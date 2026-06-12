Skoda Элроқ: Ҳамёнбоп ва сифатли электр кроссовернинг 5 та устунлиги
Электр кроссоверлар бозори ҳар қачонгидан ҳам рақобатбардош бўлиб бормоқда. Бюджетли янги моделлардан тортиб, Европанинг машҳур брендларигача оилавий харидорлар учун кенг танловни таклиф қилмоқда. Бироқ, кўплаб вариантлар орасидан ҳақиқатан ҳам вада қилинган сифатни берадиган автомобилни топиш осон эмас. Айнан шу ерда Skoda Элроқ модели ўзининг амалийлиги, қулайлиги ва ҳайдаш завқи билан ажралиб туради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Нуфузли What Car? нашри Skoda Элроқ моделини беш юлдузли рейтинг билан тақдирлади. Экспертлар ушбу электромобилни "яхши нархланган, кенг ва қулай" деб таърифлашди. Автомобилнинг ташқи ўлчамлари ихчам бўлса-да, ички қисми жуда кенг қилиб ишланган. Шунингдек, Элроқ 2025-йилда Эуро НКAP хавфсизлик синовларидан максимал беш юлдузни қўлга киритиб, бозордаги энг хавфсиз оилавий электромобиллардан бирига айланди.
Skoda Элроқ моделининг асосий устунликларидан бири — унинг стандарт жиҳозлар билан бойитилганидир. Ҳатто бошланғич SE Л 60 комплектациясида ҳам иситиладиган олд ўриндиқлар ва рул, олд ва орқа парковка датчиклари ҳамда ўрнатилган навигация тизими мавжуд. Кўпгина рақобатчилар бу функцияларни фақат юқори комплектацияларда таклиф қилади. Шунингдек, 13 дюймли сенсорли экран, Apple КарПлай ва Android Auto тизимлари барча моделлар учун стандарт ҳисобланади.
Автомобил ички қисмида Skoda брендига хос бўлган "ақлли" ечимлар — эшикка яширилган соябон ва муз қирғич каби деталлар ҳам эътибордан четда қолмаган. Юқорироқ даражадаги Лодге интерери эса икки рангли сунъий чарм қопламалар ва тўқ сариқ рангли хавфсизлик камарлари билан салонга премиум кўриниш бағишлайди. Бу эса харидорга ортиқча харажатларсиз ҳашаматни ҳис қилиш имконини беради.
Масофа босиб ўтиш борасида Skoda Элроқ уч хил аккумулятор конфигурациясини таклиф этади. Бошланғич Элроқ 50 модели бир қувватланишда 373 км (232 мил) йўл босади. Элроқ 60 версияси эса 426 км (265 мил) масофани забт этиб, бу кўрсаткич билан МГ С5 каби рақобатчиларини ортда қолдиради. Бу эса кундалик юмушлар ва узоқ сафарлар учун етарли қувват захирасини кафолатлайди.
…