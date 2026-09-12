2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ

·1·Жамият
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ

Smart Parking Solution компанияси томонидан ўрнатилган мазкур тизим компания таъсисчиси Шерзод Шукуровнинг маълум қилишича, атиги икки автомобил сиғадиган майдонда 16 та машинани жойлаштириш имконини беради. Бундай механизациялашган автотураргоҳлар чекланган ҳудуддан самарали фойдаланиш учун қўлланади.

Тизим деярли тўлиқ автоматлаштирилган. Ҳайдовчи автомобилни махсус платформага қўяди, камера давлат рақамини аниқлайди. Шундан сўнг марказий лифт автомобилни керакли қаватга кўтариб, бўш жойга жойлаштиради.

Автомобилни қайтариб олишда эса фойдаланувчи Face ID орқали аниқланиши ва тизим машинани автоматик тарзда пастга тушириб бериши кўзда тутилган.

Компания маълумотига кўра, битта шундай автотураргоҳни ўрнатиш қиймати тахминан 120–125 минг долларни ташкил этади. Ундан фойдаланиш нархи ойига 1–1,2 миллион сўм, соатбай тариф эса 12 минг сўмгача бўлиши мумкин. Якуний нарх автотураргоҳ жойлашган ҳудудга қараб белгиланади.

Лойиҳа ҳозирча синов тариқасида ишламоқда. Унинг Ўзбекистонда илк бор жорий этилгани ҳақидаги маълумот компания вакилининг баёнотига асосланган.

Smart Parking SolutionШерзод ШукуровавтотураргоҳFace ID
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қаршидаги мактабда қизлар ўртасида жанжал юз бердиҚаршидаги мактабда қизлар ўртасида жанжал юз бердиБугун, 16:13Даромадни яшириш даври тугамоқда: Энди алимент ҳисоблаш тартиби тубдан ўзгариши мумкинДаромадни яшириш даври тугамоқда: Энди алимент ҳисоблаш тартиби тубдан ўзгариши мумкинБугун, 10:08Сирдарёда Экополиция ходими фожиали ҳалок бўлди — 3 нафар гумонланувчи панжара ортидаСирдарёда Экополиция ходими фожиали ҳалок бўлди — 3 нафар гумонланувчи панжара ортидаБугун, 09:54Самарқандда «Малибу» пиёдалар ўтиш жойидаги одамларни янчиб кетишига бир баҳя қолдиСамарқандда «Малибу» пиёдалар ўтиш жойидаги одамларни янчиб кетишига бир баҳя қолдиБугун, 07:21Қаршида уста уй эгасининг машинасини олиб қочиб, ЙТҲ содир этди: бир аёл ҳалок бўлдиҚаршида уста уй эгасининг машинасини олиб қочиб, ЙТҲ содир этди: бир аёл ҳалок бўлдиКеча, 20:43Ситора Фармоновадан давра ўртасида шов-шувли ҳаракат: Бу қандай синоат бўлди? (видео)Ситора Фармоновадан давра ўртасида шов-шувли ҳаракат: Бу қандай синоат бўлди? (видео)Кеча, 17:45
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари