Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас

·0·Авто
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас

Британиянинг Land Rover бренди ва Хитойнинг Chery автогиганти ўртасидаги 14 йиллик ҳамкорлик янги босқичга кўтарилди. Томонлар ўзларининг биринчи қўшма серияли маҳсулоти — Фреэландер 8 деб номланган йирик йўлтанламаснинг интерери ва техник хусусиятларини расман очиқлади. Ушбу модел нафақат афсонавий номнинг қайтиши, балки замонавий технологиялар ва ҳашаматнинг уйғунлашуви сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги Фреэландер 8 автомобилининг энг диққатга сазовор жиҳати унинг салонидаги 46,3 дюймли улкан 8K дисплейдир. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу экран бир вақтнинг ўзида ҳам асбоблар панели, ҳам проэксион экран вазифасини бажаради. Бундан ташқари, марказий консолда 15,6 дюймли мультимедиа тизими ўрнатилган бўлиб, у ҳайдовчи ва йўловчилар учун барча кўнгилочар ҳамда бошқарув функцияларини таъминлайди.

Технологик устунлик ва қулайлик

Автомобилнинг ички қисми максимал даражадаги қулайликка йўналтирилган. Олд йўловчи учун оёқ қисмидаги бўш жой 1,2 метрни ташкил этиши кишини ҳайратда қолдиради. Шунингдек, салонда 256 хил рангли атмосферали ёритиш тизими, ҳаво хушбўйлантиргич ва иккита сиmsиз қувватлантириш панели мавжуд. Машина олти кишилик (2+2+2) схема бўйича ишлаб чиқилган бўлиб, унинг узунлиги 5185 мм, ғилдираклар базаси эса 3040 мм га тенг.

Электроника соҳасида ҳам Фреэландер 8 энг сўнгги ютуқларни ўзида жамлаган. Машина борт компьютери Qualcomm Snapdragon 8397 чипи асосида ишлайди, бу эса аввалги авлод процессорларидан сезиларли даражада тезроқ ва қувватлироқдир. Хавфсизлик ва автопилот тизими учун эса Huawei компаниясининг 896 қаторли лидари ва Қианкун АДС 5 интеллектуал ёрдамчиси масъул этиб тайинланган.

Бозордаги ўрни ва истиқболлари

Ўзбекистон автомобил бозорида Chery бренди аллақачон мустаҳкам ўрин эгаллаганини ҳисобга олсак, Land Rover билан ҳамкорликда яратилган ушбу премиум моделга қизиқиш юқори бўлиши кутилмоқда. Фреэландер 8 КАТЛ компанияси томонидан етказиб бериладиган юқори сиғимли аккумуляторлар билан жиҳозланади, бу эса унинг узоқ масофаларга ҳаракатланиш имкониятини кафолатлайди.

Jaguar Land Rover компанияси Хитойда ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш бўйича кўп йиллик тажрибасини айнан шу модел орқали янги даражага олиб чиқишни мақсад қилган. Фреэландер 8 савдолари яқин вақт ичида бошланиши режалаштирилган бўлиб, у ҳам ҳашаматли йўлтанламас ишқибозлари, ҳам юқори технологияли электромобилларни афзал кўрувчилар учун муносиб танлов бўлади.

Land RoverCheryФреэландер 8АвтомобилТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Volkswagen янги ИД Кросс электромобилини тақдим этди: Renault 4 га муносиб рақибVolkswagen янги ИД Кросс электромобилини тақдим этди: Renault 4 га муносиб рақибБугун, 15:25BMW компанияси янги i3 Touring электр универсалини синовдан ўтказмоқдаBMW компанияси янги i3 Touring электр универсалини синовдан ўтказмоқдаБугун, 15:24Geely компанияси янги EX2 электромобилини тақдим этди: Европа бозори учун арзон хатчбекGeely компанияси янги EX2 электромобилини тақдим этди: Европа бозори учун арзон хатчбекБугун, 14:27BYD компанияси Toyota тахтига кўз тикмоқда: АҚШ бозорига эҳтиёж йўқBYD компанияси Toyota тахтига кўз тикмоқда: АҚШ бозорига эҳтиёж йўқБугун, 14:27Бензин, дизел ёки электромобил: хизмат автомобили учун қайси бири маъқул?Бензин, дизел ёки электромобил: хизмат автомобили учун қайси бири маъқул?Бугун, 12:23Jeep Компасс 4xe: Афсонавий бренднинг янги электр йўлтанламаси тақдим этилдиJeep Компасс 4xe: Афсонавий бренднинг янги электр йўлтанламаси тақдим этилдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
BYD компанияси 10 дақиқада қувватланадиган янги Танг йўлтанламасини тақдим этди
BYD компанияси 10 дақиқада қувватланадиган янги Танг йўлтанламасини тақдим этди