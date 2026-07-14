Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этди

·0·Авто
Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этди

Жанубий Кореянинг Genesis бренди оддий гольф аравалари ҳақидаги тасаввурларни бутунлай ўзгартириб юборди. Компания ўзининг янги Бох Буггй моделини тақдим этди — бу тўртта электр мотор билан жиҳозланган, очиқ кузовли ва юқори даражадаги қулайликка эга бўлган йўлтанламас кроссовердир. Мазкур лойиҳа бренднинг дизайн бўлими раҳбари Лук Донккервольке бошчилигидаги кичик жамоа томонидан яратилган бўлиб, у автомобил оламида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Бох Буггй илк бор ўтган ойда Ле Манс 24 Ҳоурс пойгаларида Genesis Magma гиперкар жамоаси учун хизмат кўрсатувчи транспорт воситаси сифатида кўриниш берган эди. Ўтган дам олиш кунларида эса ушбу концепт Шотландияда ўтказилган Genesis Скоттиш Опен гольф турнирида дебют қилди. Автомобил Шотландия анъаналарига хос катак-катак матоли ўриндиқлари ва марказий сенсорли экрани билан турнирдаги анъанавий гольф араваларини ортда қолдирди.

Технологик инновациялар ва ўзига хос имкониятлар

Мазкур автомобил нафақат ташқи кўриниши, балки техник имкониятлари билан ҳам ҳайратга солади. Бох Буггй ҳар бир ғилдирагига ўрнатилган тўртта электр мотор билан таъминланган бўлиб, уларнинг ҳар бири тахминан 40 от кучига эга. Шунингдек, моделда тормоз ва бошқарув тизимлари сиmsиз (бй-вире) технологияси асосида ишлайди, электрон амортизаторлар эса ҳар қандай релефда юmsҳоқ ҳаракатланишни кафолатлайди.

Энг қизиқарли жиҳати шундаки, Hyundai Мобис томонидан ишлаб чиқилган махсус айланма моторлар туфайли ғилдираклар 90 даражага бурила олади. Бу Бох Буггй-га ён томонга қараб ҳаракатланиш ва тор жойларда параллел равишда осон тўхташ имконини беради. Бундай технология келажакда шаҳар электромобиллари учун ҳам қўлланилиши кутилмоқда.

Дизайн манбалари ва номланиш тарихи

Genesis дизайнерлари ушбу лойиҳани яратишда 1970-йиллардаги афсонавий Volkswagen Беетле базасида қурилган Брубакер Бох моделидан илҳомланишган. "Бох" номи нафақат классикага ҳурмат, балки пойга оламидаги "бох, бох" (пойгачини техник хизмат кўрсатиш нуқтасига чақириш) иборасига ҳам ишорадир. Autocar нашри маълумотларига кўра, ушбу модел ҳозирча фақат концептуал характерга эга.

Ҳозирча Genesis Бох Буггй-ни оммавий ишлаб чиқариш режалаштирилмаган. Бироқ у бренднинг нафақат седан ва кроссоверлар, балки экстремал йўлтанламаслар ва гиперкарлар сегментида ҳам ўз сўзини айтишга тайёрлигини кўрсатади. Охирги вақтларда тақдим этилган Magma GT, Х Скорпио ва Х Гран Эқуатор каби концептлар бренднинг келажакдаги янги йўналишини белгилаб бермоқда.

Ўзбекистон бозорида Genesis бренди ўзининг ҳашаматли моделлари билан танилиб улгурган. Гарчи Бох Буггй каби ихтисослашган транспорт воситалари кенг сотувга чиқмаса-да, ундаги технологик ечимлар келажакда биз кўриб ўрганган электромобиллар таркибига кириши шубҳасиз.

GenesisБох БуггйЭлектромобилКонцептАвто-технологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Alfa Romeo ўзининг энг оммабоп кроссоверларидан бири Тонале ўрнини босувчи моделни намойиш этдиAlfa Romeo ўзининг энг оммабоп кроссоверларидан бири Тонале ўрнини босувчи моделни намойиш этдиБугун, 16:26Jaguar Land Rover Хитойдаги 14 йиллик ишлаб чиқариш фаолиятини тўхтатдиJaguar Land Rover Хитойдаги 14 йиллик ишлаб чиқариш фаолиятини тўхтатдиБугун, 15:56Geely ва Renault суперкарлар технологиясини оммавий автомобилларга олиб кирмоқдаGeely ва Renault суперкарлар технологиясини оммавий автомобилларга олиб кирмоқдаБугун, 15:25Porsche брендининг Британиядаги 75 йиллиги: Тарихий 356 моделидан замонавий 911 гачаPorsche брендининг Британиядаги 75 йиллиги: Тарихий 356 моделидан замонавий 911 гачаБугун, 14:28Volkswagen Хитойда ишлаб чиқилган электромобилларни Германияда йиғишни режалаштирмоқдаVolkswagen Хитойда ишлаб чиқилган электромобилларни Германияда йиғишни режалаштирмоқдаБугун, 14:28Polestar 4 янги СУВ талқинида намойиш этилади: Практиклик ва қувват уйғунлигиPolestar 4 янги СУВ талқинида намойиш этилади: Практиклик ва қувват уйғунлигиБугун, 13:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси