:

  • 6 та тўғридан-тўғри квота: Юқори дивизион баҳслари якунига кўра энг кучли 1–6-ўринларни қўлга киритган терма жамоалар тўғридан-тўғри 2034 йилги Жаҳон чемпионатига йўлланма олади;

  • Плей-офф имконияти: Элита дивизионида 7–10-поғоналарни банд этган 4 та терма жамоа Осиёга ажратилган қўшимча 2 та тўғридан-тўғри чипта учун ўзаро плей-офф баҳсларида майдонга тушади;

  • Қитъалараро кураш: Плей-оффнинг якуний ғолибларидан кейинги ўринни олган жамоа қитъалараро ўтиш турнирида қатнашиш ҳуқуқини қўлга киритади.

Ўзбекистон учун қўшимча ва қулай имконият

Тарихида илк бор 2026 йилги Жаҳон чемпионати йўлланмасини нақд қилган Ўзбекистон миллий терма жамоаси Осиё футболидаги ўз мавқеи ва рейтингини муттасил юқори тутиб турибди.

Мутахассисларнинг фикрича, вакилларимиз янги тизимнинг энг юқори дивизионидан муқим жой олади. Бу эса Ўзбекистонга доимий равишда қитъа грандлари билан куч синашиш, тажриба ошириш ва энг муҳими — 2034 йилги Жаҳон чемпионати йўлланмасини анъанавий босқичма-босқич саралашдаги қийинчиликларсиз, тўғридан-тўғри Миллатлар лигаси орқали ҳал қилиш учун улкан стратегик устунлик беради.

Осиё футбол конфедерациясиОсиё Миллатлар лиги2034 Жаҳон чемпионатыЎзбекистон миллий терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Осиё футболида инқилоб: ЖЧ ва Осиё кубоги саралаши ўрнига Миллатлар лигаси жорий этиладиОсиё футболида инқилоб: ЖЧ ва Осиё кубоги саралаши ўрнига Миллатлар лигаси жорий этиладиБугун 11:51Осиё Кубоги-2027нинг расмий тўпи тақдим этилди: Ўзбекистон ҳам унда ўйнайдиОсиё Кубоги-2027нинг расмий тўпи тақдим этилди: Ўзбекистон ҳам унда ўйнайди29 сентябр 20:28«Пахтакор»нинг ОЧЛ Элитадаги бош мураббийи маълум бўлди: Тафсилотлар«Пахтакор»нинг ОЧЛ Элитадаги бош мураббийи маълум бўлди: Тафсилотлар10 август 15:35Саудия Арабистонида 2034-йилги мундиал учун стадион қурилиши тўхтатилдиСаудия Арабистонида 2034-йилги мундиал учун стадион қурилиши тўхтатилдиБугун 11:552034 йилгача тузилган шартнома сири: «Сити» санкцияга учраса, Холанд нима қилади?2034 йилгача тузилган шартнома сири: «Сити» санкцияга учраса, Холанд нима қилади?1 октябр 12:02«Даъвогарнинг нокаути!»: Рамазон Темиров Стив Эрцег билан тўқнашув сирларини очди«Даъвогарнинг нокаути!»: Рамазон Темиров Стив Эрцег билан тўқнашув сирларини очди19 сентябр 19:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди