Тошкент метросида 10 минг доллар топилди
Тошкент метрополитенида ходим томонидан топиб олинган 10 минг АҚШ доллари ўз эгасига қайтарилди. Бу ҳақда Ички ишлар вазирлиги Транспорт ва туризм объектларида хавфсизликни таъминлаш департаменти хабар берди.
Маълум қилинишича, Қозоғистон фуқароси автомобиль сотиб олиш мақсадида Тошкентнинг Сергели туманига келган. У Олмазор метро бекатидан Сергели томон йўл олган вақтида сумкасидан 10 минг доллар тушиб қолганини сезмаган.
Фуқаро автомобиль бозорига етиб боргач, пуллари йўқолганини пайқаган. Шу орада метронинг хавфсизлик хизмати ходими вагонда қолиб кетган пулларни топиб олган.
Шундан сўнг пул эгасини аниқлаш учун текширув ишлари олиб борилган. Ходимлар Face ID тизими орқали фуқарони аниқлаб, 10 минг долларни тўлиқ ҳолда унга қайтарган.
Пул эгаси метро ва ички ишлар ходимларига миннатдорлик билдирган. У пулларининг ҳалол йўл билан ўзиникига қайтганидан мамнунлигини айтган.
Изоҳлар 0
…