Вьетнамда содир бўлган "ғаройиб" ўғрилик тармоқни ларзага солди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ветнамнинг Нячанг шаҳрида сайёҳ аёлнинг iPhoneъини ўғирлаган жиноятчи, қурилмани Фасе ИД туфайли ишлатолмагач, уни блокдан чиқариш учун эртаси куни яна жабрланувчининг ёнига қайтган.
- Ушбу ғайриоддий ҳодиса ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди, чунки жиноятчи телефонни очиш мақсадида аёлнинг юзига тутган.
Вьетнамнинг энг машҳур сайёҳлик шаҳарларидан бири бўлган Нячангда криминал олам тарихида кам учрайдиган, ҳам кулгили, ҳам ҳайратланарли жиноят юз берди. Чет эллик сайёҳ аёлнинг қимматбаҳо iPhone смартфонини ўғирлаб кетган жиноятчи қурилмани ишлата олмагач, эртаси куни уни блокдан чиқариш учун яна жабрланувчининг ёнига қайтиб келди.
Apple компаниясининг мукаммал хавфсизлик тизимига дуч келган ўғрининг бу ҳаракати ва воқеа тафсилотлари ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
Face ID тўсиғи ва иккинчи «ҳужум»
Ғайриоддий ўғрилик тафсилотлари қуйидагича ривож топган:
Биринчи ўғрилик: Жиноятчи дам олиш масканида сайёҳ аёлнинг эътиборсизлигидан фойдаланиб, унинг қўлидан iPhone смартфонини чаққонлик билан ўғирлаб, қочиб кетган;
Парол ва Face ID муаммоси: Ўғирланган смартфонда Face ID (юзни таниш тизими) фаоллаштирилгани сабабли, жиноятчи уни на сота олган ва на ичидаги маълумотларни оча олган;
Кутилмаган қайтиш: Эртаси куни ўғри жабрланувчи аёлни яна ўша ҳудудда топиб, тўғри унинг ёнига келган ва телефон экранини Face ID орқали блокдан ечиш мақсадида бир сонияда аёлнинг юзига тутган ҳамда қурилма очилиши билан яна кўздан ғойиб бўлган.
Нячангда жиноятчилик тўлқини: Сайёҳлар жиддий огоҳлантирилмоқда
Ушбу ҳодиса Нячанг курортида хавфсизлик даражаси пасайиб бораётганини яна бир бор кўрсатди:
Ҳамён, телефон ва скутерлар нишонда: Шаҳарга ташриф буюрувчи хорижий сайёҳлар охирги вақтларда кўчаларда ҳамёнларни тортиб олиш, телефонларни юлиб кетиш ва ижарага олинган скутерларни ўғирлаш ҳолатлари кескин кўпайиб кетганидан шикоят қилмоқда;
Маҳаллий полициянинг чоралари: Тармоқларда тарқалган кадрларда маҳаллий тартиб посбонлари пляжлар ва аҳоли гавжум жойларда гумонланувчиларни қўлга олиш бўйича рейдларни кучайтиргани кўзга ташланмоқда;
Сайёҳлар учун тавсия: Экспертлар Вьетнамнинг йирик туризм марказларида дам олаётган саёҳатчиларга гавжум кўчаларда қимматбаҳо гаджетларни очиқ кўтариб юрмасликни ва икки босқичли парол тизимларини доимо ёқиб қўйишни эслатмоқда.
Изоҳлар 0
…