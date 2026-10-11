Lugano schlägt Luzern mit 4:0, Tor von Behruz Karimov aberkannt

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Lugano schlägt Luzern mit 4:0, Tor von Behruz Karimov aberkannt

Am 10. Spieltag der Schweizer Super League empfing Tabellenführer Lugano den FC Luzern und besiegte den Gegner souverän mit 4:0. Die Gastgeber dominierten die gesamte Partie und sicherten sich einen wichtigen Kantersieg.

Der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft Behruz Karimov stand in der Startelf und war in intensive Zweikämpfe sowie entscheidende Spielsituationen verwickelt.

Spielverlauf und der Doppelpack von dos Santos

Die Offensive von Lugano setzte die gegnerische Abwehr von Beginn an unter Dauerdruck:

  • Frühes Tor in der 12. Minute: Daniel dos Santos vollendete einen gefährlichen Angriff der Gastgeber zur Führung;

  • Eigentor und erhöhter Druck (61. Minute): In der zweiten Halbzeit beförderte Luzern-Spieler Ruben Dantas Fernandes den Ball unglücklich ins eigene Netz, was den Spielstand auf 2:0 erhöhte;

  • Doppelpack und Schlusspunkt: In der 78. Minute erzielte dos Santos seinen zweiten Treffer und schnürte den Doppelpack. Kurz vor Spielende, in der 87. Minute, traf Derek Moncada zum 4:0-Endstand.

Behruz Karimovs Einsatz: Gelbe Karte und aberkanntes Tor

Unser Landsmann agierte in der Abwehr von Lugano sicher und aktiv, erlebte jedoch ein emotionales Spiel:

  • Frühe Gelbe Karte (4. Minute): Kurz nach Spielbeginn unterband Behruz einen gegnerischen Angriff mit einem Foul und wurde vom Schiedsrichter verwarnt;

  • Aberkanntes Tor (69. Minute): Obwohl er Verteidiger ist, schaltete sich Karimov in den Angriff ein und erzielte ein sehenswertes Tor. Nach Videobeweis und Entscheidung des Schiedsrichters wurde der Treffer jedoch wegen Abseits aberkannt;

  • Auswechslung in der 74. Minute: Das Trainerteam entschied sich, unseren Landsmann in der 74. Minute auszuwechseln, nachdem er seine Hauptaufgabe erfüllt hatte.

Alleinige Tabellenführung

Dieses deutliche Ergebnis festigt die Position von Lugano im Titelrennen:

  • Lugano (1. Platz): Nach dem 10. Spieltag wurde die Punktzahl auf 28 Zähler erhöht, womit die alleinige Tabellenführung in der Meisterschaft souverän ausgebaut wurde;

  • Luzern (8. Platz): Nach der herben Auswärtsniederlage bleibt das Team mit 12 Punkten auf dem 8. Tabellenplatz.

Spielbericht

  • Schweizer Super League, 10. Spieltag

    Lugano — Luzern 4:0

    Tore: Daniel dos Santos (12., 78.), Ruben Dantas Fernandes (61., Eigentor), Derek Moncada (87.).

  • Verwarnung: Behruz Karimov (4.).

LuganoLuzernDaniel dos SantosSchweizer Super LeagueFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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