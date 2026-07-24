«Реал» 81-дақиқада ғалаба голини урди: Мастантуоно порлади...
Мадриднинг «Реал» клуби мавсумолди ўртоқлик учрашувида «Алкоркона»ни 1:0 ҳисобида мағлуб этди. Баҳс тақдирини 81-дақиқада Даниэл Янес томонидан пенальтидан киритилган ягона гол ҳал қилди.
Мадридликлар сафида бир қатор асосий таркиб футболчилари майдонга тушган бўлса-да, учрашувнинг энг яхши ўйинчиси сифатида Франко Мастантуоно эътироф этилди.
Ғалаба сўнгги дақиқаларда қўлга киритилди
«Реал» ва «Алкоркона» ўртасидаги баҳснинг катта қисми голсиз кечди. Мадридликлар рақиб ҳимоясини ёриб ўтишга уринган бўлса-да, ҳисоб фақат учрашув якунига яқин очилди.
81-дақиқада белгиланган пенальтини Даниэл Янес аниқ амалга ошириб, «Реал»га минимал ғалаба келтирди.
Ўртоқлик учрашуви
«Реал» — «Алкоркона» — 1:0
Гол: Даниэл Янес, 81 — пенальтидан.
Мастантуоно энг яхши футболчи бўлди
Relevo журналисти Родра хабарига кўра, Франко Мастантуоно учрашув давомида фаол ҳаракатлари билан ажралиб турган.
Ёш футболчи тўп билан ишлаш, ҳужумларни ривожлантириш ва рақиб ҳимоясига босим ўтказишда жамоадошларидан кўра ёрқинроқ кўринган. Натижада у баҳснинг энг яхши футболчиси деб топилди.
Мастантуононинг ушбу ўйини унга мавсумолди тайёргарлиги давомида мураббийлар ишончини қозониш учун муҳим имконият бўлиши мумкин.
«Реал» сафида кимлар майдонга тушди?
Ўртоқлик учрашувида мадридликлар таркибида бир қатор таниқли футболчилар иштирок этди.
Улар орасида:
Андрей Лунин;
Трент Александер-Арнолд;
Франко Мастантуоно;
Арда Гулер;
Гонсало Гарсия;
Эдуарду Камавинга бор.
Бундай ўйинлар мураббийлар штабига футболчиларнинг жисмоний ҳолати, тактик тайёргарлиги ва янги мавсум олдидан қай даражада формага кирганини баҳолаш имконини беради.
Минимал ҳисоб, аммо муҳим синов
«Реал» йирик ҳисобда ғалаба қозонмаган бўлса-да, учрашув жамоа учун тайёргарлик жараёнининг муҳим қисми бўлди.
Айниқса, Мастантуононинг ёрқин ўйини ва Янеснинг ҳал қилувчи голи мадридликлар учун баҳснинг асосий ижобий жиҳатларига айланди.
Энди жамоанинг кейинги ўртоқлик учрашувларида ҳам ёш футболчиларга қанчалик кўп имконият берилиши қизиқиш уйғотади.
Сизнингча, Франко Мастантуоно янги мавсумда «Реал»нинг асосий таркибидан жой ола оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…