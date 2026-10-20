Мактабга келмадими — катта жарима: Тошкентда ота-оналар учун кутилмаган огоҳлантириш

·3·Жамият
Мактабга келмадими — катта жарима: Тошкентда ота-оналар учун кутилмаган огоҳлантириш

Тошкент шаҳридаги умумтаълим мактабларида ўқувчиларнинг дарсга қатнашиши ва кунлик давоматини назорат қилиш бўйича сунъий интеллект ҳамда рақамли технологияларга асосланган қатъий тизим жорий этилмоқда.

Тарқалаётган расмий ва норасмий маълумотларга кўра, мактабларда ўрнатилган замонавий смарт-камералар ҳамда Face ID (юзни таниш) тизими орқали дарс қолдирган ёки мактабдан рухсатсиз чиқиб кетган ўқувчиларнинг ота-оналарига автоматик равишда жарималар ва огоҳлантиришлар юборилиши бошланди. Мазкур янгилик пойтахтлик ота-оналар ўртасида кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Смарт-камералар ва Face ID қандай ишлайди?

Пойтахт мактабларида йўлга қўйилган янги рақамли мониторинг қуйидаги тартибда фаолият юритмоқда:

  • Автоматик рўйхатга олиш: Ўқувчи мактаб биносига кирган ва ундан чиққан вақт махсус Face ID тизими орқали сониясигача базада қайд этилади;

  • SMS-огоҳлантириш: Агар бола мактабга умуман келмаса ёки дарс вақтида бинони тарк этиб, қайта кирмаса, тизим автоматик тарзда ота-онанинг телефон рақамига махсус SMS-хабарнома йўллайди;

  • Сабабсиз қолдирилган соатлар: Узрли сабабларсиз (шифокор маълумотномаси ёки расмий аризасиз) мунтазам дарс қолдириш ҳолатлари тўғридан-тўғри ҳуқуқий чоралар кўриш учун асос бўлади.

6,6 миллион сўмгача жарима: Қонунчиликда нима дейилган?

Хабарларда қайд этилишича, фарзандининг мактабга боришини таъминламаган ва уларнинг таълим олишига масъулиятсизлик билан ёндашган ота-оналарга нисбатан жиддий молиявий санкциялар қўлланиши мумкин:

  • Молиявий жазо кўлами: Айрим ҳолатларда сабабсиз қолдирилган дарс кунлари сонига қараб, жарима миқдори 6,6 миллион сўмгача етиши мумкинлиги таъкидланмоқда;

  • Ҳуқуқий асос: Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига биноан, болаларни тарбиялаш ва уларга таълим бериш борасидаги мажбуриятларни бажармаслик базавий ҳисоблаш миқдорининг тегишли баробарларида жарима солишга сабаб бўлади (қайта содир этилса, жазо чоралари янада кескинлашади).

Ота-оналар диққатига: Муаммоларнинг олдини олиш учун нима қилиш керак?

Мактаб маъмуриятлари ва соҳа мутасаддилари ота-оналарни фарзандларининг таълимига янада масъулиятли бўлишга чақирмоқда:

  • Кунлик назорат: Фарзанднинг мактабга ўз вақтида етиб борганини ва дарс жадвалини мунтазам текшириб бориш;

  • Мактаб билан алоқа: Бола бетоб бўлиб қолганда ёки бирор узрли сабаб билан дарсга қатнаша олмаган ҳолатда, синф раҳбарини дарҳол огоҳлантириш ва тегишли тиббий ҳужжатларни тақдим этиш;

  • Контактларни янгилаш: Электрон кундалик ва мактаб базасида кўрсатилган телефон рақамлари тўғрилигини текшириб, келаётган расмий SMS-хабарларни эътиборсиз қолдирмаслик лозим.

ТошкентСмарт-камераларFace IDТаълим назорати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Вьетнамда содир бўлган "ғаройиб" ўғрилик тармоқни ларзага солди (видео)Вьетнамда содир бўлган "ғаройиб" ўғрилик тармоқни ларзага солди (видео)10 октябр 18:52Тошкент метросида 10 минг доллар топилдиТошкент метросида 10 минг доллар топилди8 октябр 14:27Энди жамоат жойларидаги ножўя ҳаракатлар учун жазо чоралари кучаядиЭнди жамоат жойларидаги ножўя ҳаракатлар учун жазо чоралари кучаяди7 октябр 20:27Эндиликда жамоат жойларида ножўя ҳаракат қилган жуфтликларга қамоқ жазоси қўлланиши мумкинЭндиликда жамоат жойларида ножўя ҳаракат қилган жуфтликларга қамоқ жазоси қўлланиши мумкин7 октябр 15:462 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ12 сентябр 16:30Апрель ойи учун 143,6 млрд сўм кэшбек тасдиқландиАпрель ойи учун 143,6 млрд сўм кэшбек тасдиқланди3 июн 13:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Намангандаги боғчада 5 ёшли қиз билан боғлиқ янги тафсилотлар: қизалоқнинг онаси билан суҳбат (видео)
Намангандаги боғчада 5 ёшли қиз билан боғлиқ янги тафсилотлар: қизалоқнинг онаси билан суҳбат (видео)