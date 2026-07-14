Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Япония автогиганти Suzuki глобал бозорда ўз мавқейини мустаҳкамлаш мақсадида 2027-йилда ҳамёнбоп шаҳар электромобилини тақдим этишни режалаштирмоқда. Ушбу янги модел нархи 20 000 фунт стерлингдан (тахминан 25 000 доллар) паст бўлиши кутилмоқда, бу эса уни Renault Твинго ва Honda Супер-Н каби рақобатчилар билан бир қаторга қўяди. Мазкур қадам компаниянинг экологик тоза транспорт воситаларига ўтиш стратегиясининг муҳим қисми ҳисобланади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Компаниянинг Буюк Британиядаги бўлими раҳбари Давид Кателей берган маълумотларга кўра, бренднинг келажакдаги ўсиши айнан кичик ҳажмли ва арзон электромобилларга боғлиқ. Ҳозирда Suzuki ўзининг илк тўлиқ электрли модели бўлмиш эВитара устида иш олиб бормоқда, бироқ 2027-йилда чиқиши кутилаётган шаҳар автомобили оммавийлик жиҳатидан ундан ўзиб кетиши мумкин. Бу модел Висион э-Sky концепти асосида яратилиб, беш эшикли ва ихчам дизайнга эга бўлади.
Стратегик ўсиш ва бозор талабиSuzuki бренди ўтган йиллардаги пасайишдан сўнг жадал тикланиш жараёнини бошдан кечирмоқда. Хусусан, 2026-йилнинг дастлабки беш ойида савдо ҳажми 43 фоизга ошган. Бу муваффақиятнинг асосий сабаби сифатида янгиланган Suzuki Свифт модели кўрсатилмоқда. Ушбу хатчбек ўзининг 1,2 литрли уч цилиндрли "юmsҳоқ" гидрид двигатели билан тежамкорлик ва экологик талаблар ўртасидаги мувозанатни сақлаб қола олди.
Янги электр шаҳар автомобили техник жиҳатдан ҳозирча сир тутилаётган бўлса-да, мутахассислар унинг тахминий кўрсаткичларини эълон қилишмоқда. Кутилишича, автомобил 29 кВ/соат сиғимли аккумулятор билан жиҳозланади ва бир қувватланишда тахминан 210 километр (130 мил) масофа босиб ўта олади. Бу кўрсаткич шаҳар ичидаги кундалик қатновлар учун етарли ҳисобланади.
Келажак режалари ва рақобатSuzuki раҳбарияти А-сегментдаги электромобиллар бозорини компания учун ҳаётий муҳим деб ҳисобламоқда. Бозор таҳлилчилари ушбу сегментда нарх масаласи ҳал қилувчи рол ўйнашини таъкидлашади. Агар Suzuki ўз вадасида туриб, нархни 20 000 фунт стерлинг атрофида ушлаб қолса, у нафақат Европа, балки Осиё бозорларида ҳам катта муваффақиятга эришиши мумкин.
Компаниянинг кенгайиш режаси қуйидаги босқичларни ўз ичига олади:
- 2025-2026 йилларда эВитара моделини тўлиқ бозорга чиқариш;
- 2027-йилда Висион э-Sky базасидаги ҳамёнбоп шаҳар электромобилини тақдим этиш;
- 2029-йилга бориб учинчи турдаги электромобилни ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш.
Ўзбекистон бозори учун ҳам Suzuki брендининг бундай ихчам ва тежамкор моделлари доимий қизиқиш уйғотиб келган. Агар ушбу ҳамёнбоп электромобиллар минтақамизга етиб келса, улар шаҳар шароитида BYD каби брендларнинг кичик моделларига муносиб рақиб бўлиши мумкин.
…