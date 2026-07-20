AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россиянинг AvtoVAZ концерни ўзининг 60 йиллик юбилейи муносабати билан афсонавий йўлтанламаснинг модернизация қилинган варианти — Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришга старт берди. Ушбу янгиланиш автомобил тарихидаги энг салмоқли ўзгаришлардан бири бўлиб, у нафақат техник кўрсаткичларни яхшилаш, балки хавфсизлик ва чидамлилик даражасини оширишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ишлаб чиқарувчининг маълум қилишича, лойиҳа доирасида автомобил конструкциясига 350 дан ортиқ янги ва такомиллаштирилган қисмлар ҳамда узеллар киритилган. ixbt.com нашри хабарига кўра, муҳандислар автомобилнинг классик дизайнини сақлаб қолган ҳолда, унинг динамикаси, бошқарувчанлиги ва ёқилғи тежамкорлигини сезиларли даражада яхшилашга муваффақ бўлишган.
Янги двигател ва техник имкониятларЯнгиланган Lada Niva Legend эндиликда 90 от кучига эга бўлган 1,8 литрли янги двигател билан жиҳозланади. Ушбу 8 клапанли агрегат ўзининг юқори тортиш кучи билан ажралиб туради. Максимал айланиш моменти 24 Н·м га оширилган бўлиб, энг муҳими, моментнинг 80 фоизига атиги 1000 айланиш/дақиқадаёқ эришилади. Бу эса автомобилнинг ҳам текис асфальтта, ҳам оғир йўлсизлик шароитида ўзини ишончли тутишини таъминлайди.
Ёқилғи тежамкорлиги масаласида ҳам ижобий силжишлар кузатилмоқда. Янги куч агрегати ёрдамида аралаш сиклдаги ўртача ёқилғи сарфи 100 километрга 9,9 литрдан 9 литргача камайган. Шунингдек, трансмиссия тизимида ҳам ўзгаришлар бўлиб, узатмалар қутиси ва раздатка механизмлари учун янги приводлар ўрнатилган.
Кузов чидамлилиги ва хавфсизлик тизимиАвтомобилнинг чидамлилигини ошириш мақсадида, Lada Niva Legend тарихида илк бор кузовнинг энг кўп юклама тушадиган қисмлари рухланган (оцинкованний) пўлатдан тайёрлана бошлади. Ушбу рўйхатга қуйидаги қисмлар киритилган:
- Радиатор панели ва капот;
- Том қисми;
- Орқа эшикнинг ташқи ва ички панеллари;
- Кузовнинг орқа ташқи панели.
Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам ўз ўрнига эга бўлган ушбу моделнинг янгиланган версияси яқин ойларда сотувга чиқиши кутилмоқда. Ҳозирча AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend нархлари ва комплектациялари бўйича аниқ маълумотларни очиқламаган, бу маълумотлар сотувлар бошланиши арафасида эълон қилинади.
…