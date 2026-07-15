Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Британиянинг Land Rover бренди ва Хитойнинг Chery автогиганти ўртасидаги 14 йиллик ҳамкорлик янги босқичга кўтарилди. Томонлар ўзларининг биринчи қўшма серияли маҳсулоти — Фреэландер 8 деб номланган йирик йўлтанламаснинг интерери ва техник хусусиятларини расман очиқлади. Ушбу модел нафақат афсонавий номнинг қайтиши, балки замонавий технологиялар ва ҳашаматнинг уйғунлашуви сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги Фреэландер 8 автомобилининг энг диққатга сазовор жиҳати унинг салонидаги 46,3 дюймли улкан 8K дисплейдир. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу экран бир вақтнинг ўзида ҳам асбоблар панели, ҳам проэксион экран вазифасини бажаради. Бундан ташқари, марказий консолда 15,6 дюймли мультимедиа тизими ўрнатилган бўлиб, у ҳайдовчи ва йўловчилар учун барча кўнгилочар ҳамда бошқарув функцияларини таъминлайди.
Технологик устунлик ва қулайликАвтомобилнинг ички қисми максимал даражадаги қулайликка йўналтирилган. Олд йўловчи учун оёқ қисмидаги бўш жой 1,2 метрни ташкил этиши кишини ҳайратда қолдиради. Шунингдек, салонда 256 хил рангли атмосферали ёритиш тизими, ҳаво хушбўйлантиргич ва иккита сиmsиз қувватлантириш панели мавжуд. Машина олти кишилик (2+2+2) схема бўйича ишлаб чиқилган бўлиб, унинг узунлиги 5185 мм, ғилдираклар базаси эса 3040 мм га тенг.
Электроника соҳасида ҳам Фреэландер 8 энг сўнгги ютуқларни ўзида жамлаган. Машина борт компьютери Qualcomm Snapdragon 8397 чипи асосида ишлайди, бу эса аввалги авлод процессорларидан сезиларли даражада тезроқ ва қувватлироқдир. Хавфсизлик ва автопилот тизими учун эса Huawei компаниясининг 896 қаторли лидари ва Қианкун АДС 5 интеллектуал ёрдамчиси масъул этиб тайинланган.
Бозордаги ўрни ва истиқболлариЎзбекистон автомобил бозорида Chery бренди аллақачон мустаҳкам ўрин эгаллаганини ҳисобга олсак, Land Rover билан ҳамкорликда яратилган ушбу премиум моделга қизиқиш юқори бўлиши кутилмоқда. Фреэландер 8 КАТЛ компанияси томонидан етказиб бериладиган юқори сиғимли аккумуляторлар билан жиҳозланади, бу эса унинг узоқ масофаларга ҳаракатланиш имкониятини кафолатлайди.
Jaguar Land Rover компанияси Хитойда ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш бўйича кўп йиллик тажрибасини айнан шу модел орқали янги даражага олиб чиқишни мақсад қилган. Фреэландер 8 савдолари яқин вақт ичида бошланиши режалаштирилган бўлиб, у ҳам ҳашаматли йўлтанламас ишқибозлари, ҳам юқори технологияли электромобилларни афзал кўрувчилар учун муносиб танлов бўлади.
…