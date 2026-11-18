GTA VI релизгача 1,54 миллиард доллар даромад келтирган
GTA VI ўйини ҳали расман чиқмасидан туриб, 1,5 миллиард доллардан ортиқ даромад келтиргани маълум қилинди. Forbes нашри бир қатор тадқиқотларга таяниб, ўйиннинг релизгача бўлган сотув ҳажми ва тушумларини ҳисоблаб чиқди.
Нашр келтирган маълумотларга кўра, GTA VI’нинг тахминан 15,88 миллион нусхаси сотилган. Бу эса 1,54 миллиард долларлик даромадни ташкил этган.
Сотувларнинг асосий қисми PlayStation консолларига тўғри келган. Ушбу платформа улуши қарийб 75 фоизни ташкил этган. Қолган 25 фоизлик сотув эса Xbox консоллари ҳиссасига тўғри келади.
Ўйиннинг расмий нархлари ҳам маълум қилинган. Стандарт версия 79,99 доллар, Ultimate версияси эса 99,99 доллардан сотувга чиқарилиши белгиланган.
Янги Зеландияда ўйинни биринчи бўлиб ўйнаш имконияти пайдо бўлади. Тошкент вақти билан соат 16:00 да у ерда 00:00 бўлади ва маҳаллий ўйинчилар GTA VI’ни ўйнашни бошлашлари мумкин.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…