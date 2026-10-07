Эндиликда жамоат жойларида ножўя ҳаракат қилган жуфтликларга қамоқ жазоси қўлланиши мумкин.
Ўзбекистонда жамоат жойларида одоб-ахлоқ қоидаларини бузиш ёки атрофдагилар кўз ўнгида очиқ шаҳвоний ҳаракатлар содир этган шахсларга нисбатан маъмурий чоралар кўрилиши мумкин.
Маълумотларга кўра, бундай ҳолатларни аниқлашда кузатув камераларидан фойдаланиш, жумладан, Face ID тизими орқали қоидабузарларни аниқлаш амалиёти қўлланилади. Шундан сўнг тегишли шахслар ота-онаси билан бирга туман ички ишлар бўлимига чақирилиши мумкин.
Қоидабузарлик ҳолатига қараб, фуқароларга нисбатан жарима ёки 15 суткагача маъмурий қамоқ жазоси қўлланиши мумкин.
Мутасаддилар бундай чоралар жамоат жойларида тартибни сақлаш, фуқароларнинг осойишталигини таъминлаш ҳамда одоб-ахлоқ қоидаларига риоя этилишини кучайтиришга қаратилганини билдирган.
Изоҳлар 0
…