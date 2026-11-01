Ҳайдовчиларга хушхабар: Чорраҳа ва бурилишларда чизиқни босганлик учун жарима ёзилмайди

·31·Авто
Ҳайдовчиларга хушхабар: Чорраҳа ва бурилишларда чизиқни босганлик учун жарима ёзилмайди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 1 ноябрдан бошлаб Ўзбекистонда чорраҳалар ва ортга бурилиш жойларига яқин ҳудудларда узлуксиз йўл чизиқларини кесиб ўтганлик учун жарима қўлланилмайди.
  • Ушбу енгиллик чорраҳалардан олдинги 50 метрлик ва ортга бурилиш жойларидан олдинги 20 метрлик масофаларга нисбатан татбиқ этилади.
  • Белгиланган масофалардан ташқарида узлуксиз чизиқларни кесиб ўтиш учун амалдаги жарима санксиялари ўз кучида қолади.

Ўзбекистон йўлларида автомобиль ҳайдовчилари учун тирбандликларни камайтириш ва ҳаракатланишни енгиллаштиришга қаратилган муҳим ўзгариш кучга кирди. 1 ноябрдан эътиборан йўл ҳаракати хавфсизлиги тизимида айрим йўл участкаларида якка ва қўшалоқ тўлиқ (узлуксиз) чизиқларни кесиб ўтганлик учун жарима қўлланилмайдиган бўлди.

Мазкур тартиб ҳайдовчиларга чорраҳага киришда ва ортга қайрилиб олиш жойларида ноқулай вазиятлардан қочиш ҳамда беихтиёр қатор алмаштирганда асоссиз жаримага тортилмаслик имконини беради.

Қайси масофаларда жарима солинмайди?

Янги енгиллик аниқ чекланган икки тоифадаги йўл участкаларига тааллуқлидир:

  • Чорраҳалардан олдин — 50 метргача: Чорраҳага кириб келиш қисмидаги 50 метрлик масофа оралиғида якка ёки қўшалоқ узлуксиз (1.1 ва 1.3) йўл чизиқларини кесиб ўтиш ёки қаторни алмаштириш учун жарима ёзилмайди;

  • Ортга бурилиш (разворот) жойларида — 20 метргача: Махсус ажратилган тўлиқ бурилиш жойларидан олдинги 20 метрлик масофада чизиқни босиб ўтиш қоидабузарлик сифатида қайд этилмайди.

Бошқа йўл участкаларида жарима амалда қолади

Йўл ҳаракати қатнашчилари ушбу янги қоида фақат юқорида кўрсатилган аниқ масофаларга тегишли эканини унутмасликлари зарур:

  1. Белгиланган масофадан ташқарида: Йўлларнинг бошқа барча очиқ участкаларида узлуксиз чизиқларни кесиб ўтиш, қарама-қарши йўналишга чиқиш ёки нотўғри қатор алмаштириш учун амалдаги жарима санкциялари тўлиқ сақланиб қолади;

  2. Хавфсизлик талаби: Жарима қўлланилмаслиги ҳайдовчиларга авария ҳолатини юзага келтириш ҳуқуқини бермайди — қаторни ўзгартириш фақат ҳаракат иштирокчиларига хавф туғдирмаган ҳолда амалга оширилиши шарт.Ўзбекистон йўлларида автомобиль ҳайдовчилари учун тирбандликларни камайтириш ва ҳаракатланишни енгиллаштиришга қаратилган муҳим ўзгариш кучга кирди. 1 ноябрдан эътиборан йўл ҳаракати хавфсизлиги тизимида айрим йўл участкаларида якка ва қўшалоқ тўлиқ (узлуксиз) чизиқларни кесиб ўтганлик учун жарима қўлланилмайдиган бўлди.

    Мазкур тартиб ҳайдовчиларга чорраҳага киришда ва ортга қайрилиб олиш жойларида ноқулай вазиятлардан қочиш ҳамда беихтиёр қатор алмаштирганда асоссиз жаримага тортилмаслик имконини беради.

    Қайси масофаларда жарима солинмайди?

    Янги енгиллик аниқ чекланган икки тоифадаги йўл участкаларига тааллуқлидир:

    • Чорраҳалардан олдин — 50 метргача: Чорраҳага кириб келиш қисмидаги 50 метрлик масофа оралиғида якка ёки қўшалоқ узлуксиз (1.1 ва 1.3) йўл чизиқларини кесиб ўтиш ёки қаторни алмаштириш учун жарима ёзилмайди;

    • Ортга бурилиш (разворот) жойларида — 20 метргача: Махсус ажратилган тўлиқ бурилиш жойларидан олдинги 20 метрлик масофада чизиқни босиб ўтиш қоидабузарлик сифатида қайд этилмайди.

    Бошқа йўл участкаларида жарима амалда қолади

    Йўл ҳаракати қатнашчилари ушбу янги қоида фақат юқорида кўрсатилган аниқ масофаларга тегишли эканини унутмасликлари зарур:

    1. Белгиланган масофадан ташқарида: Йўлларнинг бошқа барча очиқ участкаларида узлуксиз чизиқларни кесиб ўтиш, қарама-қарши йўналишга чиқиш ёки нотўғри қатор алмаштириш учун амалдаги жарима санкциялари тўлиқ сақланиб қолади;

    2. Хавфсизлик талаби: Жарима қўлланилмаслиги ҳайдовчиларга авария ҳолатини юзага келтириш ҳуқуқини бермайди — қаторни ўзгартириш фақат ҳаракат иштирокчиларига хавф туғдирмаган ҳолда амалга оширилиши шарт.

Йўл ҳаракати қоидалариЙўл ҳаракати хавфсизлигиЙўл чизиқлариЖарималар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга кирадиБугун 10:551 ноябрдан йўл чизиғини босганлик учун жарима ёзилмайди1 ноябрдан йўл чизиғини босганлик учун жарима ёзилмайдиКеча 08:07Йўллардаги махфий алифбо: Ҳар бир ҳайдовчи билиши шарт бўлган 8 та норасмий ишораЙўллардаги махфий алифбо: Ҳар бир ҳайдовчи билиши шарт бўлган 8 та норасмий ишора30 октябр 21:55Қозоғистонда вояга етмаган ўғлининг қилмиши учун 45 ёшли аёл жазоланди (видео)Қозоғистонда вояга етмаган ўғлининг қилмиши учун 45 ёшли аёл жазоланди (видео)25 октябр 10:55Антирадар жим турди, аммо жарима барибир келди: Ҳайдовчилар билмайдиган сирли техник «тузоқ»Антирадар жим турди, аммо жарима барибир келди: Ҳайдовчилар билмайдиган сирли техник «тузоқ»5 октябр 10:28Юрент рейтинг тизими орқали қоидабузарлар тезлигини чекладиЮрент рейтинг тизими орқали қоидабузарлар тезлигини чеклади30 июл 20:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Damas ва Labo учун 0 фоизли бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Damas ва Labo учун 0 фоизли бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Damas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқда
Damas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқда
Томи кесилган қора Cobalt: Қозоғистонлик устанинг ноодатий кабриолети ҳайратга солди
Томи кесилган қора Cobalt: Қозоғистонлик устанинг ноодатий кабриолети ҳайратга солди
Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
Такси бозорида янги гигант: Хитой компанияси 5 мингта автомобиль билан кириб келмоқда
Такси бозорида янги гигант: Хитой компанияси 5 мингта автомобиль билан кириб келмоқда
UzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайди
UzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайди
Lada 5 марта рад этган россиялик йигит дунёдаги энг тезкор Bentley экстерьерини яратди
Lada 5 марта рад этган россиялик йигит дунёдаги энг тезкор Bentley экстерьерини яратди