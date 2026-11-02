“Уч оёқ” радарлар учун янги қоида: мажбурий “Радар” белгиси ўрнатиш бекор қилинди

·46·Авто
“Уч оёқ” радарлар учун янги қоида: мажбурий “Радар” белгиси ўрнатиш бекор қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонда йўл ҳаракати қоидаларига киритилган ўзгартиришларга кўра, кўчма ва мобил радарлар олдидан огоҳлантирувчи йўл белгиларини ўрнатиш мажбурияти бекор қилинди.
  • Ҳукуматнинг 29 октябрдаги қарорига биноан, эндиликда «Радар» белгиси фақат доимий устунларга ўрнатилган стационар камералар учун сақлаб қолинди.
  • ЙҲХХ ходимлари мобил радарларни ҳайдовчиларни олдиндан огоҳлантирмасдан исталган хавфли йўл участкасида қўллаш ҳуқуқига эга бўлди.

Ўзбекистон йўлларида тезликни назорат қилувчи махсус қурилмалар фаолиятига оид қоидаларга муҳим ўзгартиришлар киритилди. Ҳукуматнинг янги қарорига мувофиқ, эндиликда кўчма ва мобиль радарлар жойлашган ҳудудларда ҳайдовчиларни олдиндан огоҳлантирувчи махсус йўл белгиларини ўрнатиш талаби расман бекор қилинди.

Мазкур ўзгариш йўлларда ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш ҳамда ҳайдовчиларнинг фақат белги кўринганда эмас, балки доимий равишда белгиланган меъёрларга риоя қилишини рағбатлантиришга қаратилган.

Аввалги қоида қандай эди?

Ҳукуматнинг 2025 йил 15 майдаги қарори билан йўлларда тезлик назоратини ташкил этиш бўйича қуйидаги қатъий тартиб амалда эди:

  • Мажбурий огоҳлантириш: Ҳаракат тезлигини назорат қилувчи ҳар қандай турдаги — стационар (доимий) ҳамда мобиль (кўчма) радарлар жойлашган ҳудудларда огоҳлантирувчи белги бўлиши шарт эди;

  • Масофа меъёри: «Радар» йўл белгиси қурилма ўрнатилган жойгача камида 250 метрдан кам бўлмаган ва 500 метрдан ошмаган масофада ўрнатилиши мажбурий ҳисобланарди.

Нима ўзгарди? Янги қарорнинг асосий нуқталари

Ҳукуматнинг 29 октябрдаги тегишли қарори билан ушбу тартиб қайта кўриб чиқилди ва унга жиддий тузатиш киритилди:

  • Талаб фақат стационар радарлар учун қолди: Эндиликда олдиндан «Радар» белгисини ўрнатиш мажбурияти фақатгина доимий устунларга ўрнатилган стационар камера ва комплексларга нисбатан қўлланилади;

  • Мобиль радарлардан чеклов олиб ташланди: Йўл четларига вақтинча қўйиладиган «уч оёқ» (тренога) ёки патруль автомобилларига ўрнатилган мобиль тезлик ўлчаш қурилмалари олдига огоҳлантирувчи белги қўйиш талаби бутунлай олиб ташланди;

  • Кутилмаган назорат имконияти: Янги қоидаларга кўра, ЙҲХХ ходимлари ва масъул тузилмалар мобиль радарларни ҳайдовчиларни олдиндан огоҳлантирмасдан исталган хавфли йўл участкаларида қўллаш ҳуқуқига эга бўлади.

Шу боис, йўл ҳаракати қатнашчиларидан жаримага тушмаслик ва энг муҳими ҳаёт хавфсизлигини таъминлаш учун огоҳлантирувчи белги мавжуд ёки мавжуд эмаслигидан қатъи назар, белгиланган тезлик меъёрларига доимо амал қилиш талаб этилади.

ЙҲХХРадарЙўл ҳаракати қоидалариҲукумат қарори
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда «А» йўлакларидаги ноқонуний тўхташ ва ҳаракатланишга қарши чоралар бошландиТошкентда «А» йўлакларидаги ноқонуний тўхташ ва ҳаракатланишга қарши чоралар бошландиКеча 16:29Фарғонада “правасиз” ўсмир BMW’да ЙТҲга учраб, ҳалок бўлдиФарғонада “правасиз” ўсмир BMW’да ЙТҲга учраб, ҳалок бўлди14 октябр 16:27Скутерлар ҳаёт учун хавф туғдирмоқда: Ҳайдовчилик гувоҳномаси талаб этилиши сабаблариСкутерлар ҳаёт учун хавф туғдирмоқда: Ҳайдовчилик гувоҳномаси талаб этилиши сабаблари6 октябр 10:18Тошкент автобуслари энди қоидабузар ҳайдовчиларни камерага оладиТошкент автобуслари энди қоидабузар ҳайдовчиларни камерага оладиБугун 11:57Ҳайдовчиларга хушхабар: Чорраҳа ва бурилишларда чизиқни босганлик учун жарима ёзилмайдиҲайдовчиларга хушхабар: Чорраҳа ва бурилишларда чизиқни босганлик учун жарима ёзилмайдиКеча 11:221 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга кирадиКеча 10:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Damas ва Labo учун 0 фоизли бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Damas ва Labo учун 0 фоизли бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Damas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқда
Damas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқда
Томи кесилган қора Cobalt: Қозоғистонлик устанинг ноодатий кабриолети ҳайратга солди
Томи кесилган қора Cobalt: Қозоғистонлик устанинг ноодатий кабриолети ҳайратга солди
Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
Такси бозорида янги гигант: Хитой компанияси 5 мингта автомобиль билан кириб келмоқда
Такси бозорида янги гигант: Хитой компанияси 5 мингта автомобиль билан кириб келмоқда
UzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайди
UzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайди
Lada 5 марта рад этган россиялик йигит дунёдаги энг тезкор Bentley экстерьерини яратди
Lada 5 марта рад этган россиялик йигит дунёдаги энг тезкор Bentley экстерьерини яратди