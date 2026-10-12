ChatGPT бойларнинг сирини очди: уларда битта умумий одат бор

·45·Фойдали
ChatGPT бойларнинг сирини очди: уларда битта умумий одат бор
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • ChatGPT таҳлилларига кўра, дунёдаги энг бой ва муваффақиятли инсонларни бошқалардан ажратиб турадиган асосий одат мунтазам китоб ўқиш ва янги билимларни ўзлаштиришдир.
  • Бу Дуннинг-Крюгер эффектига кўра, ўз билимларини ортиқча баҳолайдиган ва кам ўрганадиган инсонлардан фарқли ўлароқ, доимий ўрганиш орқали дунёқарашини кенгайтиради.

ChatGPT дунёдаги энг бой ва муваффақиятли инсонларнинг одатларини таҳлил қилиб, уларни бошқалардан ажратиб турадиган муҳим жиҳатга эътибор қаратди. Бу катта сармоя киритиш, таниш-билиш орттириш ёки эрталаб соат бешда уйғониш эмас, балки мунтазам китоб ўқиш ва янги билимларни ўзлаштириш одатидир.

Хўш, керакли маълумотлар, турли стратегиялар ва ривожланиш усуллари ҳамма учун очиқ бўлса, нима учун улардан ҳамма ҳам ўз ҳаётини яхшилашда фойдалана олмайди?

Психологияда бунга боғлиқ ҳодисалардан бири Дуннинг-Крюгер эффекти деб аталади. Унга кўра, муайян соҳа бўйича билими кам инсонлар баъзан ўз билим ва тушунчаларини ортиқча баҳолашади. Доимий ўрганиш эса инсонга ўз билимларидаги камчиликларни англаш ва дунёқарашини кенгайтиришга ёрдам беради.

Муваффақиятли инсонлар китоб ўқишга шунчаки вақт ўтказиш сифатида эмас, балки ўзини ривожлантириш воситаси сифатида қарайди. Улар турли мавзуларни ўрганиш, янги ғоялар билан танишиш ва олган билимларини ҳаётда қўллашга ҳаракат қилади.

Бироқ бу жараёнда энг катта тўсиқлардан бири — вақт етишмаслиги. Кундалик ишлар кўплиги сабабли кўпчилик китоб ўқишни кейинга қолдиради. Аслида эса билим олиш учун ҳар доим бир неча соат вақт ажратиш шарт эмас: мунтазам равишда қисқа вақт давомида ўқиш ҳам фойдали одатни шакллантиришга ёрдам беради.

Шунингдек, китоб ўқишнинг ўзи ҳам муваффақиятни кафолатламайди. Муҳими — ўқилган маълумотни тушуниш, уни танқидий баҳолаш ва керакли пайтда амалда қўллай билишдир.

Демак, инсонни бошқалардан ажратиб турадиган жиҳат фақат қанча маълумот билишида эмас, балки ўрганишни қанчалик мунтазам давом эттириши ва билимларидан қандай фойдаланишидадир.

ChatGPTDunning-Kruger effektikitob o'qisho'zini rivojlantirish
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пул қандай қонуният бўйича қўлдан қўлга ўтади? Нега айримлар бой, айримлар пулсиз...Пул қандай қонуният бўйича қўлдан қўлга ўтади? Нега айримлар бой, айримлар пулсиз...12 сентябр 10:47Муваффақиятни йўққа чиқарадиган 29 одат: сизда қайси бири бор?Муваффақиятни йўққа чиқарадиган 29 одат: сизда қайси бири бор?5 август 05:58Ҳаётни ўзгартирадиган 6 қонун: кўпчилик биттасини ҳар куни бузадиҲаётни ўзгартирадиган 6 қонун: кўпчилик биттасини ҳар куни бузади8 август 16:43Билиб қўйинг: Туғилган сана муносабатлардаги қайси хатони очиб беради?Билиб қўйинг: Туғилган сана муносабатлардаги қайси хатони очиб беради?4 август 16:04Эрталаб оч қоринга бир стакан илиқ сув ичиш қанчалик фойдали?Эрталаб оч қоринга бир стакан илиқ сув ичиш қанчалик фойдали?16 май 06:40Энергиянгиз қаерда йўқоляпти? Туғилган санангиз ишора берадиЭнергиянгиз қаерда йўқоляпти? Туғилган санангиз ишора беради28 июл 11:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган санангизга қараб ақлий қобилиятингизни аниқланг
Туғилган санангизга қараб ақлий қобилиятингизни аниқланг
Колбаса ва творогнинг сифатини уйда аниқлаш: Сохта маҳсулотларни фош қилиш усули
Колбаса ва творогнинг сифатини уйда аниқлаш: Сохта маҳсулотларни фош қилиш усули
Тухумнинг мазаси нимага боғлиқ?
Тухумнинг мазаси нимага боғлиқ?
Ҳисобимизда қанча вақт қолган, биласизми? Яқинларимизни нега бугун қадрлашимиз керак?
Ҳисобимизда қанча вақт қолган, биласизми? Яқинларимизни нега бугун қадрлашимиз керак?
Кийимдаги доғларни қандай кетказиш мумкин? Уйдаги оддий ва синалган усуллар!
Кийимдаги доғларни қандай кетказиш мумкин? Уйдаги оддий ва синалган усуллар!
Бу 5 бурж вакили орзусига етиши мумкин: омадлилар рўйхатида кимлар бор?
Бу 5 бурж вакили орзусига етиши мумкин: омадлилар рўйхатида кимлар бор?
Бурун шакли шахсиятингиз ҳақида нимани ошкор қилади?
Бурун шакли шахсиятингиз ҳақида нимани ошкор қилади?
Нима учун тинимсиз меҳнат бойлик келтирмайди? Онгни мўл-кўлликка мослашнинг 7 та сири
Нима учун тинимсиз меҳнат бойлик келтирмайди? Онгни мўл-кўлликка мослашнинг 7 та сири