Al-Qadsiah verpflichtet Tijjani Reijnders für 61 Millionen Euro

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Al-Qadsiah verpflichtet Tijjani Reijnders für 61 Millionen Euro

In Saudi-Arabien wurde ein weiterer großer Transfer abgeschlossen. Manchester-City-Mittelfeldspieler Tijjani Reijnders wird seine Karriere bei Al-Qadsiah fortsetzen.

Der saudi-arabische Klub gab die Verpflichtung des 28-jährigen niederländischen Mittelfeldspielers offiziell bekannt. Besonders bemerkenswert ist die gemeldete Ablösesumme von 61 Millionen Euro.

Al-Qadsiah vollzieht historischen Transfer

Reijnders’ Wechsel von Manchester City nach Saudi-Arabien wird als einer der teuersten Deals in der Geschichte des saudi-arabischen Fußballs eingestuft.

Berichten zufolge ist dieser mit 61 Millionen Euro bewertete Transfer in Saudi-Arabien der fünftteuerste Transfer in der Geschichte der Professional League .

Der Transfer von Tijjani Reijnders ist zu einem der größten Geschäfte im saudi-arabischen Fußball geworden.

Wer wurde teurer als Reijnders verpflichtet?

In der Geschichte der saudi-arabischen Liga werden folgende Spieler als teurere Transfers als Reijnders genannt:

  • Neymar;

  • Jhon Durán;

  • Crysencio Summerville;

  • Mateo Retegui.

Damit wurde Al-Qadsiahs Ausgabe für Reijnders als einer der größten Transfers in der Geschichte der Liga eingestuft.

Vertragsdetails noch nicht veröffentlicht

Die Vertragslaufzeit und weitere Bedingungen der Vereinbarung mit dem 28-jährigen niederländischen Mittelfeldspieler sind bislang nicht öffentlich bekannt.

Eines steht jedoch fest: Al-Qadsiah hat viel Geld investiert, um das zentrale Mittelfeld mit einem Spieler von internationalem Format zu verstärken.

Kategorie

Information

Spieler

Tijjani Reijnders

Alter

28

Neuer Klub

Al-Qadsiah

Ehemaliger Klub

Manchester City

Ablösesumme

61 Millionen Euro

Position in der Saudi-Liga

Platz 5 unter den teuersten Transfers

Die Saudi-Liga gewinnt einen weiteren Star

In den vergangenen Jahren haben saudi-arabische Klubs weiterhin bekannte und hochkarätige Fußballer aus aller Welt verpflichtet. Reijnders’ Wechsel zu Al-Qadsiah ist ein weiterer großer Deal in diesem Prozess.

Die wichtigste Frage lautet nun: Kann Tijjani Reijnders seine Ablösesumme von 61 Millionen Euro bei Al-Qadsiah rechtfertigen?

War Reijnders’ Wechsel nach Saudi-Arabien eurer Meinung nach die richtige Entscheidung für Al-Qadsiah? Schreibt eure Meinung in die Kommentare und teilt diese Nachricht auf Telegram und anderen sozialen Netzwerken mit Fußballfans.

Tijjani ReijndersAl-QadsiahManchester CityNeymar
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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