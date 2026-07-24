«Манчестер Юнайтед» Норвегияда 5:0 ҳисобида йирик ғалаба қилди
«Манчестер Юнайтед» янги мавсум олдидан ўтказган навбатдаги назорат учрашувида ишончли натижа қайд этди. Майкл Кэррик шогирдлари Норвегияда «Русенборг»ни 5:0 ҳисобида мағлуб этиб, тайёргарликнинг дастлабки босқичидаёқ ҳужумдаги имкониятларини намойиш қилди.
Манчестерликлар сафида бешта голни беш нафар турли футболчи киритди. Айниқса, иккинчи бўлимдаги фаоллик баҳс тақдирини бутунлай ҳал қилди.
Лэйси биринчи бўлимда ҳисобни очди
Учрашувнинг дастлабки қисмида «Русенборг» рақиб ҳужумларига қаршилик кўрсатишга ҳаракат қилди. Бироқ 31-дақиқада Лэйси вазиятдан унумли фойдаланиб, «Манчестер Юнайтед»ни олдинга олиб чиқди.
Биринчи бўлимда бошқа гол урилмади ва жамоалар танаффусга 0:1 ҳисоби билан чиқди.
Иккинчи бўлимда тўртта гол урилди
Танаффусдан кейин «Манчестер Юнайтед» ҳужум суръатини кескин оширди.
56-дақиқада Жошуа Зиркзее жамоасининг иккинчи голини урди. Орадан етти дақиқа ўтиб, захирадан майдонга тушган Девани фарқни учтага етказди.
72-дақиқада Амасс, 84-дақиқада эса Уильямс рақиб дарвозасини ишғол қилди. Шу тариқа, «МЮ» иккинчи бўлимнинг ўзида тўртта гол уриб, йирик ғалабани расмийлаштирди.
Бешта гол — беш нафар муаллиф
Ўртоқлик учрашуви
«Русенборг» — «Манчестер Юнайтед» — 0:5
Голлар:
Лэйси, 31;
Зиркзее, 56;
Девани, 63;
Амасс, 72;
Уильямс, 84.
Бешта голнинг турли футболчилар томонидан киритилиши Кэррик ихтиёрида ҳужумни якунлай оладиган бир нечта вариант борлигини кўрсатди.
Ёш футболчилар имкониятидан фойдаланди
Учрашувда «Манчестер Юнайтед» таркибида асосий жамоа вакиллари билан бирга бир қатор ёш футболчилар ҳам майдонга тушди.
Ленни Йоро, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Мейсон Маунт, Брайан Мбеумо, Патрик Доргу ва Зиркзее каби футболчилар ўйинни асосий таркибда бошлади. Иккинчи бўлимда эса Кэррик кўплаб алмаштиришларни амалга ошириб, академия вакилларига ҳам имконият берди.
Девани, Амасс ва Уильямснинг гол уриши захирадан тушган футболчилар ҳам учрашувга юқори суръат олиб кирганини кўрсатди.
Кэррик учун дастлабки ижобий сигнал
Ўртоқлик учрашувларида натижадан кўра футболчиларнинг жисмоний ҳолати ва янги тактик талабларга мослашиши муҳимроқ ҳисобланади. Шунга қарамай, 5:0 ҳисобидаги ғалаба жамоадаги рақобат ва кайфиятга ижобий таъсир қилиши мумкин.
«Манчестер Юнайтед» учун асосий синовлар расмий мавсум бошланганидан кейин бошланади. Бироқ Норвегиядаги учрашувда жамоанинг ҳужумда тезкор ҳаракат қилиши ва турли футболчилар орқали гол ура олгани Кэррик учун муҳим натижа бўлди.
Сизнингча, ушбу ўйинда «МЮ»нинг қайси футболчиси энг яхши ҳаракат қилди? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…