Behruz Karimov ist beim FC Lugano angekommen: Seine neue Rückennummer ist bekannt

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Behruz Karimov ist beim FC Lugano angekommen: Seine neue Rückennummer ist bekannt

Der usbekische Fußballspieler Behruz Karimovhat offiziell ein neues Kapitel in Europa aufgeschlagen. Das Talent, das einen langfristigen Vertrag beim FC Lugano unterzeichnet hat, ist beim Schweizer Club eingetroffen und hat an seinem ersten Fotoshooting teilgenommen.

Besonders interessant ist, dass der Verein Karimov auf einzigartige Weise willkommen hieß und auch bekannt gab, welche Rückennummer er im Team tragen wird.

Behruz Karimov ist beim FC Lugano angekommen: Seine neue Rückennummer ist bekannt

1. Lugano heißt Behruz Karimov willkommen

Der Schweizer Club Lugano gab über seine sozialen Netzwerke bekannt, dass Behruz Karimov zur Verfügung der Mannschaft steht.

In der Mitteilung hieß der Verein seinen neuen Spieler willkommen und gab gleichzeitig seine Rückennummer bekannt.

„Hallo, Behruz. Unsere Nummer 2 ist bei Lugano angekommen“, teilte der Schweizer Club mit.

Anschließend nahm Karimov am Fotoshooting des Vereins teil und trat zum ersten Mal im Trikot von Lugano vor die Kameras.

Behruz Karimov ist beim FC Lugano angekommen: Seine neue Rückennummer ist bekannt

2. Welche Nummer wird der usbekische Spieler tragen?

Behruz Karimov wird bei Lugano mit der Nummer 2 auflaufen.

Für Spieler sind die erste Rückennummer und das offizielle Fotoshooting bei einem neuen Verein wichtige Ereignisse für die Fans. Nun ist das Interesse groß, wann der usbekische Spieler sein Debüt in der Schweizer Liga geben wird.

Behruz Karimov ist beim FC Lugano angekommen: Seine neue Rückennummer ist bekannt

3. Wie lange läuft der Vertrag von Karimov bei Lugano?

Behruz Karimov hat beim Schweizer Club einen langfristigen Vertrag bis 2031 unterzeichnet.

Dies zeigt, dass Lugano großes Vertrauen in das Potenzial des usbekischen Spielers hat. Der Verein plant, in den kommenden Jahren mit Karimov zusammenzuarbeiten.

Für Karimov könnte dieser Transfer ein wichtiger Schritt sein, um sich im europäischen Fußball zu beweisen.

Behruz Karimov ist beim FC Lugano angekommen: Seine neue Rückennummer ist bekannt

Die spannendste Phase für Behruz Karimov beginnt jetzt

Der Vertrag ist unterschrieben, die neue Nummer gewählt und das erste Fotoshooting absolviert. Jetzt besteht die Hauptaufgabe für Behruz Karimov darin, das Vertrauen des Trainerstabs von Lugano zu gewinnen und um einen Platz in der Startelf zu kämpfen.

Usbekische Fans warten auf die Antwort auf eine Frage: Wann wird Behruz Karimov sein erstes offizielles Spiel für Lugano bestreiten?

Behruz Karimov ist beim FC Lugano angekommen: Seine neue Rückennummer ist bekannt

Die Antwort auf diese Frage hängt von der Integration des Spielers in die Mannschaft und seiner Verfassung in den kommenden Spielen ab.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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