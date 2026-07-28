Zeekr чет элга олиб чиқилган машиналарни блоклашни тўхтатади

·15·Авто
Zeekr чет элга олиб чиқилган машиналарни блоклашни тўхтатади

Geely холдингига қарашли Zeekr бренди трансчегаравий сафарлар вақтида автомобилларни масофадан туриб блокировка қилиш функциясини тубдан ўзгартиришини маълум қилди. Ушбу қарор Марказий Осиё давлатларида, хусусан, қўшни Қозоғистонда юзага келган шов-шувли воқеадан сўнг қабул қилинди. Ушбу ўзгаришлар параллел импорт орқали Хитойдан машина харид қилаётган хорижлик харидорлар учун муҳим қадам бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, бунгача Zeekr 9X йўлтанламаси эгаси Хитой чегарасидан ўтиши билан автомобил кутилмаганда блокланиб қолган эди. Ҳайдовчи машина функцияларидан, жумладан, навигатор ҳамда асбоблар панелидан фойдалана олмай, қарийб 30 соат давомида ноқулай аҳволда қолган. Эгаси сафардан олдин маҳаллий дилерни огоҳлантирганига қарамай, борт тизимлари ишдан чиққан ва ҳатто қўлқоп қутисидаги ҳужжатларни олиб бўлмаган. Воқеа ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлгач, компания зудлик билан муносабат билдиришга мажбур бўлди.

Хавфсизлик чоралари ва кулранг бозор муаммоси

Дастлаб компания вакиллари трансчегаравий блокировка ўғрилик ҳамда контрабанданинг олдини олиш мақсадида жорий этилганини тушунтирганди. Шунингдек, бундай чекловлар расмий ваколатхонаси бўлмаган ҳудудларга автомашиналарни ноқасамёр тарзда, яни кулранг бозор орқали олиб киришни жиловлаш хизматини ҳам бажаради. Кўплаб Хитой автомобиллари расмий дилерлик тармоғисиз тарқалаётган Марказий Осиё мамлакатлари учун бу ҳолат долзарб мавзу саналади.

Мазкур можардан кейин Zeekr раҳбарияти ўз мижозларидан расман узр сўради. Компания баёнотида ҳақиқий хавфсизлик фақатгина ишлаб чиқарувчининг ўзи билангина белгиланиб қолмаслиги, бунда фойдаланувчи назорати ва ишлаб чиқарувчи муҳофазаси уйғун бўлиши лозимлиги таъкидланди. Натижада бренд ушбу муаммони ҳал қилиш учун махсус дастурий ечимларни жорий этишга киришди.

Янги функциялар ва келгусидаги янгиланишлар

Бренд томонидан эълон қилинган чораларга кўра, мобил иловага махсус парол генератори қўшилди. Ушбу восита фойдаланувчиларга чегара ортида блокланиш ҳолати юзага келганда ўз-ўзидан қулфдан чиқариш кодларини яратиш имконини беради. Бироқ халқаро чегараларни кесиб ўтиш пайтида интернет алоқаси бўлмаган шароитда ҳайдовчилар бу паролларни қандай олиши ҳозирча тўлиқ очиқланмаган.

Шунингдек, яқин кунларда эфирга узатиладиган ҳаво орқали дастурий янгиланиш (ОТА) доирасида мобил иловага трансчегаравий уланиш блокировкасини ўчириб қўқувчи тугма қўшилади. Zeekr компаниясининг таъкидлашича, ушбу янгиланиш ўрнатилгач, чегарадан ўтганда автоматик блоклаш функцияси сукут бўйича ўчирилган ҳолатда ишлайди.

ZeekrХитой автомобиллариАвтомобил янгиликлариGeelyМашина блокировкаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Автомобил санъати: мусобақаларда дизайн ва индивидуалликнинг ўрниАвтомобил санъати: мусобақаларда дизайн ва индивидуалликнинг ўрниБугун, 17:30BMW компанияси ўзининг илк электр кабриолетини намойиш этишга ҳозирланмоқдаBMW компанияси ўзининг илк электр кабриолетини намойиш этишга ҳозирланмоқдаБугун, 17:23Автомобил ойналари ҳайдовчини кузатишни бошлайдиАвтомобил ойналари ҳайдовчини кузатишни бошлайдиБугун, 15:25Xiaomi компанияси янги Skyномад йўлтанламасини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Skyномад йўлтанламасини тақдим этдиБугун, 15:20Porsche’да кескин инқироз: Компания 9 400 иш ўрнини қисқартирмоқдаPorsche’да кескин инқироз: Компания 9 400 иш ўрнини қисқартирмоқдаБугун, 12:13Хитойнинг СК-01 электромобили Буюк Британия бозорига чиқадиХитойнинг СК-01 электромобили Буюк Британия бозорига чиқадиБугун, 11:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан