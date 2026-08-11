Ford Mustang асосидаги тўрт эшикли янги седан намойиш этилди
АҚШ дилерларига афсонавий Ford Mustang спорткарининг тўрт эшикли седан шаклидаги янги версияси ёпиқ тақдимотда кўрсатилди. Ушбу қадам компаниянинг BMW M3 ва Audi RS5 каби нуфузли немис моделларига қарши рақобат майдонига киришиш борасидаги қатъий режаларининг далилидир, дея хабар беради Аутомотиве Невс ва Валл Стреэт Жоурнал нашрлари. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Автомобил оламида ушбу мускле карнинг супер-седанга айланиши ҳақидаги илк маълумотлар 2024-йилнинг май ойида пайдо бўлган эди. Эндиликда эса АҚШдаги дилерлик конференцияси иштирокчиларига бўлажак янги моделнинг якуний дизайни жонли равишда намойиш этилди. Мутахассисларнинг фикрича, бу қадам бренд мухлислари учун кутилмаган, аммо мантиқий бурилиш бўлиши мумкин.
Мач 4 номи ва унинг техник имкониятлариАутомотиве Невс маълумотига кўра, янги седан серияли ишлаб чиқаришга аллақачон савдо белгиси сифатида рўйхатдан ўтказилган Мач 4 номи остида чиқарилади. Бу ном Мач 1 версиясига ҳурмат кўрсатиш билан бирга, уни Мач-Э электромобили кроссоверидан фарқлаш учун ҳам хизмат қилади. Ўлчамлари ва тузилишига кўра машина Porsche Panamera'ни эслатиб юборади.
Дилерларга тақдим этилган маълумотларга кўра, Қўшма Штатларда ушбу моделнинг бошланғич нархи 40 000 АҚШ долларидан пастроқ этиб белгиланиши кутилмоқда. Машина ўзининг тезланиш хусусиятлари билан ҳам ҳайратга солади — у 0 дан 60 миля/соат тезликка (тахминан 96 км/соат) 4 сониядан камроқ вақт ичида эриша олади. Тақдимотда қатнашганларнинг таъкидлашича, автомобил гибрид қувват қурилмаси билан жиҳозланган бўлиб, у Mustang купе моделларида қўлланиладиган 5,0 литрли V8 двигателига асосланиши мумкин.
Келажак режалари ва экологик талабларБундан икки йил муқаддам Ford бош директори Жим Фарли Autocar нашрига берган интервюсида Mustang руҳига содиқ қолишини ва асл характерга эга бўлмаган машиналарни чиқармаслигини таъкидлаган эди. Шу билан бирга, агар машина ўзининг асл характери ва қувватини сақлаб қолса, тўрт эшикли каби бошқа тана шаклларини ҳам яратиш мумкинлигини истисно этмаган. Фарли V8 двигателларини сиёсатчилар ва шароит йўл қўйганича ишлаб чиқаришда давом этишини қўшимча қилган.
АҚШда экологик қоидалар юмшаганига қарамай, гибрид технологиялари Европа ва Осиё каби чиқиндилар бўйича қатъий талаблар мавжуд бўлган бозорларда 'Коёте' туркумидаги 5,0 литрли V8 двигателини сақлаб қолишда ҳал қилувчи аҳамият касб этиши мумкин. Валл Стреэт Жоурнал нашрининг прогнозларига кўра, Мач 4 модели ўн йилликнинг охирига бориб савдога чиқарилиши эҳтимолдан холи эмас.
Ҳозирча мазкур седан купелар сингари глобал миқёрда экспорт қилиниши ёки қилинмаслиги борасида аниқ маълумот берилмаган. Ford компаниясининг Европадаги енгил автомобиллар бўлими раҳбари Кристиан Вайнгартнер агар етарли даражада талаб шаклланса, глобал моделларни бошқа бозорларга ҳам олиб чиқиш имконияти кўриб чиқилишини маълум қилди.
…