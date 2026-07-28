BMW компанияси ўзининг илк электр кабриолетини намойиш этишга ҳозирланмоқда

·45·Авто
BMW компанияси ўзининг илк электр кабриолетини намойиш этишга ҳозирланмоқда

Германиянинг машҳур BMW автомобилсозлик компанияси ўзининг тўлиқ электр қувватида ишлайдиган илк кабриолетини яратиш йўлида муҳим қадам ташлади. Янги i4 Конвертибле модели марканинг илғор Неуе Классе электр платформасига асосланган бўлиб, ҳозирда унинг прототипи синовдан ўтказилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу тўрт ўринли янги автомобил бренднинг икки эшикли i4 оиласини кенгайтиришга қаратилган муҳим лойиҳалардан биридир. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, янги электромобил омма эътиборига 2027 йилнинг иккинчи ярмида тақдим этилади. Шундан сўнг, 2028 йилда у Буюк Британия дилерлик марказларига етказиб берила бошлайди. Неуе Классе архитектураси негизида нафақат кабриолет, балки ҳозирги CLAР платформасидаги i4 Гран Коупе моделининг вориси бўлиши кутилаётган i4 Коупе купеси ҳам ишлаб чиқилмоқда.

Дизайн хусусиятлари ва матоли том

Яширинган прототип янги i4 Конвертибле ҳақида бир қатор қизиқарли тафсилотларни очиб берди. Энг эътиборга молик жиҳатлардан бири бу электр бошқарувидаги матоли томнинг қўлланилишидир. BMW аввалги 3 Сериес кабриолетларида ишлатилган оғир йиғилувчи қаттиқ металл томлардан воз кечиб, G23 авлодидаги 4 Сериес Конвертибле моделига ўхшаш юmsҳоқ матоли том концепциясини сақлаб қолган. Том туширилганда, у махсус орқа қопқоқ остига йиғилади.

Янги Неуе Классе платформаси автомобил пропорцияларига ҳам сезиларли таъсир кўрсатган. Хусусан, прототип олд ва орқа қисмларнинг қисқароқ қирралари, кенгайтирилган ғилдирак базаси ҳамда яқинда намойиш этилган i3 седани билан ўхшаш дизайн чизиқларига эгалиги билан ажралиб туради. Бу эса салон кенглиги ва аэродинамик кўрсаткичларни яхшилашга хизмат қилади.

Техник имкониятлар ва қувват

Механик жиҳатдан i4 Конвертибле модели янги i3 седанидан кўплаб техник ечимларни мерос қилиб олади. Неуе Классе платформаси 800 вольтли электр архитектураси, цилиндрсимон аккумулятор элементлари ва 400 киловаттгача қувват олиш имкониятини тақдим этади. Дастлабки моделлар орқа ғилдиракдан тортувчи версиядан бошланиб, кейинчалик тўла узатмали i4 50 xDrive Конвертибле модели билан бойитилиши кўзда тутилган.

Тўла узатмали ушбу версия BMW компаниясининг сўнгги синхрон орқа ва асинхрон олд электр моторлари билан жиҳозланади. i3 седани спецификациясида ушбу икки моторли тизим 463 от кучи ва 476 фунт-фут момент ишлаб чиқаришга қодир. Шунингдек, келгусида янада кучли М Performance модификациялари ҳам тақдим этилиши кутилмоқда.

Анъанавий ва электр моделлар ёнма-ён ишлаб чиқарилади

Маълум бўлишича, i4 Конвертибле бозордаги ўрнини эгаллаши билан бир вақтнинг ўзида ички ёнув двигателли анъанавий муқобилини дарҳол алмаштирмайди. BMW G23 авлодидаги 4 Сериес Конвертибле моделини янги электр автомобили билан биргаликда тахминан 2029 йилнинг ўрталарига қадар ишлаб чиқаришни давом эттиришни режалаштирган.

Аввалроқ Autocar нашрига берган интервюсида BMW компаниясининг янги автомобиллар ишлаб чиқиш жараёнини бошқарувчи Ёахим Пост шундай деган эди: „4 Сериес биз учун муҳим автомобил ҳисобланади. У спортбоп характерга эга ва BMW ҳар доим спорт бренди сифатида ўзининг бой меросига таянади. Бу модел келажакда ҳам муҳим рол ўйнашда давом этади“.

БмвЭлектр автомобилКабриолетНеуе КлассеАвто янгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда Желанд J6 кроссовери ишлаб чиқарила бошландиСанкт-Петербургда Желанд J6 кроссовери ишлаб чиқарила бошландиБугун, 19:25Автомобил санъати: мусобақаларда дизайн ва индивидуалликнинг ўрниАвтомобил санъати: мусобақаларда дизайн ва индивидуалликнинг ўрниБугун, 17:30Zeekr чет элга олиб чиқилган машиналарни блоклашни тўхтатадиZeekr чет элга олиб чиқилган машиналарни блоклашни тўхтатадиБугун, 16:58Автомобил ойналари ҳайдовчини кузатишни бошлайдиАвтомобил ойналари ҳайдовчини кузатишни бошлайдиБугун, 15:25Xiaomi компанияси янги Skyномад йўлтанламасини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Skyномад йўлтанламасини тақдим этдиБугун, 15:20Porsche’да кескин инқироз: Компания 9 400 иш ўрнини қисқартирмоқдаPorsche’да кескин инқироз: Компания 9 400 иш ўрнини қисқартирмоқдаБугун, 12:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси