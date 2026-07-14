Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этди
Жанубий Кореянинг Genesis бренди оддий гольф аравалари ҳақидаги тасаввурларни бутунлай ўзгартириб юборди. Компания ўзининг янги Бох Буггй моделини тақдим этди — бу тўртта электр мотор билан жиҳозланган, очиқ кузовли ва юқори даражадаги қулайликка эга бўлган йўлтанламас кроссовердир. Мазкур лойиҳа бренднинг дизайн бўлими раҳбари Лук Донккервольке бошчилигидаги кичик жамоа томонидан яратилган бўлиб, у автомобил оламида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Бох Буггй илк бор ўтган ойда Ле Манс 24 Ҳоурс пойгаларида Genesis Magma гиперкар жамоаси учун хизмат кўрсатувчи транспорт воситаси сифатида кўриниш берган эди. Ўтган дам олиш кунларида эса ушбу концепт Шотландияда ўтказилган Genesis Скоттиш Опен гольф турнирида дебют қилди. Автомобил Шотландия анъаналарига хос катак-катак матоли ўриндиқлари ва марказий сенсорли экрани билан турнирдаги анъанавий гольф араваларини ортда қолдирди.
Технологик инновациялар ва ўзига хос имкониятларМазкур автомобил нафақат ташқи кўриниши, балки техник имкониятлари билан ҳам ҳайратга солади. Бох Буггй ҳар бир ғилдирагига ўрнатилган тўртта электр мотор билан таъминланган бўлиб, уларнинг ҳар бири тахминан 40 от кучига эга. Шунингдек, моделда тормоз ва бошқарув тизимлари сиmsиз (бй-вире) технологияси асосида ишлайди, электрон амортизаторлар эса ҳар қандай релефда юmsҳоқ ҳаракатланишни кафолатлайди.
Энг қизиқарли жиҳати шундаки, Hyundai Мобис томонидан ишлаб чиқилган махсус айланма моторлар туфайли ғилдираклар 90 даражага бурила олади. Бу Бох Буггй-га ён томонга қараб ҳаракатланиш ва тор жойларда параллел равишда осон тўхташ имконини беради. Бундай технология келажакда шаҳар электромобиллари учун ҳам қўлланилиши кутилмоқда.
Дизайн манбалари ва номланиш тарихиGenesis дизайнерлари ушбу лойиҳани яратишда 1970-йиллардаги афсонавий Volkswagen Беетле базасида қурилган Брубакер Бох моделидан илҳомланишган. "Бох" номи нафақат классикага ҳурмат, балки пойга оламидаги "бох, бох" (пойгачини техник хизмат кўрсатиш нуқтасига чақириш) иборасига ҳам ишорадир. Autocar нашри маълумотларига кўра, ушбу модел ҳозирча фақат концептуал характерга эга.
Ҳозирча Genesis Бох Буггй-ни оммавий ишлаб чиқариш режалаштирилмаган. Бироқ у бренднинг нафақат седан ва кроссоверлар, балки экстремал йўлтанламаслар ва гиперкарлар сегментида ҳам ўз сўзини айтишга тайёрлигини кўрсатади. Охирги вақтларда тақдим этилган Magma GT, Х Скорпио ва Х Гран Эқуатор каби концептлар бренднинг келажакдаги янги йўналишини белгилаб бермоқда.
Ўзбекистон бозорида Genesis бренди ўзининг ҳашаматли моделлари билан танилиб улгурган. Гарчи Бох Буггй каби ихтисослашган транспорт воситалари кенг сотувга чиқмаса-да, ундаги технологик ечимлар келажакда биз кўриб ўрганган электромобиллар таркибига кириши шубҳасиз.
…