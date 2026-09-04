ҲМД компанияси рақамли детокс учун янги ҲМД 106 2G телефонини тақдим этди
ҲМД компанияси замонавий смартфонлар шовқинидан чарчаган ва фақат асосий мулоқот воситасига эҳтиёж сезувчи фойдаланувчилар учун мўлжалланган янги бюджетли ҲМД 106 2G тугмали телефонини намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма замонавий функциялардан воз кечиб, ишончли қўнғироқлар ва оддийликни қадрлайдиганларга мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги қурилма фақат 2G тармоқларини қўллаб-қувватлайди ва ихчам ўлчамлари билан ажралиб туради. Телефон 1,8 дюймли LCD дисплей ҳамда IP52 даражасидаги корпус ҳимояси билан жиҳозланган бўлиб, у уч хил ранг вариантида сотувга чиқарилади.
Техник хусусиятлар ва имкониятларҚурилманинг аппарат асоси сифатида Унисок 6533G процессори танланган. У атиги 4 МБ тезкор ва 8 МБ доимий хотира билан тўлдирилган бўлиб, бу оддий вазифалар учун тўлиқ етарли ҳисобланади.
Телефон S30+ операцион тизимида ишлайди. Ундаги 1000 мА•ч сиғимли аккумулятор эса қурилманинг қувватсиз узоқ вақт хизмат қилишини таъминлайди, бу эса оддий тугмали қурилмалар учун асосий талаблардан биридир.
Анъанавий қулайликларИхчам ва арзон модел ўзида фойдаланувчиларга таниш бўлган бир қатор қулайликларни сақлаб қолган:
- Иккита СИМ-карта кўмаги
- Мусиқа тинглаш учун 3,5 мм аудиочиқиш
- Bluetooth 4.2 симсиз интерфейси
…