Жамоат жойларида ишқий муносабатлар учун қандай жазо чоралари қўлланади? (видео)

·0·Ўзбекистон
Жамоат жойларида ишқий муносабатлар учун қандай жазо чоралари қўлланади? (видео)

Ўзбекистонда жамоат жойларида, истироҳат боғлари ҳамда хиёбонларда жамоат тартиби ва одоб-ахлоқ меъёрларига риоя қилиниши устидан назорат кучайтирилмоқда.

Ижтимоий тармоқларда тарқалаётган хабарлар ва мутасадди идораларнинг огоҳлантиришларига кўра, жамоат жойларида очиқчасига ишқий муносабатда бўлган, ахлоқ чегараларидан чиққан фуқароларга нисбатан жиддий маъмурий чоралар, жумладан, 2 миллион сўмгача жарима ёки 15 суткагача маъмурий қамоқ жазоси қўлланилиши мумкин.

Face ID ва смарт-камералар қоидабузарларни қандай аниқлайди?

Шаҳар хиёбонлари, сайилгоҳлар ва оммавий дам олиш масканларида ўрнатилган замонавий кузатув камералари ушбу жараёнда фаол ишлатилмоқда:

  • Автоматик идентификация: Смарт-камералар ва Face ID (юзни таниш) тизими ёрдамида жамоат жойларида ножоиз хатти-ҳаракат содир этган ҳамда одоб-ахлоқ қоидаларини бузган шахсларнинг шахси сониялар ичида аниқланади;

  • Ота-оналар билан бирга маҳкамага чақирув: Шахси тасдиқлангандан сўнг, айниқса ёш ҳуқуқбузарлар ўз ота-оналари ҳамроҳлигида ички ишлар органларига чақирилади ва улар билан расмий суриштирув ҳамда профилактик тушунтириш ишлари олиб борилади.

Қонунчиликда қандай жазо чоралари кўзда тутилган?

Жамоат жойларида умумэътироф этилган одоб-ахлоқ қоидаларини менсимаслик ва жамиятга ҳурматсизлик кўрсатиш ҳолатлари Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига биноан малакаланади:

  • Маъмурий жарима: Ҳуқуқбузарлик ҳолати ва даражасига қараб, айбдорларга нисбатан 2 миллион сўмгача миқдорда жарима солинади;

  • Маъмурий қамоқ: Қоидабузарлик такрорий содир этилса ёки жамоат тартибини қўпол равишда бузиш билан давом этса, шахсга нисбатан 15 суткагача маъмурий қамоқ жазоси тайинланиши мумкин.

Жамоат жойларида нималарга эътибор бериш керак?

Ҳуқуқ-тартибот органлари фуқаролар, хусусан, ёшларни жамоат масканларида маданий дам олиш маданиятига амал қилишга чақирмоқда:

  • Чегараларни сақлаш: Оммавий жойлар, истироҳат боғлари, метро бекатлари ва ёшлар кўп йиғиладиган хиёбонларда ахлоқ меъёрларига тўғри келмайдиган ҳис-туйғу намойишларидан тийилиш;

  • Маъмурий жавобгарлик оқибатлари: Маъмурий жазога тортилиш келгусида таълим муассасалари ва иш жойлари учун нохуш ҳуқуқий оқибатларни келтириб чиқариши мумкинлигини ёдда тутиш лозим.

Ўзбекистон РеспубликасиFace IDСмарт-камераларМаҳкамалар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мактабга келмадими — катта жарима: Тошкентда ота-оналар учун кутилмаган огоҳлантиришМактабга келмадими — катта жарима: Тошкентда ота-оналар учун кутилмаган огоҳлантиришБугун 22:36Вьетнамда содир бўлган "ғаройиб" ўғрилик тармоқни ларзага солди (видео)Вьетнамда содир бўлган "ғаройиб" ўғрилик тармоқни ларзага солди (видео)10 октябр 18:52Тошкент метросида 10 минг доллар топилдиТошкент метросида 10 минг доллар топилди8 октябр 14:27Энди жамоат жойларидаги ножўя ҳаракатлар учун жазо чоралари кучаядиЭнди жамоат жойларидаги ножўя ҳаракатлар учун жазо чоралари кучаяди7 октябр 20:27Эндиликда жамоат жойларида ножўя ҳаракат қилган жуфтликларга қамоқ жазоси қўлланиши мумкинЭндиликда жамоат жойларида ножўя ҳаракат қилган жуфтликларга қамоқ жазоси қўлланиши мумкин7 октябр 15:462 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ12 сентябр 16:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?