Автомобил санъати: мусобақаларда дизайн ва индивидуалликнинг ўрни

·25·Авто
Автомобил санъати: мусобақаларда дизайн ва индивидуалликнинг ўрни

Автомобил маданиятининг энг жозибали жиҳатларидан бири бу техник хусусиятлар ёки дизайн орқали ўзига хослик ва ижодкорликни намоён этиш имкониятидир. Ташқи кўринишни безаш масаласига келганда, ixbt.com маълумотига кўра, бу борада энг яхши ифода воситаси бу айнан «арт кар» (санъат автомобили) йўналишидир. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Автомобил оламидаги бундай ноёб ёндашув транспорт воситаларини оддий ҳаракатланиш воситасидан ҳақиқий ижод намунасига айлантиради. Ҳар бир шундай лойиҳа муаллифнинг ўзига хос қарашлари ва эстетик дидини акс эттириб, кўпчиликнинг эътиборини тортишга хизмат қилади.

Моторспортдаги бетакрор дизайнлар

Муаллифнинг фикрича, энг сара санъат автомобиллари айнан автоспорт оламида учрайди. Мусобақаларда энг юқори кўринишга эга бўлиш ва оломондан ажралиб туриш асосий мақсадлардан бири ҳисобланади.

Пойга траксларида ҳаракатланувчи бундай машиналар кўпинча ғалаба қозониш билан бир қаторда мухлислар ва ҳомийлар эътиборини қаратиш учун ҳам хизмат қилади. Визуал жозибадорлик пойга жамоалари учун ўзига хос маркетинг қуролига айланади.

Умуман олганда, технология ва санъатнинг уйғунлашуви автомобилсозлик саноатида янги қирраларни очиб беради. Машиналарнинг ташқи қиёфасини бадиий безаш келгусида ҳам автомобил маданиятининг ажралмас қисми бўлиб қолиши шубҳасиз.

Арт карАвтомобил дизайниПойга машиналариАвтомобил маданиятиМоторспорт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда Желанд J6 кроссовери ишлаб чиқарила бошландиСанкт-Петербургда Желанд J6 кроссовери ишлаб чиқарила бошландиБугун, 19:25BMW компанияси ўзининг илк электр кабриолетини намойиш этишга ҳозирланмоқдаBMW компанияси ўзининг илк электр кабриолетини намойиш этишга ҳозирланмоқдаБугун, 17:23Zeekr чет элга олиб чиқилган машиналарни блоклашни тўхтатадиZeekr чет элга олиб чиқилган машиналарни блоклашни тўхтатадиБугун, 16:58Автомобил ойналари ҳайдовчини кузатишни бошлайдиАвтомобил ойналари ҳайдовчини кузатишни бошлайдиБугун, 15:25Xiaomi компанияси янги Skyномад йўлтанламасини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Skyномад йўлтанламасини тақдим этдиБугун, 15:20Porsche’да кескин инқироз: Компания 9 400 иш ўрнини қисқартирмоқдаPorsche’да кескин инқироз: Компания 9 400 иш ўрнини қисқартирмоқдаБугун, 12:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси