Tottenham macht die Transfers von Manchester Citys Savio und Marmoush perfekt

·2·Sport
Tottenham macht die Transfers von Manchester Citys Savio und Marmoush perfekt

Tottenham aus London und Manchester Cityhaben eine vollständige Einigung über den Transfer des 22-jährigen brasilianischen Flügelspielers Savio erzielt. Globo berichtet, dass die Spurs für den Transfer einschließlich Boni insgesamt 99 Millionen Euro zahlen werden. Zudem steht der Londoner Klub kurz vor der Verpflichtung eines weiteren City-Angreifers, Omar Marmoush.

Details zu Savios Transfer und der Grund für seine Entscheidung

Den Vereinbarungen zufolge zahlt Tottenham eine garantierte Summe von 93,3 Millionen Euro sowie weitere 5,7 Millionen Euro an leistungsbezogenen Boni. Savio möchte mehr Spielpraxis sammeln und regelmäßig in der Startelf stehen. Deshalb bat er die Klubführung um die Erlaubnis, den Verein zu wechseln. Der brasilianische Flügelspieler wird in den kommenden Tagen in London erwartet, um den offiziellen Medizincheck zu absolvieren.

Tottenhams Doppelschlag bei City: Die wichtigsten Zahlen

Spieler

Alter / Position

Ablösesumme

Statistik der vergangenen Saison (alle Wettbewerbe)

Savio

22 Jahre, Flügelspieler

99 Millionen Euro (93,3 Millionen Euro fixe Ablöse + 5,7 Millionen Euro Boni)

36 Spiele, 4 Tore, 3 Vorlagen

Omar Marmoush

Stürmer

Restbetrag (im Gesamtpaket)

36 Spiele, 8 Tore, 3 Vorlagen

Gesamtausgaben

Für beide Spieler

Insgesamt 151 Millionen Euro

Komplette Erneuerung der Offensive

Eine 151 Millionen Euro teure Offensiv-Revolution in London

Berichten zufolge gibt sich Tottenham nicht mit Savio zufrieden und schließt auch den Transfer von Manchester Citysägyptischem Angreifer Omar Marmoush ab. Die Londoner planen somit, insgesamt 151 Millionen Euro für zwei talentierte City-Angreifer auszugeben und ihre Offensive vor der neuen Saison deutlich zu verstärken.

Glaubt ihr, dass die Verpflichtungen von Savio und Omar Marmoush Tottenham zurück ins Rennen um die Premier-League-Meisterschaft und den Kampf um einen Champions-League-Platz führen können?

Teilt eure Analysen und Meinungen in den Kommentaren und verbreitet diese wichtige Nachricht sofort unter den Fans von Premier League und Transfer-News!

TottenhamManchester CitySavioOmar Marmush
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Trabzonspor intensiviert Bemühungen um Eldor ShomurodovTrabzonspor intensiviert Bemühungen um Eldor ShomurodovHeute, 09:34Ramazon Temirov enthüllt die Besten der UFC-Geschichte und seine persönlichen ZieleRamazon Temirov enthüllt die Besten der UFC-Geschichte und seine persönlichen ZieleHeute, 09:29Viktor Gyökeres Bietet Sich Barcelona Jeden Tag AnViktor Gyökeres Bietet Sich Barcelona Jeden Tag AnHeute, 09:19Arsenals Trainer Mikel Arteta gibt Update zu Bruno Guimarães’ VerletzungArsenals Trainer Mikel Arteta gibt Update zu Bruno Guimarães’ VerletzungHeute, 09:11Julián-Alvarez-Transfer: Fußballer lehnt Arsenal abJulián-Alvarez-Transfer: Fußballer lehnt Arsenal abHeute, 08:57Umlaufende U-19 aus Usbekistan startet WM mit 4 MedaillenUmlaufende U-19 aus Usbekistan startet WM mit 4 MedaillenHeute, 08:56
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Husanovs Großvater gestorben: Verteidiger verlässt City-Trainingslager (Video)
Husanovs Großvater gestorben: Verteidiger verlässt City-Trainingslager (Video)
Real Madrid präsentiert neues Auswärtstrikot: Unerwartete Farben (Foto)
Real Madrid präsentiert neues Auswärtstrikot: Unerwartete Farben (Foto)