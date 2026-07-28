BMW компанияси ўзининг илк электр кабриолетини намойиш этишга ҳозирланмоқда
Германиянинг машҳур BMW автомобилсозлик компанияси ўзининг тўлиқ электр қувватида ишлайдиган илк кабриолетини яратиш йўлида муҳим қадам ташлади. Янги i4 Конвертибле модели марканинг илғор Неуе Классе электр платформасига асосланган бўлиб, ҳозирда унинг прототипи синовдан ўтказилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу тўрт ўринли янги автомобил бренднинг икки эшикли i4 оиласини кенгайтиришга қаратилган муҳим лойиҳалардан биридир. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, янги электромобил омма эътиборига 2027 йилнинг иккинчи ярмида тақдим этилади. Шундан сўнг, 2028 йилда у Буюк Британия дилерлик марказларига етказиб берила бошлайди. Неуе Классе архитектураси негизида нафақат кабриолет, балки ҳозирги CLAР платформасидаги i4 Гран Коупе моделининг вориси бўлиши кутилаётган i4 Коупе купеси ҳам ишлаб чиқилмоқда.
Дизайн хусусиятлари ва матоли томЯширинган прототип янги i4 Конвертибле ҳақида бир қатор қизиқарли тафсилотларни очиб берди. Энг эътиборга молик жиҳатлардан бири бу электр бошқарувидаги матоли томнинг қўлланилишидир. BMW аввалги 3 Сериес кабриолетларида ишлатилган оғир йиғилувчи қаттиқ металл томлардан воз кечиб, G23 авлодидаги 4 Сериес Конвертибле моделига ўхшаш юmsҳоқ матоли том концепциясини сақлаб қолган. Том туширилганда, у махсус орқа қопқоқ остига йиғилади.
Янги Неуе Классе платформаси автомобил пропорцияларига ҳам сезиларли таъсир кўрсатган. Хусусан, прототип олд ва орқа қисмларнинг қисқароқ қирралари, кенгайтирилган ғилдирак базаси ҳамда яқинда намойиш этилган i3 седани билан ўхшаш дизайн чизиқларига эгалиги билан ажралиб туради. Бу эса салон кенглиги ва аэродинамик кўрсаткичларни яхшилашга хизмат қилади.
Техник имкониятлар ва қувватМеханик жиҳатдан i4 Конвертибле модели янги i3 седанидан кўплаб техник ечимларни мерос қилиб олади. Неуе Классе платформаси 800 вольтли электр архитектураси, цилиндрсимон аккумулятор элементлари ва 400 киловаттгача қувват олиш имкониятини тақдим этади. Дастлабки моделлар орқа ғилдиракдан тортувчи версиядан бошланиб, кейинчалик тўла узатмали i4 50 xDrive Конвертибле модели билан бойитилиши кўзда тутилган.
Тўла узатмали ушбу версия BMW компаниясининг сўнгги синхрон орқа ва асинхрон олд электр моторлари билан жиҳозланади. i3 седани спецификациясида ушбу икки моторли тизим 463 от кучи ва 476 фунт-фут момент ишлаб чиқаришга қодир. Шунингдек, келгусида янада кучли М Performance модификациялари ҳам тақдим этилиши кутилмоқда.
Анъанавий ва электр моделлар ёнма-ён ишлаб чиқариладиМаълум бўлишича, i4 Конвертибле бозордаги ўрнини эгаллаши билан бир вақтнинг ўзида ички ёнув двигателли анъанавий муқобилини дарҳол алмаштирмайди. BMW G23 авлодидаги 4 Сериес Конвертибле моделини янги электр автомобили билан биргаликда тахминан 2029 йилнинг ўрталарига қадар ишлаб чиқаришни давом эттиришни режалаштирган.
Аввалроқ Autocar нашрига берган интервюсида BMW компаниясининг янги автомобиллар ишлаб чиқиш жараёнини бошқарувчи Ёахим Пост шундай деган эди: „4 Сериес биз учун муҳим автомобил ҳисобланади. У спортбоп характерга эга ва BMW ҳар доим спорт бренди сифатида ўзининг бой меросига таянади. Бу модел келажакда ҳам муҳим рол ўйнашда давом этади“.
…