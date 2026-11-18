Бразилиялик 20 ёшли футболчи Эндрик илк бор фарзандли бўлганини ошкор қилди!
Бразилиялик ёш футболчи Эндрик оиласида қувончли воқеа юз берди. 20 ёшли футболчи илк бор ота бўлди. Унинг рафиқаси Габриэли Миранда ўғил фарзандни дунёга келтирди. Чақалоққа Кендрик деб исм қўйилди.
Эндрик фарзандли бўлганини Сингапур терма жамоасига қарши учрашувдан кейинги интервьюсида маълум қилди. Футболчи ўйинда урган голини рафиқаси ва янги туғилган ўғлига бағишлаган.
Габриэли Миранда эса ҳозирча чақалоқнинг суратларини ижтимоий тармоқларда эълон қилмасликка қарор қилган. Шу сабабли мухлислар ҳозирча кичик Кендрикнинг кўринишини кўриш имконига эга эмас.
Эндрикнинг оталик бахтига эришгани ҳақидаги хабар футбол мухлислари орасида илиқ кутиб олинди. Ижтимоий тармоқларда ёш оилага табрик ва эзгу тилаклар билдирилмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…