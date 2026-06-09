Дунё юлдузи Жон Леженд илк бор Самарқанд саҳнасида концерт берди

·0·Маданият
Дунё юлдузи Жон Леженд илк бор Самарқанд саҳнасида концерт берди

8 июнь куни америкалик хонанда ва бастакор Жон Леженд илк бор Самарқандда концерт берди. Дунё юлдузининг чиқиши минглаб мухлисларга унутилмас мусиқий кеча туҳфа этди.

Бу концерт Жон Леженднинг нафақат Самарқанддаги, балки Марказий Осиёдаги илк йирик чиқишларидан бири сифатида эътироф этилмоқда.

Афсонавий Регистон майдони фонида ижро этилган машҳур қўшиқлар томошабинларга ўзгача кайфият улашди.

Мазкур тадбир Самарқанднинг халқаро маданият ва санъат маркази сифатидаги нуфузини яна бир бор намоён этди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳосила Раҳимова концертида кутилмаган эътирофга сазовор бўлди!Ҳосила Раҳимова концертида кутилмаган эътирофга сазовор бўлди!Бугун, 07:34"Бу сирни ҳеч қаерда айтмаганман, сизга айтяпман..."- Диёра Келдиёрова"Бу сирни ҳеч қаерда айтмаганман, сизга айтяпман..."- Диёра КелдиёроваКеча, 17:19Жавоҳир Синдоров ва Бибисаранинг Монакодаги “Формула-1” пойгасидаги ташрифи муҳокамаларга сабаб бўлдиЖавоҳир Синдоров ва Бибисаранинг Монакодаги “Формула-1” пойгасидаги ташрифи муҳокамаларга сабаб бўлдиКеча, 13:10Зебо Раҳимова Жанубий Америка бўйлаб қилган саёҳатига қанча сарфлаганини ошкор қилдиЗебо Раҳимова Жанубий Америка бўйлаб қилган саёҳатига қанча сарфлаганини ошкор қилдиКеча, 12:46Жалолиддин Аҳмадалиев “кибрли” деган танқидларга муносабат билдирдиЖалолиддин Аҳмадалиев “кибрли” деган танқидларга муносабат билдирдиКеча, 12:29Нилуфар Усмонова онасининг уйидан яна нималарни олиб кетди? (видео)Нилуфар Усмонова онасининг уйидан яна нималарни олиб кетди? (видео)Кеча, 06:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Муниса Ризаева имиджини кескин ўзгартиришга қарор қилди (видео)
Муниса Ризаева имиджини кескин ўзгартиришга қарор қилди (видео)
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди