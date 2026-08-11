Ford Mustang асосидаги тўрт эшикли янги седан намойиш этилди

·0·Авто
Ford Mustang асосидаги тўрт эшикли янги седан намойиш этилди

АҚШ дилерларига афсонавий Ford Mustang спорткарининг тўрт эшикли седан шаклидаги янги версияси ёпиқ тақдимотда кўрсатилди. Ушбу қадам компаниянинг BMW M3 ва Audi RS5 каби нуфузли немис моделларига қарши рақобат майдонига киришиш борасидаги қатъий режаларининг далилидир, дея хабар беради Аутомотиве Невс ва Валл Стреэт Жоурнал нашрлари. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Автомобил оламида ушбу мускле карнинг супер-седанга айланиши ҳақидаги илк маълумотлар 2024-йилнинг май ойида пайдо бўлган эди. Эндиликда эса АҚШдаги дилерлик конференцияси иштирокчиларига бўлажак янги моделнинг якуний дизайни жонли равишда намойиш этилди. Мутахассисларнинг фикрича, бу қадам бренд мухлислари учун кутилмаган, аммо мантиқий бурилиш бўлиши мумкин.

Мач 4 номи ва унинг техник имкониятлари

Аутомотиве Невс маълумотига кўра, янги седан серияли ишлаб чиқаришга аллақачон савдо белгиси сифатида рўйхатдан ўтказилган Мач 4 номи остида чиқарилади. Бу ном Мач 1 версиясига ҳурмат кўрсатиш билан бирга, уни Мач-Э электромобили кроссоверидан фарқлаш учун ҳам хизмат қилади. Ўлчамлари ва тузилишига кўра машина Porsche Panamera'ни эслатиб юборади.

Дилерларга тақдим этилган маълумотларга кўра, Қўшма Штатларда ушбу моделнинг бошланғич нархи 40 000 АҚШ долларидан пастроқ этиб белгиланиши кутилмоқда. Машина ўзининг тезланиш хусусиятлари билан ҳам ҳайратга солади — у 0 дан 60 миля/соат тезликка (тахминан 96 км/соат) 4 сониядан камроқ вақт ичида эриша олади. Тақдимотда қатнашганларнинг таъкидлашича, автомобил гибрид қувват қурилмаси билан жиҳозланган бўлиб, у Mustang купе моделларида қўлланиладиган 5,0 литрли V8 двигателига асосланиши мумкин.

Келажак режалари ва экологик талаблар

Бундан икки йил муқаддам Ford бош директори Жим Фарли Autocar нашрига берган интервюсида Mustang руҳига содиқ қолишини ва асл характерга эга бўлмаган машиналарни чиқармаслигини таъкидлаган эди. Шу билан бирга, агар машина ўзининг асл характери ва қувватини сақлаб қолса, тўрт эшикли каби бошқа тана шаклларини ҳам яратиш мумкинлигини истисно этмаган. Фарли V8 двигателларини сиёсатчилар ва шароит йўл қўйганича ишлаб чиқаришда давом этишини қўшимча қилган.

АҚШда экологик қоидалар юмшаганига қарамай, гибрид технологиялари Европа ва Осиё каби чиқиндилар бўйича қатъий талаблар мавжуд бўлган бозорларда 'Коёте' туркумидаги 5,0 литрли V8 двигателини сақлаб қолишда ҳал қилувчи аҳамият касб этиши мумкин. Валл Стреэт Жоурнал нашрининг прогнозларига кўра, Мач 4 модели ўн йилликнинг охирига бориб савдога чиқарилиши эҳтимолдан холи эмас.

Ҳозирча мазкур седан купелар сингари глобал миқёрда экспорт қилиниши ёки қилинмаслиги борасида аниқ маълумот берилмаган. Ford компаниясининг Европадаги енгил автомобиллар бўлими раҳбари Кристиан Вайнгартнер агар етарли даражада талаб шаклланса, глобал моделларни бошқа бозорларга ҳам олиб чиқиш имконияти кўриб чиқилишини маълум қилди.

FordMustangГибридСедансАвтомобиллар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Электромобилларни қувватлаш харажатлари бензинли автомобилларга тенглашдиЭлектромобилларни қувватлаш харажатлари бензинли автомобилларга тенглашдиБугун, 17:28McLaren P1 гиперкари учун янги енгил аккумулятор тақдим этилдиMcLaren P1 гиперкари учун янги енгил аккумулятор тақдим этилдиБугун, 16:28Электромобиллар учун йўл солиғи ва пробегни алдаш муаммосиЭлектромобиллар учун йўл солиғи ва пробегни алдаш муаммосиБугун, 16:28КУPRА Равал: шаҳар электромобиллари қоидасини ўзгартирувчи моделКУPRА Равал: шаҳар электромобиллари қоидасини ўзгартирувчи моделБугун, 15:23Renault Клио ва янги 5 авлодини қайта кўриб чиқмоқдаRenault Клио ва янги 5 авлодини қайта кўриб чиқмоқдаБугун, 10:27Марсиен GT тақдим этилди: афсонавий Porsche 959 руҳидаги янги суперкарМарсиен GT тақдим этилди: афсонавий Porsche 959 руҳидаги янги суперкарКеча, 22:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади