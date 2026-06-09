Дунё юлдузи Жон Леженд илк бор Самарқанд саҳнасида концерт берди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
8 июнь куни америкалик хонанда ва бастакор Жон Леженд илк бор Самарқандда концерт берди. Дунё юлдузининг чиқиши минглаб мухлисларга унутилмас мусиқий кеча туҳфа этди.
Бу концерт Жон Леженднинг нафақат Самарқанддаги, балки Марказий Осиёдаги илк йирик чиқишларидан бири сифатида эътироф этилмоқда.
Афсонавий Регистон майдони фонида ижро этилган машҳур қўшиқлар томошабинларга ўзгача кайфият улашди.
Мазкур тадбир Самарқанднинг халқаро маданият ва санъат маркази сифатидаги нуфузини яна бир бор намоён этди.
…