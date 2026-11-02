“Уч оёқ” радарлар учун янги қоида: мажбурий “Радар” белгиси ўрнатиш бекор қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонда йўл ҳаракати қоидаларига киритилган ўзгартиришларга кўра, кўчма ва мобил радарлар олдидан огоҳлантирувчи йўл белгиларини ўрнатиш мажбурияти бекор қилинди.
- Ҳукуматнинг 29 октябрдаги қарорига биноан, эндиликда «Радар» белгиси фақат доимий устунларга ўрнатилган стационар камералар учун сақлаб қолинди.
- ЙҲХХ ходимлари мобил радарларни ҳайдовчиларни олдиндан огоҳлантирмасдан исталган хавфли йўл участкасида қўллаш ҳуқуқига эга бўлди.
Ўзбекистон йўлларида тезликни назорат қилувчи махсус қурилмалар фаолиятига оид қоидаларга муҳим ўзгартиришлар киритилди. Ҳукуматнинг янги қарорига мувофиқ, эндиликда кўчма ва мобиль радарлар жойлашган ҳудудларда ҳайдовчиларни олдиндан огоҳлантирувчи махсус йўл белгиларини ўрнатиш талаби расман бекор қилинди.
Мазкур ўзгариш йўлларда ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш ҳамда ҳайдовчиларнинг фақат белги кўринганда эмас, балки доимий равишда белгиланган меъёрларга риоя қилишини рағбатлантиришга қаратилган.
Аввалги қоида қандай эди?
Ҳукуматнинг 2025 йил 15 майдаги қарори билан йўлларда тезлик назоратини ташкил этиш бўйича қуйидаги қатъий тартиб амалда эди:
Мажбурий огоҳлантириш: Ҳаракат тезлигини назорат қилувчи ҳар қандай турдаги — стационар (доимий) ҳамда мобиль (кўчма) радарлар жойлашган ҳудудларда огоҳлантирувчи белги бўлиши шарт эди;
Масофа меъёри: «Радар» йўл белгиси қурилма ўрнатилган жойгача камида 250 метрдан кам бўлмаган ва 500 метрдан ошмаган масофада ўрнатилиши мажбурий ҳисобланарди.
Нима ўзгарди? Янги қарорнинг асосий нуқталари
Ҳукуматнинг 29 октябрдаги тегишли қарори билан ушбу тартиб қайта кўриб чиқилди ва унга жиддий тузатиш киритилди:
Талаб фақат стационар радарлар учун қолди: Эндиликда олдиндан «Радар» белгисини ўрнатиш мажбурияти фақатгина доимий устунларга ўрнатилган стационар камера ва комплексларга нисбатан қўлланилади;
Мобиль радарлардан чеклов олиб ташланди: Йўл четларига вақтинча қўйиладиган «уч оёқ» (тренога) ёки патруль автомобилларига ўрнатилган мобиль тезлик ўлчаш қурилмалари олдига огоҳлантирувчи белги қўйиш талаби бутунлай олиб ташланди;
Кутилмаган назорат имконияти: Янги қоидаларга кўра, ЙҲХХ ходимлари ва масъул тузилмалар мобиль радарларни ҳайдовчиларни олдиндан огоҳлантирмасдан исталган хавфли йўл участкаларида қўллаш ҳуқуқига эга бўлади.
Шу боис, йўл ҳаракати қатнашчиларидан жаримага тушмаслик ва энг муҳими ҳаёт хавфсизлигини таъминлаш учун огоҳлантирувчи белги мавжуд ёки мавжуд эмаслигидан қатъи назар, белгиланган тезлик меъёрларига доимо амал қилиш талаб этилади.
Изоҳлар 0
…