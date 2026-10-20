Жамоат жойларида ишқий муносабатлар учун қандай жазо чоралари қўлланади? (видео)
Ўзбекистонда жамоат жойларида, истироҳат боғлари ҳамда хиёбонларда жамоат тартиби ва одоб-ахлоқ меъёрларига риоя қилиниши устидан назорат кучайтирилмоқда.
Ижтимоий тармоқларда тарқалаётган хабарлар ва мутасадди идораларнинг огоҳлантиришларига кўра, жамоат жойларида очиқчасига ишқий муносабатда бўлган, ахлоқ чегараларидан чиққан фуқароларга нисбатан жиддий маъмурий чоралар, жумладан, 2 миллион сўмгача жарима ёки 15 суткагача маъмурий қамоқ жазоси қўлланилиши мумкин.
Face ID ва смарт-камералар қоидабузарларни қандай аниқлайди?
Шаҳар хиёбонлари, сайилгоҳлар ва оммавий дам олиш масканларида ўрнатилган замонавий кузатув камералари ушбу жараёнда фаол ишлатилмоқда:
Автоматик идентификация: Смарт-камералар ва Face ID (юзни таниш) тизими ёрдамида жамоат жойларида ножоиз хатти-ҳаракат содир этган ҳамда одоб-ахлоқ қоидаларини бузган шахсларнинг шахси сониялар ичида аниқланади;
Ота-оналар билан бирга маҳкамага чақирув: Шахси тасдиқлангандан сўнг, айниқса ёш ҳуқуқбузарлар ўз ота-оналари ҳамроҳлигида ички ишлар органларига чақирилади ва улар билан расмий суриштирув ҳамда профилактик тушунтириш ишлари олиб борилади.
Қонунчиликда қандай жазо чоралари кўзда тутилган?
Жамоат жойларида умумэътироф этилган одоб-ахлоқ қоидаларини менсимаслик ва жамиятга ҳурматсизлик кўрсатиш ҳолатлари Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига биноан малакаланади:
Маъмурий жарима: Ҳуқуқбузарлик ҳолати ва даражасига қараб, айбдорларга нисбатан 2 миллион сўмгача миқдорда жарима солинади;
Маъмурий қамоқ: Қоидабузарлик такрорий содир этилса ёки жамоат тартибини қўпол равишда бузиш билан давом этса, шахсга нисбатан 15 суткагача маъмурий қамоқ жазоси тайинланиши мумкин.
Жамоат жойларида нималарга эътибор бериш керак?
Ҳуқуқ-тартибот органлари фуқаролар, хусусан, ёшларни жамоат масканларида маданий дам олиш маданиятига амал қилишга чақирмоқда:
Чегараларни сақлаш: Оммавий жойлар, истироҳат боғлари, метро бекатлари ва ёшлар кўп йиғиладиган хиёбонларда ахлоқ меъёрларига тўғри келмайдиган ҳис-туйғу намойишларидан тийилиш;
Маъмурий жавобгарлик оқибатлари: Маъмурий жазога тортилиш келгусида таълим муассасалари ва иш жойлари учун нохуш ҳуқуқий оқибатларни келтириб чиқариши мумкинлигини ёдда тутиш лозим.
Изоҳлар 0
…