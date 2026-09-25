Меадов смартфони: рақамли детокс ва асосий функциялар

·9·Техно
Меадов смартфони: рақамли детокс ва асосий функциялар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Меадов смартфони рақамли чарчоқни камайтириш мақсадида яратилган ихчам қурилма бўлиб, асосий алоқа ва зарур иловаларни сақлаб қолади.
  • Қурилма Android операцион тизимида ишлайди ва Мапс, Страва, Uber, Apple Мусик ҳамда Spotify каби иловалардан фойдаланиш имконини беради.
  • Меадов асосчиси Шреяс Нарланканинг таъкидлашича, бу қурилма фойдаланувчига табиат билан уйғунлашиш, ижтимоий ҳаётни яхшилаш ва тармоқдан узилиш учун шароит яратади.

Замонавий жамиятда ижтимоий тармоқлар ва доимий онлайн мулоқотдан чарчаган фойдаланувчилар учун ихчам ва минималистик Меадов смартфони тақдим этилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма асосий алоқа ва зарур иловаларни сақлаб қолган ҳолда, фойдаланувчига одатий гаджетидан дам олиш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Сўнгги йилларда бутун дунё бўйлаб одамларнинг смартфонларга қарамлиги ортиб, бу ҳолатга қарши курашиш учун янги қурилмалар тоифаси шаклланмоқда. Бозорда тўлиқ оддий телефонларга ўтишни таклиф қилувчи Light Пҳоне ёки интерфейси чекланган Wiseпҳоне каби муқобиллар мавжуд бўлса-да, Меадов бошқача ёндашувни танлади.

Минималистик ёндашув ва асосий имкониятлар

МеадоВ асосчиси Шреяс Нарланканинг тушунтиришича, компаниянинг мақсади фойдаланувчини фақат ишга эътибор қаратишга мажбурлаш эмас, балки табиат қўйнига чиқиш, ижтимоий ҳаётни яхшилаш ва тармоқдан узилиш учун қулай шароит яратишдир. Қурилма мавжуд смартфонни тўлиқ алмаштирмайди, балки уни тўлдиради.

Мазкур ихчам қурилма Android операцион тизимида ишлайди ва фойдаланувчиларга Мапс, Страва, Uber, Apple Мусик ҳамда Spotify каби энг керакли иловалардан фойдаланиш имконини беради. Шунингдек, унда камера, овозли эслатмалар, матнли хабарлар, қўнғироқлар, жойлашувни улашиш ва чипталарни сканерлаш учун махсус иловалар мавжуд.

Қулайликлар ва фойдаланиш шартлари

Қурилманинг техник имкониятлари қаторига Bluetooth қўллаб-қувватлаши ҳам киради. Фойдаланувчилар USB-C орқали 3.5 миллиметрли наушникларни улашлари мумкин, бу эса мусиқий имкониятларни янада кенгайтиради.

Шунга қарамай, Меадов орқали қўнғироқ қилиш ва хабар юбориш учун асосий телефон рақамидан фойдаланиб бўлмайди. Бунинг учун фойдаланувчилар алоҳида обуна режаси асосида янги рақам очишлари талаб этилади, бу эса йўлда бўлганда асосий алоқани сақлаб қолиш имконини беради.

Нарланка фойдаланувчиларга iPhone телефонларидаги “дривинг” режимини мослаштиришни тавсия қилади. Унга кўра, танишларга Меадов билан бирга эканлигингиз ҳақида автоматик хабар юборишни созлаб қўйиш мумкин. Натижада сиз кераксиз гуруҳ чатларидан холи бўласиз, бироқ фавқулодда вазиятларда сиз билан боғланиш имкони сақланиб қолади.

МеадовСмартфонРақамли детоксМинимализмAndroid
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Минимализм ва қувват уйғунлиги: Моторола Разр яратувчисидан янги Лигҳт Флип тақдим этилдиМинимализм ва қувват уйғунлиги: Моторола Разр яратувчисидан янги Лигҳт Флип тақдим этилди23 июл 15:54Минимализм ихлосмандлари учун янгилик: Лигҳт бренди арзон ва ранг-дор буклама телефонини тақдим этдиМинимализм ихлосмандлари учун янгилик: Лигҳт бренди арзон ва ранг-дор буклама телефонини тақдим этди21 июл 20:27ҲМД компанияси рақамли детокс учун янги ҲМД 106 2G телефонини тақдим этдиҲМД компанияси рақамли детокс учун янги ҲМД 106 2G телефонини тақдим этди4 сентябр 12:25Ноёб чидамлилик: Honor 600 Элите 5G смартфони тақдим этилдиНоёб чидамлилик: Honor 600 Элите 5G смартфони тақдим этилди21 сентябр 12:00Oppo A7 Pro Max 5G смартфони глобал бозорга чиқдиOppo A7 Pro Max 5G смартфони глобал бозорга чиқди21 сентябр 08:25Honor X9e Pro: 11 000 мА•соат батарея ва IP69K ҳимоясиHonor X9e Pro: 11 000 мА•соат батарея ва IP69K ҳимояси20 сентябр 15:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди