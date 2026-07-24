«Реал» 81-дақиқада ғалаба голини урди: Мастантуоно порлади...

·196·Спорт
«Реал» 81-дақиқада ғалаба голини урди: Мастантуоно порлади...

Мадриднинг «Реал» клуби мавсумолди ўртоқлик учрашувида «Алкоркона»ни 1:0 ҳисобида мағлуб этди. Баҳс тақдирини 81-дақиқада Даниэл Янес томонидан пенальтидан киритилган ягона гол ҳал қилди.

Мадридликлар сафида бир қатор асосий таркиб футболчилари майдонга тушган бўлса-да, учрашувнинг энг яхши ўйинчиси сифатида Франко Мастантуоно эътироф этилди.

Ғалаба сўнгги дақиқаларда қўлга киритилди

«Реал» ва «Алкоркона» ўртасидаги баҳснинг катта қисми голсиз кечди. Мадридликлар рақиб ҳимоясини ёриб ўтишга уринган бўлса-да, ҳисоб фақат учрашув якунига яқин очилди.

81-дақиқада белгиланган пенальтини Даниэл Янес аниқ амалга ошириб, «Реал»га минимал ғалаба келтирди.

Ўртоқлик учрашуви

«Реал» — «Алкоркона» — 1:0

Гол: Даниэл Янес, 81 — пенальтидан.

Мастантуоно энг яхши футболчи бўлди

Relevo журналисти Родра хабарига кўра, Франко Мастантуоно учрашув давомида фаол ҳаракатлари билан ажралиб турган.

Ёш футболчи тўп билан ишлаш, ҳужумларни ривожлантириш ва рақиб ҳимоясига босим ўтказишда жамоадошларидан кўра ёрқинроқ кўринган. Натижада у баҳснинг энг яхши футболчиси деб топилди.

Мастантуононинг ушбу ўйини унга мавсумолди тайёргарлиги давомида мураббийлар ишончини қозониш учун муҳим имконият бўлиши мумкин.

«Реал» сафида кимлар майдонга тушди?

Ўртоқлик учрашувида мадридликлар таркибида бир қатор таниқли футболчилар иштирок этди.

Улар орасида:

  • Андрей Лунин;

  • Трент Александер-Арнолд;

  • Франко Мастантуоно;

  • Арда Гулер;

  • Гонсало Гарсия;

  • Эдуарду Камавинга бор.

Бундай ўйинлар мураббийлар штабига футболчиларнинг жисмоний ҳолати, тактик тайёргарлиги ва янги мавсум олдидан қай даражада формага кирганини баҳолаш имконини беради.

Минимал ҳисоб, аммо муҳим синов

«Реал» йирик ҳисобда ғалаба қозонмаган бўлса-да, учрашув жамоа учун тайёргарлик жараёнининг муҳим қисми бўлди.

Айниқса, Мастантуононинг ёрқин ўйини ва Янеснинг ҳал қилувчи голи мадридликлар учун баҳснинг асосий ижобий жиҳатларига айланди.

Энди жамоанинг кейинги ўртоқлик учрашувларида ҳам ёш футболчиларга қанчалик кўп имконият берилиши қизиқиш уйғотади.

Сизнингча, Франко Мастантуоно янги мавсумда «Реал»нинг асосий таркибидан жой ола оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Венсан Янсен Тоттенхемдан кейинги фаолиятини АҚШда давом эттирадиВенсан Янсен Тоттенхемдан кейинги фаолиятини АҚШда давом эттирадиБугун, 02:59Челси тажрибали яримҳимоячи Жордан Ҳендерсонни ўз сафига қўшиб олмоқчиЧелси тажрибали яримҳимоячи Жордан Ҳендерсонни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 02:33Бредли Барколя PSJни тарк этиб, Англия Премер-лигасига ўтмоқчиБредли Барколя PSJни тарк этиб, Англия Премер-лигасига ўтмоқчиБугун, 02:31Жон Стоунз фаолиятини Италияда давом эттириши кутилмоқдаЖон Стоунз фаолиятини Италияда давом эттириши кутилмоқдаБугун, 02:10Интер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаИнтер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаБугун, 00:36Италия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиИталия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиКеча, 23:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди