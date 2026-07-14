Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади

·0·Авто
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади

Япония автогиганти Suzuki глобал бозорда ўз мавқейини мустаҳкамлаш мақсадида 2027-йилда ҳамёнбоп шаҳар электромобилини тақдим этишни режалаштирмоқда. Ушбу янги модел нархи 20 000 фунт стерлингдан (тахминан 25 000 доллар) паст бўлиши кутилмоқда, бу эса уни Renault Твинго ва Honda Супер-Н каби рақобатчилар билан бир қаторга қўяди. Мазкур қадам компаниянинг экологик тоза транспорт воситаларига ўтиш стратегиясининг муҳим қисми ҳисобланади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Компаниянинг Буюк Британиядаги бўлими раҳбари Давид Кателей берган маълумотларга кўра, бренднинг келажакдаги ўсиши айнан кичик ҳажмли ва арзон электромобилларга боғлиқ. Ҳозирда Suzuki ўзининг илк тўлиқ электрли модели бўлмиш эВитара устида иш олиб бормоқда, бироқ 2027-йилда чиқиши кутилаётган шаҳар автомобили оммавийлик жиҳатидан ундан ўзиб кетиши мумкин. Бу модел Висион э-Sky концепти асосида яратилиб, беш эшикли ва ихчам дизайнга эга бўлади.

Стратегик ўсиш ва бозор талаби

Suzuki бренди ўтган йиллардаги пасайишдан сўнг жадал тикланиш жараёнини бошдан кечирмоқда. Хусусан, 2026-йилнинг дастлабки беш ойида савдо ҳажми 43 фоизга ошган. Бу муваффақиятнинг асосий сабаби сифатида янгиланган Suzuki Свифт модели кўрсатилмоқда. Ушбу хатчбек ўзининг 1,2 литрли уч цилиндрли "юmsҳоқ" гидрид двигатели билан тежамкорлик ва экологик талаблар ўртасидаги мувозанатни сақлаб қола олди.

Янги электр шаҳар автомобили техник жиҳатдан ҳозирча сир тутилаётган бўлса-да, мутахассислар унинг тахминий кўрсаткичларини эълон қилишмоқда. Кутилишича, автомобил 29 кВ/соат сиғимли аккумулятор билан жиҳозланади ва бир қувватланишда тахминан 210 километр (130 мил) масофа босиб ўта олади. Бу кўрсаткич шаҳар ичидаги кундалик қатновлар учун етарли ҳисобланади.

Келажак режалари ва рақобат

Suzuki раҳбарияти А-сегментдаги электромобиллар бозорини компания учун ҳаётий муҳим деб ҳисобламоқда. Бозор таҳлилчилари ушбу сегментда нарх масаласи ҳал қилувчи рол ўйнашини таъкидлашади. Агар Suzuki ўз вадасида туриб, нархни 20 000 фунт стерлинг атрофида ушлаб қолса, у нафақат Европа, балки Осиё бозорларида ҳам катта муваффақиятга эришиши мумкин.

Компаниянинг кенгайиш режаси қуйидаги босқичларни ўз ичига олади:

  • 2025-2026 йилларда эВитара моделини тўлиқ бозорга чиқариш;
  • 2027-йилда Висион э-Sky базасидаги ҳамёнбоп шаҳар электромобилини тақдим этиш;
  • 2029-йилга бориб учинчи турдаги электромобилни ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш.
Давид Кателейнинг сўзларига кўра, компания атроф-муҳитни муҳофаза қилиш бўйича қатъий талабларни (ЗEV мандате) қўллаб-қувватлайди. Ҳозирда Suzuki Витара ва С-Кросс каби моделлари билан бир қаторда электр транспорт воситалари улушини ошириб, 2027-йилга бориб ҳар учта ички ёнув двигателли автомобилга иккита электромобил сотиш нисбатига эришишни мақсад қилган.

Ўзбекистон бозори учун ҳам Suzuki брендининг бундай ихчам ва тежамкор моделлари доимий қизиқиш уйғотиб келган. Агар ушбу ҳамёнбоп электромобиллар минтақамизга етиб келса, улар шаҳар шароитида BYD каби брендларнинг кичик моделларига муносиб рақиб бўлиши мумкин.

SuzukiЭлектромобилАвто-оламИнновацияТежамкорлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Renault 4 ва Renault 5: Француз брендининг янги электромобиллари ўртасида қандай фарқ бор?Renault 4 ва Renault 5: Француз брендининг янги электромобиллари ўртасида қандай фарқ бор?Бугун, 08:25Genesis янгиланган eGV70 моделини тақдим этди: Ҳашаматли кроссовернинг янги имкониятлариGenesis янгиланган eGV70 моделини тақдим этди: Ҳашаматли кроссовернинг янги имкониятлариКеча, 22:26Гоодвоод фестивали: V12 двигателлари ва сунъий овозли электромобиллар тўқнашувиГоодвоод фестивали: V12 двигателлари ва сунъий овозли электромобиллар тўқнашувиКеча, 16:24Lexus янги электр суперкарида ички ёнув двигатели вибрациясини тикламоқчиLexus янги электр суперкарида ички ёнув двигатели вибрациясини тикламоқчиКеча, 16:24Porsche компанияси афсонавий Macan кроссоверини ишлаб чиқаришни тўхтатмоқдаPorsche компанияси афсонавий Macan кроссоверини ишлаб чиқаришни тўхтатмоқдаКеча, 14:25399 мингдан ортиқ огоҳлантириш: йўлларда қайси қоида кўп бузилди?399 мингдан ортиқ огоҳлантириш: йўлларда қайси қоида кўп бузилди?Кеча, 13:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
BYD компанияси 10 дақиқада қувватланадиган янги Танг йўлтанламасини тақдим этди
BYD компанияси 10 дақиқада қувватланадиган янги Танг йўлтанламасини тақдим этди