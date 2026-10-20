Мактабга келмадими — катта жарима: Тошкентда ота-оналар учун кутилмаган огоҳлантириш
Тошкент шаҳридаги умумтаълим мактабларида ўқувчиларнинг дарсга қатнашиши ва кунлик давоматини назорат қилиш бўйича сунъий интеллект ҳамда рақамли технологияларга асосланган қатъий тизим жорий этилмоқда.
Тарқалаётган расмий ва норасмий маълумотларга кўра, мактабларда ўрнатилган замонавий смарт-камералар ҳамда Face ID (юзни таниш) тизими орқали дарс қолдирган ёки мактабдан рухсатсиз чиқиб кетган ўқувчиларнинг ота-оналарига автоматик равишда жарималар ва огоҳлантиришлар юборилиши бошланди. Мазкур янгилик пойтахтлик ота-оналар ўртасида кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
Смарт-камералар ва Face ID қандай ишлайди?
Пойтахт мактабларида йўлга қўйилган янги рақамли мониторинг қуйидаги тартибда фаолият юритмоқда:
Автоматик рўйхатга олиш: Ўқувчи мактаб биносига кирган ва ундан чиққан вақт махсус Face ID тизими орқали сониясигача базада қайд этилади;
SMS-огоҳлантириш: Агар бола мактабга умуман келмаса ёки дарс вақтида бинони тарк этиб, қайта кирмаса, тизим автоматик тарзда ота-онанинг телефон рақамига махсус SMS-хабарнома йўллайди;
Сабабсиз қолдирилган соатлар: Узрли сабабларсиз (шифокор маълумотномаси ёки расмий аризасиз) мунтазам дарс қолдириш ҳолатлари тўғридан-тўғри ҳуқуқий чоралар кўриш учун асос бўлади.
6,6 миллион сўмгача жарима: Қонунчиликда нима дейилган?
Хабарларда қайд этилишича, фарзандининг мактабга боришини таъминламаган ва уларнинг таълим олишига масъулиятсизлик билан ёндашган ота-оналарга нисбатан жиддий молиявий санкциялар қўлланиши мумкин:
Молиявий жазо кўлами: Айрим ҳолатларда сабабсиз қолдирилган дарс кунлари сонига қараб, жарима миқдори 6,6 миллион сўмгача етиши мумкинлиги таъкидланмоқда;
Ҳуқуқий асос: Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига биноан, болаларни тарбиялаш ва уларга таълим бериш борасидаги мажбуриятларни бажармаслик базавий ҳисоблаш миқдорининг тегишли баробарларида жарима солишга сабаб бўлади (қайта содир этилса, жазо чоралари янада кескинлашади).
Ота-оналар диққатига: Муаммоларнинг олдини олиш учун нима қилиш керак?
Мактаб маъмуриятлари ва соҳа мутасаддилари ота-оналарни фарзандларининг таълимига янада масъулиятли бўлишга чақирмоқда:
Кунлик назорат: Фарзанднинг мактабга ўз вақтида етиб борганини ва дарс жадвалини мунтазам текшириб бориш;
Мактаб билан алоқа: Бола бетоб бўлиб қолганда ёки бирор узрли сабаб билан дарсга қатнаша олмаган ҳолатда, синф раҳбарини дарҳол огоҳлантириш ва тегишли тиббий ҳужжатларни тақдим этиш;
Контактларни янгилаш: Электрон кундалик ва мактаб базасида кўрсатилган телефон рақамлари тўғрилигини текшириб, келаётган расмий SMS-хабарларни эътиборсиз қолдирмаслик лозим.
Изоҳлар 0
…