Al-Qadsiah verpflichtet Tijjani Reijnders für 61 Millionen Euro
In Saudi-Arabien wurde ein weiterer großer Transfer abgeschlossen. Manchester-City-Mittelfeldspieler Tijjani Reijnders wird seine Karriere bei Al-Qadsiah fortsetzen.
Der saudi-arabische Klub gab die Verpflichtung des 28-jährigen niederländischen Mittelfeldspielers offiziell bekannt. Besonders bemerkenswert ist die gemeldete Ablösesumme von 61 Millionen Euro.
Al-Qadsiah vollzieht historischen Transfer
Reijnders’ Wechsel von Manchester City nach Saudi-Arabien wird als einer der teuersten Deals in der Geschichte des saudi-arabischen Fußballs eingestuft.
Berichten zufolge ist dieser mit 61 Millionen Euro bewertete Transfer in Saudi-Arabien der fünftteuerste Transfer in der Geschichte der Professional League .
Der Transfer von Tijjani Reijnders ist zu einem der größten Geschäfte im saudi-arabischen Fußball geworden.
Wer wurde teurer als Reijnders verpflichtet?
In der Geschichte der saudi-arabischen Liga werden folgende Spieler als teurere Transfers als Reijnders genannt:
Jhon Durán;
Crysencio Summerville;
Mateo Retegui.
Damit wurde Al-Qadsiahs Ausgabe für Reijnders als einer der größten Transfers in der Geschichte der Liga eingestuft.
Vertragsdetails noch nicht veröffentlicht
Die Vertragslaufzeit und weitere Bedingungen der Vereinbarung mit dem 28-jährigen niederländischen Mittelfeldspieler sind bislang nicht öffentlich bekannt.
Eines steht jedoch fest: Al-Qadsiah hat viel Geld investiert, um das zentrale Mittelfeld mit einem Spieler von internationalem Format zu verstärken.
Kategorie
Information
Spieler
Tijjani Reijnders
Alter
28
Neuer Klub
Al-Qadsiah
Ehemaliger Klub
Manchester City
Ablösesumme
61 Millionen Euro
Position in der Saudi-Liga
Platz 5 unter den teuersten Transfers
Die Saudi-Liga gewinnt einen weiteren Star
In den vergangenen Jahren haben saudi-arabische Klubs weiterhin bekannte und hochkarätige Fußballer aus aller Welt verpflichtet. Reijnders’ Wechsel zu Al-Qadsiah ist ein weiterer großer Deal in diesem Prozess.
Die wichtigste Frage lautet nun: Kann Tijjani Reijnders seine Ablösesumme von 61 Millionen Euro bei Al-Qadsiah rechtfertigen?
War Reijnders’ Wechsel nach Saudi-Arabien eurer Meinung nach die richtige Entscheidung für Al-Qadsiah? Schreibt eure Meinung in die Kommentare und teilt diese Nachricht auf Telegram und anderen sozialen Netzwerken mit Fußballfans.
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