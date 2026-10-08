Тошкент метросида 10 минг доллар топилди

·32·Ўзбекистон
Тошкент метросида 10 минг доллар топилди

Тошкент метрополитенида ходим томонидан топиб олинган 10 минг АҚШ доллари ўз эгасига қайтарилди. Бу ҳақда Ички ишлар вазирлиги Транспорт ва туризм объектларида хавфсизликни таъминлаш департаменти хабар берди.

Маълум қилинишича, Қозоғистон фуқароси автомобиль сотиб олиш мақсадида Тошкентнинг Сергели туманига келган. У Олмазор метро бекатидан Сергели томон йўл олган вақтида сумкасидан 10 минг доллар тушиб қолганини сезмаган.

Фуқаро автомобиль бозорига етиб боргач, пуллари йўқолганини пайқаган. Шу орада метронинг хавфсизлик хизмати ходими вагонда қолиб кетган пулларни топиб олган.

Шундан сўнг пул эгасини аниқлаш учун текширув ишлари олиб борилган. Ходимлар Face ID тизими орқали фуқарони аниқлаб, 10 минг долларни тўлиқ ҳолда унга қайтарган.

Пул эгаси метро ва ички ишлар ходимларига миннатдорлик билдирган. У пулларининг ҳалол йўл билан ўзиникига қайтганидан мамнунлигини айтган.

Тошкент метрополитениИчки ишлар вазирлигиFace IDСергели тумани
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энди жамоат жойларидаги ножўя ҳаракатлар учун жазо чоралари кучаядиЭнди жамоат жойларидаги ножўя ҳаракатлар учун жазо чоралари кучаядиКеча 20:27Эндиликда жамоат жойларида ножўя ҳаракат қилган жуфтликларга қамоқ жазоси қўлланиши мумкинЭндиликда жамоат жойларида ножўя ҳаракат қилган жуфтликларга қамоқ жазоси қўлланиши мумкинКеча 15:462 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ12 сентябр 16:30Апрель ойи учун 143,6 млрд сўм кэшбек тасдиқландиАпрель ойи учун 143,6 млрд сўм кэшбек тасдиқланди3 июн 13:14Талабалар дарсга қайтди: Тошкент метросида йўловчилар сони 228 мингдан ошдиТалабалар дарсга қайтди: Тошкент метросида йўловчилар сони 228 мингдан ошди15 сентябр 00:47Тошкент метросида янгилик: яна учта замонавий поезд қўшилдиТошкент метросида янгилик: яна учта замонавий поезд қўшилди13 июл 12:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари