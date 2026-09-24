Ўзбекистонда пластик ва шиша идишлар учун пул тўлайдиган фандоматлар ишга тушди
Ўзбекистонда экологик маданиятни янги босқичга олиб чиқувчи ва чиқиндиларни саралашни даромад манбаига айлантирувчи инқилобий лойиҳа амалиётга татбиқ этила бошлади. Чиқиндиларни бошқариш агентлиги томонидан мамлакатимизнинг аҳоли гавжум ҳудудларида пластик ва шиша идишларни қабул қилиб, эвазига ҳар бир идиш учун 150 сўмдан пул тўлайдиган махсус «фандомат» қурилмалари ўрнатилмоқда. Эндиликда фуқаролар ишлатилган бўш идишларни чиқиндига улоқтирмасдан, ушбу замонавий автоматларга топширишлари ва йиғилган маблағни ўз электрон ҳамёнларига тўғридан-тўғри ўтказиб олишлари мумкин.
Шунингдек, тизим фойдаланувчиларга ушбу тўловларни эзгу хайрия тадбирларига йўналтириш ёки яшил макон лойиҳалари доирасида кўчат ва дарахт экиш ташаббусларини молиялаштириш имкониятини ҳам тақдим этади. Махсус сенсорли сканерлар ва конвейер тасмаси билан жиҳозланган қурилма идишнинг ҳажми ва турини автоматик равишда аниқлаб, ички бўлмага қабул қилади ҳамда экрандаги QR-код орқали Click тизими билан тўлиқ синхронлашади. Масъулларнинг маълум қилишича, мазкур синов лойиҳаси муваффақиятли якунланиб, ўзини оқласа, бундай смарт-фандоматлар республикамизнинг барча ҳудудлари, йирик савдо марказлари, метро бекатлари ва истироҳат боғлари бўйлаб босқичма-босқич кўпайтирилади.
Хўш, идиш топшириб пул ишлаш механизми қандай ишлайди, QR-код ёрдамида ҳамённи тўлдириш қанчалик қулай ва нега бундай технологиялар шаҳарларни пластик чиқиндилардан тозалашда энг кучли қурол ҳисобланади?
«150 сўмлик тўлов, Click интеграцияси ва хайрия»: Фандомат лойиҳасининг 5 та асосий нуқтаси
Чиқиндиларни бошқариш агентлиги томонидан ишга туширилган янги тизимнинг муҳим жиҳатлари:
Ҳар бир идиш учун тўлов: Аҳоли топширган ҳар бир пластик ёки шиша идиш учун 150 сўм миқдорида тўлов белгиланди;
Click ва электрон ҳамён интеграцияси: Йиғилган маблағлар экрандаги махсус QR-кодни сканерлаш орқали тўғридан-тўғри шахсий мобиль ҳамёнга ўтказилади;
Хайрия ва «Яшил макон» имконияти: Фойдаланувчилар истаса, тўпланган пулни кўчат экиш ва экологик хайрия акцияларига сарфлашлари мумкин;
Ақлли сканерлаш ва автоматлаштириш: Автомат ичига ўрнатилган камера ва сенсорлар идиш турини зудлик билан таниб олади ва саралайди;
Бутун республика бўйлаб кенгайиш режаси: Пилот босқичи самара берса, автоматлар тармоғи барча вилоятларнинг аҳоли гавжум нуқталарига ўрнатилади.
Чиқинди йиғиш эволюцияси: Оддий ахлат қутилари ва янги смарт-фандоматлар таққоси
Экологик инфратузилмадаги янгиланишлар ва уларнинг афзалликлари таҳлили:
Мезонлар ва параметрлар
Одатий чиқинди қутилари ва полигонлар
Янги ўрнатилаётган смарт-фандоматлар JPGЕщё 1
Фуқаро учун молиявий фойда
Ҳеч қандай молиявий рағбат йўқ
Ҳар бир идиш учун кафолатланган тўлов (150 сўмдан)
Чиқиндини қабул қилиш тизими
Аралаш ва назоратсиз ташлаш
Сенсорли тасма, автоматик сканерлаш ва саралаш
Рақамли тўлов технологияси
Мавжуд эмас
Click тизими, мобиль илова ва QR-код орқали контактсиз тўлов
Ижтимоий ва хайрия танлови
Фақат чиқиндига чиқариш
Тўпланган маблағни дарахт экиш ва хайрияга йўналтириш
Экологик ва тозалик таъсири
Атроф-муҳитнинг ифлосланиши ва чириш
100% қайта ишлашга кетадиган тоза хомашё занжири
Аҳоли қамрови ва истиқболи
Маҳаллий чиқиндихоналар
Савдо марказлари ва гавжум жойлардан бошлаб бутун мамлакатга
Экологик ва технологик экспертиза: Нега фандоматлар чиқинди муаммосини тубдан ҳал қилади?
Экологлар, иқтисодчилар ва IT-мутахассисларнинг хулосалари:
«Пул мотивацияси»нинг кучи: Одамларни шунчаки «чиқиндини сараланг» деб тарғиб қилишдан кўра, ҳар бир идиш эвазига аниқ пул ёки бонус тўлаш дунё тажрибасида (масалан, Германиянинг Pfand тизими) 90 фоиздан ортиқ самара берган; 150 сўмлик рағбат болалар ва ёшларда тозалик маданиятини шакллантиришга ёрдам беради;
Маиший пластикдан халос бўлиш: Кўчаларда ва табиат қўйнида энг кўп тўпланиб, юзлаб йиллар давомида чиримайдиган асосий хавф — бу баклажка ва пластик идишлардир; фандоматлар бундай хомашёларни қайта ишлаш корхоналарига тоза ҳолда етказиб берувчи тўғридан-тўғри кўприк бўлади;
Тўлиқ финтех интеграцияси: Автоматларнинг Click мобиль иловаси билан боғланиши нақд пулсиз, гигиеник ва хавфсиз операцияни таъминлайди; фойдаланувчи телефон экранида ўз баланси ва топширган идишлари статистикасини кўриб боради;
«Яшил макон»га амалий кўмак: Тўпланган маблағни дарахт экиш ташаббусларига ўтказиш имкони фуқароларга чиқинди орқали юртни обод қилишда шахсий ҳисса қўшиш туйғусини бағишлайди.
Чиқиндиларни бошқариш агентлигининг мазкур смарт-лойиҳаси Ўзбекистон шаҳарларини тоза, яшил ва инновацион технологияларга асосланган цивилизациялашган муҳитга айлантириш йўлидаги улкан қадамдир.
Сизнингча, пластик ва шиша идишларни фандоматларга топшириш аҳоли орасида оммалаша оладими? Ҳар бир идиш учун 150 сўмлик тўлов аҳоли фаоллигини ошириш учун етарлими ёки бу нархни янада ошириш керакми? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва шаҳримиз экологияси учун ўта муҳим бўлган ушбу янгиликни барча яқинларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…