Меадов смартфони: рақамли детокс ва асосий функциялар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Меадов смартфони рақамли чарчоқни камайтириш мақсадида яратилган ихчам қурилма бўлиб, асосий алоқа ва зарур иловаларни сақлаб қолади.
- Қурилма Android операцион тизимида ишлайди ва Мапс, Страва, Uber, Apple Мусик ҳамда Spotify каби иловалардан фойдаланиш имконини беради.
- Меадов асосчиси Шреяс Нарланканинг таъкидлашича, бу қурилма фойдаланувчига табиат билан уйғунлашиш, ижтимоий ҳаётни яхшилаш ва тармоқдан узилиш учун шароит яратади.
Замонавий жамиятда ижтимоий тармоқлар ва доимий онлайн мулоқотдан чарчаган фойдаланувчилар учун ихчам ва минималистик Меадов смартфони тақдим этилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма асосий алоқа ва зарур иловаларни сақлаб қолган ҳолда, фойдаланувчига одатий гаджетидан дам олиш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Сўнгги йилларда бутун дунё бўйлаб одамларнинг смартфонларга қарамлиги ортиб, бу ҳолатга қарши курашиш учун янги қурилмалар тоифаси шаклланмоқда. Бозорда тўлиқ оддий телефонларга ўтишни таклиф қилувчи Light Пҳоне ёки интерфейси чекланган Wiseпҳоне каби муқобиллар мавжуд бўлса-да, Меадов бошқача ёндашувни танлади.
Минималистик ёндашув ва асосий имкониятларМеадоВ асосчиси Шреяс Нарланканинг тушунтиришича, компаниянинг мақсади фойдаланувчини фақат ишга эътибор қаратишга мажбурлаш эмас, балки табиат қўйнига чиқиш, ижтимоий ҳаётни яхшилаш ва тармоқдан узилиш учун қулай шароит яратишдир. Қурилма мавжуд смартфонни тўлиқ алмаштирмайди, балки уни тўлдиради.
Мазкур ихчам қурилма Android операцион тизимида ишлайди ва фойдаланувчиларга Мапс, Страва, Uber, Apple Мусик ҳамда Spotify каби энг керакли иловалардан фойдаланиш имконини беради. Шунингдек, унда камера, овозли эслатмалар, матнли хабарлар, қўнғироқлар, жойлашувни улашиш ва чипталарни сканерлаш учун махсус иловалар мавжуд.
Қулайликлар ва фойдаланиш шартлариҚурилманинг техник имкониятлари қаторига Bluetooth қўллаб-қувватлаши ҳам киради. Фойдаланувчилар USB-C орқали 3.5 миллиметрли наушникларни улашлари мумкин, бу эса мусиқий имкониятларни янада кенгайтиради.
Шунга қарамай, Меадов орқали қўнғироқ қилиш ва хабар юбориш учун асосий телефон рақамидан фойдаланиб бўлмайди. Бунинг учун фойдаланувчилар алоҳида обуна режаси асосида янги рақам очишлари талаб этилади, бу эса йўлда бўлганда асосий алоқани сақлаб қолиш имконини беради.
Нарланка фойдаланувчиларга iPhone телефонларидаги “дривинг” режимини мослаштиришни тавсия қилади. Унга кўра, танишларга Меадов билан бирга эканлигингиз ҳақида автоматик хабар юборишни созлаб қўйиш мумкин. Натижада сиз кераксиз гуруҳ чатларидан холи бўласиз, бироқ фавқулодда вазиятларда сиз билан боғланиш имкони сақланиб қолади.
Изоҳлар 0
…