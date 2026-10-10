Вьетнамда содир бўлган "ғаройиб" ўғрилик тармоқни ларзага солди (видео)

·76·Дунё
Вьетнамда содир бўлган "ғаройиб" ўғрилик тармоқни ларзага солди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ветнамнинг Нячанг шаҳрида сайёҳ аёлнинг iPhoneъини ўғирлаган жиноятчи, қурилмани Фасе ИД туфайли ишлатолмагач, уни блокдан чиқариш учун эртаси куни яна жабрланувчининг ёнига қайтган.
  • Ушбу ғайриоддий ҳодиса ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди, чунки жиноятчи телефонни очиш мақсадида аёлнинг юзига тутган.

Вьетнамнинг энг машҳур сайёҳлик шаҳарларидан бири бўлган Нячангда криминал олам тарихида кам учрайдиган, ҳам кулгили, ҳам ҳайратланарли жиноят юз берди. Чет эллик сайёҳ аёлнинг қимматбаҳо iPhone смартфонини ўғирлаб кетган жиноятчи қурилмани ишлата олмагач, эртаси куни уни блокдан чиқариш учун яна жабрланувчининг ёнига қайтиб келди.

Apple компаниясининг мукаммал хавфсизлик тизимига дуч келган ўғрининг бу ҳаракати ва воқеа тафсилотлари ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Face ID тўсиғи ва иккинчи «ҳужум»

Ғайриоддий ўғрилик тафсилотлари қуйидагича ривож топган:

  • Биринчи ўғрилик: Жиноятчи дам олиш масканида сайёҳ аёлнинг эътиборсизлигидан фойдаланиб, унинг қўлидан iPhone смартфонини чаққонлик билан ўғирлаб, қочиб кетган;

  • Парол ва Face ID муаммоси: Ўғирланган смартфонда Face ID (юзни таниш тизими) фаоллаштирилгани сабабли, жиноятчи уни на сота олган ва на ичидаги маълумотларни оча олган;

  • Кутилмаган қайтиш: Эртаси куни ўғри жабрланувчи аёлни яна ўша ҳудудда топиб, тўғри унинг ёнига келган ва телефон экранини Face ID орқали блокдан ечиш мақсадида бир сонияда аёлнинг юзига тутган ҳамда қурилма очилиши билан яна кўздан ғойиб бўлган.

Нячангда жиноятчилик тўлқини: Сайёҳлар жиддий огоҳлантирилмоқда

Ушбу ҳодиса Нячанг курортида хавфсизлик даражаси пасайиб бораётганини яна бир бор кўрсатди:

  • Ҳамён, телефон ва скутерлар нишонда: Шаҳарга ташриф буюрувчи хорижий сайёҳлар охирги вақтларда кўчаларда ҳамёнларни тортиб олиш, телефонларни юлиб кетиш ва ижарага олинган скутерларни ўғирлаш ҳолатлари кескин кўпайиб кетганидан шикоят қилмоқда;

  • Маҳаллий полициянинг чоралари: Тармоқларда тарқалган кадрларда маҳаллий тартиб посбонлари пляжлар ва аҳоли гавжум жойларда гумонланувчиларни қўлга олиш бўйича рейдларни кучайтиргани кўзга ташланмоқда;

  • Сайёҳлар учун тавсия: Экспертлар Вьетнамнинг йирик туризм марказларида дам олаётган саёҳатчиларга гавжум кўчаларда қимматбаҳо гаджетларни очиқ кўтариб юрмасликни ва икки босқичли парол тизимларини доимо ёқиб қўйишни эслатмоқда.

НячангAppleFace IDiPhone
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max динамикларида янги нуқсон аниқландиiPhone 18 Pro ва Pro Max динамикларида янги нуқсон аниқланди1 октябр 09:21Apple компаниясининг илк букланувчи iPhone смартфони бозорга чиқадиApple компаниясининг илк букланувчи iPhone смартфони бозорга чиқади30 сентябр 12:54Япония смартфон бозорида нархлар ошиши иккиламчи савдони кучайтирмоқдаЯпония смартфон бозорида нархлар ошиши иккиламчи савдони кучайтирмоқда30 сентябр 00:55Apple хавфсизлик хавфи туфайли эски операцион тизимларни янгилашга чақирдиApple хавфсизлик хавфи туфайли эски операцион тизимларни янгилашга чақирди29 сентябр 18:29Тошкент метросида 10 минг доллар топилдиТошкент метросида 10 минг доллар топилди8 октябр 14:27Энди жамоат жойларидаги ножўя ҳаракатлар учун жазо чоралари кучаядиЭнди жамоат жойларидаги ножўя ҳаракатлар учун жазо чоралари кучаяди7 октябр 20:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди