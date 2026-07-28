Porsche’да кескин инқироз: Компания 9 400 иш ўрнини қисқартирмоқда
Германиянинг машҳур Porsche AG автогиганти кузатув кенгаши ходимлар йиғинидан сўнг компанияда қўшимча 5 мингта иш ўрни қисқартирилишини маълум қилди. Бу илгари эълон қилинган қисқартиришлар билан биргаликда минглаб ходимлар тақдирига бевосита таъсир кўрсатади.
Zamin.uz Porsche раҳбариятининг харажатларни тежаш бўйича қабул қилган кескин қарорлари, маошлардаги чеклашлар ва автогигант дуч келаётган молиявий инқироз сабабларини тақдим этади.
1. 2035 йилгача 9 400 дан ортиқ иш ўрни қисқартирилади
Porsche кузатув кенгашининг 27 июль куни қабул қилган янги қарорига кўра, яна 5 000 нафар ходим қисқартирилади. Бунгача 2025 йилда қабул қилинган «Келажак пакти» дастурига мувофиқ Porsche’нинг 3 900 нафар, унинг шуъба корхоналарининг 500 нафар ходимини ишдан бўшатиш режалаштирилган эди.
Шу тариқа, 2035 йилга қадар компанияда қисқартириладиган умумий иш ўринлари сони 9 400 тадан ошиши кутилмоқда.
Зарар кўрадиган ҳудудлар: Қисқартиришлар асосан Штутгарт-Цуффенхаузендаги асосий завод ҳамда Вайсах шаҳридаги илмий-тадқиқот маркази ходимларига тааллуқли бўлади.
Reuters баҳоси: Reuters агентлигининг ҳисоб-китобларига кўра, ушбу қисқартиришлар компаниядаги деярли ҳар бешинчи иш ўрнига ўз таъсирини ўтказади.
Porsche раҳбарияти баёнотидан:
«Қисқартиришлар «ижтимоий масъулиятли тарзда» — асосан табиий кадрлар алмашинуви, ходимларнинг пенсияга чиқиши ва ихтиёрий ишдан бўшаш келишувлари орқали амалга оширилади. Асосий мақсад — компаниянинг рақобатбардошлигини ошириш ва қолган иш ўринларини узоқ муддатга сақлаб қолишдир.»
2. Маошлар камаяди, масофавий иш тартиби чекланади
Харажатларни мақбуллаштириш мақсадида Porsche меҳнат шароитлари ва ижтимоий пакетларга ҳам жиддий ўзгартиришлар киритмоқда:
Маош оширилиши чекланади: Жамоавий шартнома бўйича режалаштирилган маош оширишларининг 3,5 фоизи ушлаб қолинади.
Рождество мукофоти қисқаради: Байрам мукофоти бир ойлик маошнинг 100 фоизидан 60 фоизигача туширилади.
Масофадан ишлаш камаяди: Ходимларнинг уйдан ишлаш имконияти ойига 12 кундан 8 кунгача чекланади.
Истисно ва устамалар: IG Metall касаба уюшмаси аъзоларига йилига 200 евро миқдорида қўшимча бонус ва трансформация дастури бўйича бир марталик 1 500 евролик тўловга қўшимча 411 евро устама берилиши кўзда тутилган.
Porsche’даги ўзгаришлар ва асосий кўрсаткичлар
Кўрсаткич / Аспект
Тафсилотлар ва рақамлар
Умумий қисқартириш (2035 йилгача)
9 400 тадан ортиқ иш ўрни
Янги қисқартириш тўлқини
5 000 та иш ўрни
Аввалги режа («Келажак пакти»)
3 900 (Porsche) + 500 (шуъба корхоналар)
Ишлаб чиқаришга инвестиция
2,1 миллиард евро (2035 йилгача)
2025 йилги соф фойда пасайиши
91 фоизга камайган (310 млн евро)
Рождество мукофоти
100% дан 60% гача туширилган
Масофавий иш тартиби
Ойига 12 кундан 8 кунгача камайтирилган
3. Инқирознинг ортида нима турибди? (Хитой, божлар ва электромобиллар)
Porsche сўнгги йилларда жиддий молиявий босим остида қолмоқда. Компаниянинг 2025 йилдаги соф фойдаси кутилмаганда 91 фоизга камайиб, атиги 310 миллион еврони ташкил этди. 2026 йилнинг биринчи чорагида ҳам бу салбий тенденция (пасайиш суръати бироз секинлашган бўлса-да) давом этди.
Инқирознинг 3 та асосий сабаби:
Хитой бозоридаги сотувлар сустлиги: Энг йирик бозорлардан бири бўлган Хитойда талабнинг кескин тушиб кетиши.
АҚШнинг божхона тўсиқлари: АҚШ томонидан импорт божларининг оширилиши.
Электромобиллар харажати: Электромобиллар ишлаб чиқариш ва ишланмаларига киритилган улкан сармоялар ҳозирча кутилган иқтисодий фойдани келтирмаяпти.
Шу билан бирга, компания келажакни таъминлаш ва ишлаб чиқариш майдонларини сақлаб қолиш мақсадида 2035 йилгача 2,1 миллиард евро миқдорида қайта инвестиция киритишни режалаштирмоқда.
Ушбу муҳим иқтисодий ва автоянгиликни дўстларингизга юборинг!
Германия ва Европа автосаноатидаги ушбу йирик инқироз глобал бозорга ва электромобиллар келажагига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин.
Ушбу мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва автоҳаваскорлар гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Porsche каби премиум брендлар электромобилларга ўтиш даврида ўз позициясини сақлаб қола оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…