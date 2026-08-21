Tottenham aus London und Manchester Cityhaben eine vollständige Einigung über den Transfer des 22-jährigen brasilianischen Flügelspielers Savio erzielt. Globo berichtet, dass die Spurs für den Transfer einschließlich Boni insgesamt 99 Millionen Euro zahlen werden. Zudem steht der Londoner Klub kurz vor der Verpflichtung eines weiteren City-Angreifers, Omar Marmoush.

Details zu Savios Transfer und der Grund für seine Entscheidung

Den Vereinbarungen zufolge zahlt Tottenham eine garantierte Summe von 93,3 Millionen Euro sowie weitere 5,7 Millionen Euro an leistungsbezogenen Boni. Savio möchte mehr Spielpraxis sammeln und regelmäßig in der Startelf stehen. Deshalb bat er die Klubführung um die Erlaubnis, den Verein zu wechseln. Der brasilianische Flügelspieler wird in den kommenden Tagen in London erwartet, um den offiziellen Medizincheck zu absolvieren.

Tottenhams Doppelschlag bei City: Die wichtigsten Zahlen

Spieler Alter / Position Ablösesumme Statistik der vergangenen Saison (alle Wettbewerbe) Savio 22 Jahre, Flügelspieler 99 Millionen Euro (93,3 Millionen Euro fixe Ablöse + 5,7 Millionen Euro Boni) 36 Spiele, 4 Tore, 3 Vorlagen Omar Marmoush Stürmer Restbetrag (im Gesamtpaket) 36 Spiele, 8 Tore, 3 Vorlagen Gesamtausgaben Für beide Spieler Insgesamt 151 Millionen Euro Komplette Erneuerung der Offensive

Eine 151 Millionen Euro teure Offensiv-Revolution in London

Berichten zufolge gibt sich Tottenham nicht mit Savio zufrieden und schließt auch den Transfer von Manchester Citysägyptischem Angreifer Omar Marmoush ab. Die Londoner planen somit, insgesamt 151 Millionen Euro für zwei talentierte City-Angreifer auszugeben und ihre Offensive vor der neuen Saison deutlich zu verstärken.

Glaubt ihr, dass die Verpflichtungen von Savio und Omar Marmoush Tottenham zurück ins Rennen um die Premier-League-Meisterschaft und den Kampf um einen Champions-League-Platz führen können?

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