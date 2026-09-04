ҲМД компанияси рақамли детокс учун янги ҲМД 106 2G телефонини тақдим этди

·1·Техно
ҲМД компанияси рақамли детокс учун янги ҲМД 106 2G телефонини тақдим этди

ҲМД компанияси замонавий смартфонлар шовқинидан чарчаган ва фақат асосий мулоқот воситасига эҳтиёж сезувчи фойдаланувчилар учун мўлжалланган янги бюджетли ҲМД 106 2G тугмали телефонини намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма замонавий функциялардан воз кечиб, ишончли қўнғироқлар ва оддийликни қадрлайдиганларга мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги қурилма фақат 2G тармоқларини қўллаб-қувватлайди ва ихчам ўлчамлари билан ажралиб туради. Телефон 1,8 дюймли LCD дисплей ҳамда IP52 даражасидаги корпус ҳимояси билан жиҳозланган бўлиб, у уч хил ранг вариантида сотувга чиқарилади.

Техник хусусиятлар ва имкониятлар

Қурилманинг аппарат асоси сифатида Унисок 6533G процессори танланган. У атиги 4 МБ тезкор ва 8 МБ доимий хотира билан тўлдирилган бўлиб, бу оддий вазифалар учун тўлиқ етарли ҳисобланади.

Телефон S30+ операцион тизимида ишлайди. Ундаги 1000 мА•ч сиғимли аккумулятор эса қурилманинг қувватсиз узоқ вақт хизмат қилишини таъминлайди, бу эса оддий тугмали қурилмалар учун асосий талаблардан биридир.

Анъанавий қулайликлар

Ихчам ва арзон модел ўзида фойдаланувчиларга таниш бўлган бир қатор қулайликларни сақлаб қолган:

  • Иккита СИМ-карта кўмаги
  • Мусиқа тинглаш учун 3,5 мм аудиочиқиш
  • Bluetooth 4.2 симсиз интерфейси
Қурилмани қувватлаш учун эса бугунги кунда камроқ учрайдиган МикроUSB улагичидан фойдаланилган. ҲМД 106 2G ортиқча функцияларсиз фақат қўнғироқлар ва кундалик базавий эҳтиёжлар учун мўлжалланган ишончли ечим сифатида бозарга чиқарилмоқда.

ҲМДҲМД 106 2GТугмали телефонРақамли детоксМобил технологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нокиа оддий фойдаланувчилар учун смартфонлар бозоридан кетиши мумкинНокиа оддий фойдаланувчилар учун смартфонлар бозоридан кетиши мумкинБугун, 11:54Anker бренди iPhone ва бошқа гаджетлар учун ақлли қувватлагични намойиш этдиAnker бренди iPhone ва бошқа гаджетлар учун ақлли қувватлагични намойиш этдиБугун, 11:23Xiaomi Mijia Флип-Топ Термос Куп 2 термосини тақдим этдиXiaomi Mijia Флип-Топ Термос Куп 2 термосини тақдим этдиБугун, 10:53Xiaomi Банд 11 тақдим этилди: 21 кунлик автономия ва HyperOS 4Xiaomi Банд 11 тақдим этилди: 21 кунлик автономия ва HyperOS 4Бугун, 10:26Lenovo ўнта миллиметр қалинликдаги ноутбук концепциясини намойиш этдиLenovo ўнта миллиметр қалинликдаги ноутбук концепциясини намойиш этдиБугун, 09:54Жанубий Кореяда дунёдаги энг самарали перовскит қуёш элементи яратилдиЖанубий Кореяда дунёдаги энг самарали перовскит қуёш элементи яратилдиБугун, 00:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди