ЖКБ Ҳйдромах водородда ишлайдиган автомобиллар тезлик рекордини янгилади

·27·Авто
ЖКБ Ҳйдромах водородда ишлайдиган автомобиллар тезлик рекордини янгилади
Қисқача

ЖКБ компаниясининг 1597 от кучига эга Ҳйдромах автомобили АҚШнинг Юта штатидаги Бонневилле тузи текисликларида водород двигателида ҳаракатланувчи транспорт воситалари учун 406.320 миля (соатига 663.267 километр) тезлик рекордини ўрнатди. Узунлиги 32 фут бўлган машина иккита 4.8 литрли водород-ички ёниш двигатели, олти поғонали узатмалар қутиси ва 700 бар босимдаги иккита водород баллонидан қувват олади.

Британиянинг машҳур муҳандислик компанияси ЖКБ водород двигателида ҳаракатланувчи транспорт воситалари орасида мутлақ тезлик рекордини янгилади. АҚШнинг Юта штатидаги Бонневилле тузи текисликларида синовдан ўтказилган 1597 от кучига эга ЖКБ Ҳйдромах машинаси 406.320 миля (соатига 663.267 километр) тезликни қайд этди. Ушбу улкан муваффақият нафақат муҳандислик чўққиси, балки водород технологияларининг келажаги учун ҳам муҳим бурилиш нуқтаси бўлди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, узунлиги 32 футни ташкил этувчи Ҳйдромах махсус аэродинамик корпусга эга бўлиб, иккита водород-ички ёниш двигателидан қувват олади. Ушбу 4.8 литр ҳажмли моторлар аслида ЖКБ компаниясининг махсус техникалари ва экскаваторлари учун ишлаб чиқариладиган агрегатларнинг такомиллаштирилган версиясидир. Риккардо компанияси мутахассислари кўмагида моторларга махсус радиаторлар, интеркулерлар ва пойга талабларига мослаштирилган турболаржердлар ўрнатилди.

Халқаро автомобил федерацияси (ФИА) қоидаларига кўра, рекорд расман рўйхатга олиниши учун машина 10 милялик масофани қарама-қарши йўналишларда икки марта босиб ўтиши талаб этилди. Ҳар икки йўналишдаги ўртача тезлик бир мил масофа учун ҳисоблаб чиқилди ва натижада 406.320 милялик кўрсаткич қайд этилди. Тайёргарлик жараёнида муҳандислар ҳар бир двигателни янги агрегатларга алмаштириб, уларнинг тўлиқ қувватини очиб беришган. Ҳар бир мотор ўз ўқини олти поғонали узатмалар қутиси орқали ҳаракатга келтиради, ёнилғи эса 700 бар босимдаги иккита водород баллонидан таъминланади.

Водород технологиясининг янги даври

ЖКБ раҳбари лорд Бамфорд лойиҳани юқори баҳолаб, ички ёниш двигателини водородда нолдан иборат зарарли чиқиндилар билан ҳамда арзон нархда муваффақиятли ишлатиш мумкинлигини исботлаганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, компания доимо келажакка интилади ва қазилма ёқилғиларга қарамликни камайтиришда водород муҳим ечимлардан бири эканига ишонч баланд.

Мазкур натижа водород двигателли транспорт воситалари тарихидаги энг йирик ютуқлардан бири ҳисобланади. Таққослаш учун, аввалги рекорд 2009 йилда Огаё университети томонидан Буккее Буллет 2 водород ёнилғи хужайраси аппарати ёрдамида ўрнатилган бўлиб, у 302.877 миля тезликни ташкил этган эди. Водородда ишлайдиган ички ёниш моторли автомобилларнинг норасмий рекорди эса 2004 йилда BMW тадқиқот прототипи томонидан 185.5 миля тезликда ўрнатилганди.

Тарихий анъана ва келажак режалари

Ушбу ғалаба ЖКБ компанияси учун иккинчи йирик тезлик рекорди бўлди. Компания бундан 20 йил муқаддас, эгизак дизел двигателли Диеселмах машинасида 350 миля тезликка эришиб, дизел ёқилғисидаги рекордни янгилаган эди. Ҳйдромах машинасини бошқарган собиқ RAF қанот командири Энди Грин эса ўзининг фаолиятидаги учинчи рекордини расмийлаштирди. Эслатиб ўтамиз, Грин 1997 йилда Труст ССК автомобилида 763 миля тезлик билан мутлақ қуруқликдаги тезлик рекордини ўрнатган афсонавий пойгачидир.

ЖКБ ушбу рекорд синовини нафақат технологик имкониятларни намойиш этиш, балки саноат техникалари учун нол-эмиссияли муқобил йўлни кўрсатиш мақсадида уюштирди. Аксарият оғир техникалар электр қуввати қувватлаш инфратузилмаси мавжуд бўлмаган олис ҳудудларда ишлашини инобатга олсак, водород двигателлари мукаммал ечим бўла олади. Шунингдек, мазкур лойиҳа компаниянинг АҚШ бозоридаги мавқеини мустаҳкамлашга ҳам хизмат қилади.

ЖКБҲйдромахВодородТезлик рекордиАвтомобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ford Mustang асосидаги тўрт эшикли янги седан намойиш этилдиFord Mustang асосидаги тўрт эшикли янги седан намойиш этилдиКеча, 21:25Электромобилларни қувватлаш харажатлари бензинли автомобилларга тенглашдиЭлектромобилларни қувватлаш харажатлари бензинли автомобилларга тенглашдиКеча, 17:28McLaren P1 гиперкари учун янги енгил аккумулятор тақдим этилдиMcLaren P1 гиперкари учун янги енгил аккумулятор тақдим этилдиКеча, 16:28Электромобиллар учун йўл солиғи ва пробегни алдаш муаммосиЭлектромобиллар учун йўл солиғи ва пробегни алдаш муаммосиКеча, 16:28КУPRА Равал: шаҳар электромобиллари қоидасини ўзгартирувчи моделКУPRА Равал: шаҳар электромобиллари қоидасини ўзгартирувчи моделКеча, 15:23Renault Клио ва янги 5 авлодини қайта кўриб чиқмоқдаRenault Клио ва янги 5 авлодини қайта кўриб чиқмоқдаКеча, 10:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади