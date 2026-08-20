José Mourinho legt taktischen Plan für Real Madrid fest

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José Mourinho legt taktischen Plan für Real Madrid fest

José Mourinho hat für Real Madrid eine taktische Entscheidung getroffen und festgelegt, welchen Spielstil er einführen will. Laut Tomas González-Martín hat der portugiesische Trainer das 4-2-3-1 als grundlegende Formation für die Mannschaft ausgewählt.

Besonders interessant ist, dass Mourinho bei Real Madrid wie in seiner ersten Amtszeit wieder auf schnellen und direkten Fußball setzen will.

Mourinhos Plan: 4-2-3-1 und schneller Fußball

Berichten zufolge testete Mourinho im Trainingslager der Saisonvorbereitung die 4-2-3-1 -Formation. In diesem System agiert die Mannschaft über einen offensiven Mittelfeldspieler und legt großen Wert darauf, nach einem Fehler des Gegners schnell in den Konter umzuschalten. Die Informationen aus den Vorbereitungsspielen zeigen ebenfalls, dass diese Formation zu Mourinhos Hauptvariante geworden ist.

Real Madrids Spielstil wird sich verändern

Von Real Madrid wird folgender Fußball erwartet:

  • direkte Angriffe;

  • kurze und schnelle Pässe;

  • sofortiger Übergang in den Angriff nach Ballgewinn;

  • Ausnutzen der freien Räume des Gegners;

  • hohes Tempo bei Kontern.

Dieser Stil erinnert an Mourinhos erste Amtszeit bei Real Madrid. Damals stellte die Mannschaft aus Madrid ihre Gegner mit extrem schnellen Kontern vor große Probleme. Auch der aktuelle Kader verfügt über viele schnelle Angreifer, was dem portugiesischen Trainer ermöglichen könnte, diesen Fußball wieder einzuführen.

Die wichtigste Frage lautet: Kann Mourinho Real Madridseine frühere schnelle und gefährliche Identität zurückgeben?

Keine neuen Transfers erwartet

Mourinho erklärte außerdem, dass er mit seinem aktuellen Kader zufrieden sei und nicht mit weiteren Neuverpflichtungen rechne. Er setzt darauf, mit den vorhandenen Spielern zu arbeiten und deren Potenzial weiterzuentwickeln.

Ausrichtung

Mourinhos Plan

Grundformation

4-2-3-1

Spielstil

Schnell und direkt

Angriffe

Kurze Pässe und Konter

Transfers

Vorerst werden keine neuen Verpflichtungen erwartet

Hauptziel

Das Maximum aus dem aktuellen Kader herausholen

Das erste Pflichtspiel wird alles zeigen

Mourinhos neuer taktischer Plan ist in der Theorie klar. Nun lautet die entscheidende Frage: Wie effektiv kann Real Madrid diese Formation in Pflichtspielen einsetzen?

Wie Mourinhos 4-2-3-1-System in der neuen Saison funktioniert, insbesondere mit den Offensivstars, wird für die Fans von Real Madrid eine der größten Fragen sein.

Glaubt ihr, dass Mourinhos 4-2-3-1-Formation die richtige Wahl für Real Madrid ist? Hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren und teilt den Artikel auf Telegram und anderen sozialen Netzwerken mit Fußballfans.

José MourinhoReal MadridTomas González-Martín
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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