In Saudi-Arabien wurde ein weiterer großer Transfer abgeschlossen. Manchester-City-Mittelfeldspieler Tijjani Reijnders wird seine Karriere bei Al-Qadsiah fortsetzen.

Der saudi-arabische Klub gab die Verpflichtung des 28-jährigen niederländischen Mittelfeldspielers offiziell bekannt. Besonders bemerkenswert ist die gemeldete Ablösesumme von 61 Millionen Euro.

Al-Qadsiah vollzieht historischen Transfer

Reijnders’ Wechsel von Manchester City nach Saudi-Arabien wird als einer der teuersten Deals in der Geschichte des saudi-arabischen Fußballs eingestuft.

Berichten zufolge ist dieser mit 61 Millionen Euro bewertete Transfer in Saudi-Arabien der fünftteuerste Transfer in der Geschichte der Professional League .

Der Transfer von Tijjani Reijnders ist zu einem der größten Geschäfte im saudi-arabischen Fußball geworden.

Wer wurde teurer als Reijnders verpflichtet?

In der Geschichte der saudi-arabischen Liga werden folgende Spieler als teurere Transfers als Reijnders genannt:

Neymar;

Jhon Durán;

Crysencio Summerville;

Mateo Retegui.

Damit wurde Al-Qadsiahs Ausgabe für Reijnders als einer der größten Transfers in der Geschichte der Liga eingestuft.

Vertragsdetails noch nicht veröffentlicht

Die Vertragslaufzeit und weitere Bedingungen der Vereinbarung mit dem 28-jährigen niederländischen Mittelfeldspieler sind bislang nicht öffentlich bekannt.

Eines steht jedoch fest: Al-Qadsiah hat viel Geld investiert, um das zentrale Mittelfeld mit einem Spieler von internationalem Format zu verstärken.

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Die Saudi-Liga gewinnt einen weiteren Star

In den vergangenen Jahren haben saudi-arabische Klubs weiterhin bekannte und hochkarätige Fußballer aus aller Welt verpflichtet. Reijnders’ Wechsel zu Al-Qadsiah ist ein weiterer großer Deal in diesem Prozess.

Die wichtigste Frage lautet nun: Kann Tijjani Reijnders seine Ablösesumme von 61 Millionen Euro bei Al-Qadsiah rechtfertigen?

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