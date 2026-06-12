Skoda Элроқ: Ҳамёнбоп ва сифатли электр кроссовернинг 5 та устунлиги

·0·Авто
Skoda Элроқ: Ҳамёнбоп ва сифатли электр кроссовернинг 5 та устунлиги

Электр кроссоверлар бозори ҳар қачонгидан ҳам рақобатбардош бўлиб бормоқда. Бюджетли янги моделлардан тортиб, Европанинг машҳур брендларигача оилавий харидорлар учун кенг танловни таклиф қилмоқда. Бироқ, кўплаб вариантлар орасидан ҳақиқатан ҳам вада қилинган сифатни берадиган автомобилни топиш осон эмас. Айнан шу ерда Skoda Элроқ модели ўзининг амалийлиги, қулайлиги ва ҳайдаш завқи билан ажралиб туради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Нуфузли What Car? нашри Skoda Элроқ моделини беш юлдузли рейтинг билан тақдирлади. Экспертлар ушбу электромобилни "яхши нархланган, кенг ва қулай" деб таърифлашди. Автомобилнинг ташқи ўлчамлари ихчам бўлса-да, ички қисми жуда кенг қилиб ишланган. Шунингдек, Элроқ 2025-йилда Эуро НКAP хавфсизлик синовларидан максимал беш юлдузни қўлга киритиб, бозордаги энг хавфсиз оилавий электромобиллардан бирига айланди.

Skoda Элроқ моделининг асосий устунликларидан бири — унинг стандарт жиҳозлар билан бойитилганидир. Ҳатто бошланғич SE Л 60 комплектациясида ҳам иситиладиган олд ўриндиқлар ва рул, олд ва орқа парковка датчиклари ҳамда ўрнатилган навигация тизими мавжуд. Кўпгина рақобатчилар бу функцияларни фақат юқори комплектацияларда таклиф қилади. Шунингдек, 13 дюймли сенсорли экран, Apple КарПлай ва Android Auto тизимлари барча моделлар учун стандарт ҳисобланади.

Автомобил ички қисмида Skoda брендига хос бўлган "ақлли" ечимлар — эшикка яширилган соябон ва муз қирғич каби деталлар ҳам эътибордан четда қолмаган. Юқорироқ даражадаги Лодге интерери эса икки рангли сунъий чарм қопламалар ва тўқ сариқ рангли хавфсизлик камарлари билан салонга премиум кўриниш бағишлайди. Бу эса харидорга ортиқча харажатларсиз ҳашаматни ҳис қилиш имконини беради.

Масофа босиб ўтиш борасида Skoda Элроқ уч хил аккумулятор конфигурациясини таклиф этади. Бошланғич Элроқ 50 модели бир қувватланишда 373 км (232 мил) йўл босади. Элроқ 60 версияси эса 426 км (265 мил) масофани забт этиб, бу кўрсаткич билан МГ С5 каби рақобатчиларини ортда қолдиради. Бу эса кундалик юмушлар ва узоқ сафарлар учун етарли қувват захирасини кафолатлайди.

SkodaЭлроқЭлектромобилКроссоверАвто-Янгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BMW M3 келажаги: Янги радикал концепт тақдим этилдиBMW M3 келажаги: Янги радикал концепт тақдим этилдиКеча, 13:58Genesis Магма GT3: Суперкар концепти пойга автомобилига айландиGenesis Магма GT3: Суперкар концепти пойга автомобилига айландиКеча, 13:53Янги Peugeot э-208 GTи: 277 от кучи ва 35 минг фунтлик нархЯнги Peugeot э-208 GTи: 277 от кучи ва 35 минг фунтлик нархКеча, 11:58Xiaomi узоқ масофага мўлжалланган янги автомобилини тақдим этадиXiaomi узоқ масофага мўлжалланган янги автомобилини тақдим этадиКеча, 07:37Россияда ярим миллионинчи Haval ишлаб чиқарилди: Жолион етакчилик қилмоқдаРоссияда ярим миллионинчи Haval ишлаб чиқарилди: Жолион етакчилик қилмоқдаКеча, 07:30Нима учун янги Honda Прелуде 2026-йилнинг энг яхши гибриди деб топилдиНима учун янги Honda Прелуде 2026-йилнинг энг яхши гибриди деб топилдиКеча, 06:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди