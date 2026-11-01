Ҳайдовчиларга хушхабар: Чорраҳа ва бурилишларда чизиқни босганлик учун жарима ёзилмайди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 1 ноябрдан бошлаб Ўзбекистонда чорраҳалар ва ортга бурилиш жойларига яқин ҳудудларда узлуксиз йўл чизиқларини кесиб ўтганлик учун жарима қўлланилмайди.
- Ушбу енгиллик чорраҳалардан олдинги 50 метрлик ва ортга бурилиш жойларидан олдинги 20 метрлик масофаларга нисбатан татбиқ этилади.
- Белгиланган масофалардан ташқарида узлуксиз чизиқларни кесиб ўтиш учун амалдаги жарима санксиялари ўз кучида қолади.
Ўзбекистон йўлларида автомобиль ҳайдовчилари учун тирбандликларни камайтириш ва ҳаракатланишни енгиллаштиришга қаратилган муҳим ўзгариш кучга кирди. 1 ноябрдан эътиборан йўл ҳаракати хавфсизлиги тизимида айрим йўл участкаларида якка ва қўшалоқ тўлиқ (узлуксиз) чизиқларни кесиб ўтганлик учун жарима қўлланилмайдиган бўлди.
Мазкур тартиб ҳайдовчиларга чорраҳага киришда ва ортга қайрилиб олиш жойларида ноқулай вазиятлардан қочиш ҳамда беихтиёр қатор алмаштирганда асоссиз жаримага тортилмаслик имконини беради.
Қайси масофаларда жарима солинмайди?
Янги енгиллик аниқ чекланган икки тоифадаги йўл участкаларига тааллуқлидир:
Чорраҳалардан олдин — 50 метргача: Чорраҳага кириб келиш қисмидаги 50 метрлик масофа оралиғида якка ёки қўшалоқ узлуксиз (1.1 ва 1.3) йўл чизиқларини кесиб ўтиш ёки қаторни алмаштириш учун жарима ёзилмайди;
Ортга бурилиш (разворот) жойларида — 20 метргача: Махсус ажратилган тўлиқ бурилиш жойларидан олдинги 20 метрлик масофада чизиқни босиб ўтиш қоидабузарлик сифатида қайд этилмайди.
Бошқа йўл участкаларида жарима амалда қолади
Йўл ҳаракати қатнашчилари ушбу янги қоида фақат юқорида кўрсатилган аниқ масофаларга тегишли эканини унутмасликлари зарур:
Белгиланган масофадан ташқарида: Йўлларнинг бошқа барча очиқ участкаларида узлуксиз чизиқларни кесиб ўтиш, қарама-қарши йўналишга чиқиш ёки нотўғри қатор алмаштириш учун амалдаги жарима санкциялари тўлиқ сақланиб қолади;
Хавфсизлик талаби: Жарима қўлланилмаслиги ҳайдовчиларга авария ҳолатини юзага келтириш ҳуқуқини бермайди — қаторни ўзгартириш фақат ҳаракат иштирокчиларига хавф туғдирмаган ҳолда амалга оширилиши шарт.Ўзбекистон йўлларида автомобиль ҳайдовчилари учун тирбандликларни камайтириш ва ҳаракатланишни енгиллаштиришга қаратилган муҳим ўзгариш кучга кирди. 1 ноябрдан эътиборан йўл ҳаракати хавфсизлиги тизимида айрим йўл участкаларида якка ва қўшалоқ тўлиқ (узлуксиз) чизиқларни кесиб ўтганлик учун жарима қўлланилмайдиган бўлди.
Мазкур тартиб ҳайдовчиларга чорраҳага киришда ва ортга қайрилиб олиш жойларида ноқулай вазиятлардан қочиш ҳамда беихтиёр қатор алмаштирганда асоссиз жаримага тортилмаслик имконини беради.
Қайси масофаларда жарима солинмайди?
Янги енгиллик аниқ чекланган икки тоифадаги йўл участкаларига тааллуқлидир:
Чорраҳалардан олдин — 50 метргача: Чорраҳага кириб келиш қисмидаги 50 метрлик масофа оралиғида якка ёки қўшалоқ узлуксиз (1.1 ва 1.3) йўл чизиқларини кесиб ўтиш ёки қаторни алмаштириш учун жарима ёзилмайди;
Ортга бурилиш (разворот) жойларида — 20 метргача: Махсус ажратилган тўлиқ бурилиш жойларидан олдинги 20 метрлик масофада чизиқни босиб ўтиш қоидабузарлик сифатида қайд этилмайди.
Бошқа йўл участкаларида жарима амалда қолади
Йўл ҳаракати қатнашчилари ушбу янги қоида фақат юқорида кўрсатилган аниқ масофаларга тегишли эканини унутмасликлари зарур:
Белгиланган масофадан ташқарида: Йўлларнинг бошқа барча очиқ участкаларида узлуксиз чизиқларни кесиб ўтиш, қарама-қарши йўналишга чиқиш ёки нотўғри қатор алмаштириш учун амалдаги жарима санкциялари тўлиқ сақланиб қолади;
Хавфсизлик талаби: Жарима қўлланилмаслиги ҳайдовчиларга авария ҳолатини юзага келтириш ҳуқуқини бермайди — қаторни ўзгартириш фақат ҳаракат иштирокчиларига хавф туғдирмаган ҳолда амалга оширилиши шарт.
Изоҳлар 0
…