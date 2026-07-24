«Манчестер Юнайтед» Норвегияда 5:0 ҳисобида йирик ғалаба қилди

·68·Спорт
«Манчестер Юнайтед» Норвегияда 5:0 ҳисобида йирик ғалаба қилди

«Манчестер Юнайтед» янги мавсум олдидан ўтказган навбатдаги назорат учрашувида ишончли натижа қайд этди. Майкл Кэррик шогирдлари Норвегияда «Русенборг»ни 5:0 ҳисобида мағлуб этиб, тайёргарликнинг дастлабки босқичидаёқ ҳужумдаги имкониятларини намойиш қилди.

Манчестерликлар сафида бешта голни беш нафар турли футболчи киритди. Айниқса, иккинчи бўлимдаги фаоллик баҳс тақдирини бутунлай ҳал қилди.

Лэйси биринчи бўлимда ҳисобни очди

Учрашувнинг дастлабки қисмида «Русенборг» рақиб ҳужумларига қаршилик кўрсатишга ҳаракат қилди. Бироқ 31-дақиқада Лэйси вазиятдан унумли фойдаланиб, «Манчестер Юнайтед»ни олдинга олиб чиқди.

Биринчи бўлимда бошқа гол урилмади ва жамоалар танаффусга 0:1 ҳисоби билан чиқди.

Иккинчи бўлимда тўртта гол урилди

Танаффусдан кейин «Манчестер Юнайтед» ҳужум суръатини кескин оширди.

56-дақиқада Жошуа Зиркзее жамоасининг иккинчи голини урди. Орадан етти дақиқа ўтиб, захирадан майдонга тушган Девани фарқни учтага етказди.

72-дақиқада Амасс, 84-дақиқада эса Уильямс рақиб дарвозасини ишғол қилди. Шу тариқа, «МЮ» иккинчи бўлимнинг ўзида тўртта гол уриб, йирик ғалабани расмийлаштирди.

Бешта гол — беш нафар муаллиф

Ўртоқлик учрашуви

«Русенборг» — «Манчестер Юнайтед» — 0:5

Голлар:

  • Лэйси, 31;

  • Зиркзее, 56;

  • Девани, 63;

  • Амасс, 72;

  • Уильямс, 84.

Бешта голнинг турли футболчилар томонидан киритилиши Кэррик ихтиёрида ҳужумни якунлай оладиган бир нечта вариант борлигини кўрсатди.

Ёш футболчилар имкониятидан фойдаланди

Учрашувда «Манчестер Юнайтед» таркибида асосий жамоа вакиллари билан бирга бир қатор ёш футболчилар ҳам майдонга тушди.

Ленни Йоро, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Мейсон Маунт, Брайан Мбеумо, Патрик Доргу ва Зиркзее каби футболчилар ўйинни асосий таркибда бошлади. Иккинчи бўлимда эса Кэррик кўплаб алмаштиришларни амалга ошириб, академия вакилларига ҳам имконият берди.

Девани, Амасс ва Уильямснинг гол уриши захирадан тушган футболчилар ҳам учрашувга юқори суръат олиб кирганини кўрсатди.

Кэррик учун дастлабки ижобий сигнал

Ўртоқлик учрашувларида натижадан кўра футболчиларнинг жисмоний ҳолати ва янги тактик талабларга мослашиши муҳимроқ ҳисобланади. Шунга қарамай, 5:0 ҳисобидаги ғалаба жамоадаги рақобат ва кайфиятга ижобий таъсир қилиши мумкин.

«Манчестер Юнайтед» учун асосий синовлар расмий мавсум бошланганидан кейин бошланади. Бироқ Норвегиядаги учрашувда жамоанинг ҳужумда тезкор ҳаракат қилиши ва турли футболчилар орқали гол ура олгани Кэррик учун муҳим натижа бўлди.

Сизнингча, ушбу ўйинда «МЮ»нинг қайси футболчиси энг яхши ҳаракат қилди? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Манчестер ЮнайтедРусенборгНорвегияМайкл КаррикДжошуа Зиркзе
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Венсан Янсен Тоттенхемдан кейинги фаолиятини АҚШда давом эттирадиВенсан Янсен Тоттенхемдан кейинги фаолиятини АҚШда давом эттирадиБугун, 02:59Челси тажрибали яримҳимоячи Жордан Ҳендерсонни ўз сафига қўшиб олмоқчиЧелси тажрибали яримҳимоячи Жордан Ҳендерсонни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 02:33Бредли Барколя PSJни тарк этиб, Англия Премер-лигасига ўтмоқчиБредли Барколя PSJни тарк этиб, Англия Премер-лигасига ўтмоқчиБугун, 02:31Жон Стоунз фаолиятини Италияда давом эттириши кутилмоқдаЖон Стоунз фаолиятини Италияда давом эттириши кутилмоқдаБугун, 02:10Интер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаИнтер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаБугун, 00:36Италия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиИталия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиКеча, 23:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди