AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади

·64·Авто
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади

Россиянинг AvtoVAZ концерни ўзининг 60 йиллик юбилейи муносабати билан афсонавий йўлтанламаснинг модернизация қилинган варианти — Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришга старт берди. Ушбу янгиланиш автомобил тарихидаги энг салмоқли ўзгаришлардан бири бўлиб, у нафақат техник кўрсаткичларни яхшилаш, балки хавфсизлик ва чидамлилик даражасини оширишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ишлаб чиқарувчининг маълум қилишича, лойиҳа доирасида автомобил конструкциясига 350 дан ортиқ янги ва такомиллаштирилган қисмлар ҳамда узеллар киритилган. ixbt.com нашри хабарига кўра, муҳандислар автомобилнинг классик дизайнини сақлаб қолган ҳолда, унинг динамикаси, бошқарувчанлиги ва ёқилғи тежамкорлигини сезиларли даражада яхшилашга муваффақ бўлишган.

Янги двигател ва техник имкониятлар

Янгиланган Lada Niva Legend эндиликда 90 от кучига эга бўлган 1,8 литрли янги двигател билан жиҳозланади. Ушбу 8 клапанли агрегат ўзининг юқори тортиш кучи билан ажралиб туради. Максимал айланиш моменти 24 Н·м га оширилган бўлиб, энг муҳими, моментнинг 80 фоизига атиги 1000 айланиш/дақиқадаёқ эришилади. Бу эса автомобилнинг ҳам текис асфальтта, ҳам оғир йўлсизлик шароитида ўзини ишончли тутишини таъминлайди.

Ёқилғи тежамкорлиги масаласида ҳам ижобий силжишлар кузатилмоқда. Янги куч агрегати ёрдамида аралаш сиклдаги ўртача ёқилғи сарфи 100 километрга 9,9 литрдан 9 литргача камайган. Шунингдек, трансмиссия тизимида ҳам ўзгаришлар бўлиб, узатмалар қутиси ва раздатка механизмлари учун янги приводлар ўрнатилган.

Кузов чидамлилиги ва хавфсизлик тизими

Автомобилнинг чидамлилигини ошириш мақсадида, Lada Niva Legend тарихида илк бор кузовнинг энг кўп юклама тушадиган қисмлари рухланган (оцинкованний) пўлатдан тайёрлана бошлади. Ушбу рўйхатга қуйидаги қисмлар киритилган:

  • Радиатор панели ва капот;
  • Том қисми;
  • Орқа эшикнинг ташқи ва ички панеллари;
  • Кузовнинг орқа ташқи панели.
Хавфсизлик масаласи ҳам эътибордан четда қолмаган. Классик Niva моделларида илк бор ҳайдовчи учун фронтал хавфсизлик ёстиғи пайдо бўлди. У худди Lada Niva Travel моделидаги каби рул чамбараги ичига жойлаштирилган. Бундан ташқари, тормоз тизими самарадорлигини ошириш учун олд ғилдиракларга янги вентиляцияланадиган дискли тормозлар ўрнатилган.

Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам ўз ўрнига эга бўлган ушбу моделнинг янгиланган версияси яқин ойларда сотувга чиқиши кутилмоқда. Ҳозирча AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend нархлари ва комплектациялари бўйича аниқ маълумотларни очиқламаган, бу маълумотлар сотувлар бошланиши арафасида эълон қилинади.

AvtoVAZLada Niva LegendРоссияАвтомобилТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этиладиРоссия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этиладиБугун, 17:57Тезликни пасайтириш ҳайдовчиларга ҳар куни 22 миллион доллар тежаш имконини берадиТезликни пасайтириш ҳайдовчиларга ҳар куни 22 миллион доллар тежаш имконини берадиБугун, 17:27Polestar 2 иккиламчи бозорда: Скандинавия услубидаги электромобилни танлаш бўйича тавсияларPolestar 2 иккиламчи бозорда: Скандинавия услубидаги электромобилни танлаш бўйича тавсияларБугун, 15:53Смарт афсонавий Фортво ўрнини босувчи янги #2 электромобилини тақдим этадиСмарт афсонавий Фортво ўрнини босувчи янги #2 электромобилини тақдим этадиБугун, 14:55Россияда янги Желанд J7 кроссовери савдоси бошланди: техник хусусиятлар ва имкониятларРоссияда янги Желанд J7 кроссовери савдоси бошланди: техник хусусиятлар ва имкониятларБугун, 13:23Расмий дилерлар хизмати қимматлашмоқда: Ҳайдовчилар мустақил сервисларни танламоқдаРасмий дилерлар хизмати қимматлашмоқда: Ҳайдовчилар мустақил сервисларни танламоқдаБугун, 11:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси