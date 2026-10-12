Wer ist Favorit im Duell Sindarow gegen Gukesh um die Schachkrone? Analyse eines russischen Großmeisters

Ein berühmter russischer Großmeister und zweimaliger Herausforderer um die Schachkrone Jan Nepomnjaschtschi gegenüber der renommierten indischen The Hindu äußerte sich in einem exklusiven Interview zu dem bevorstehenden historischen Kampf um den Weltmeistertitel.

Das usbekische Wunderkind Javohir Sindarow sowie das indische Talent Gukesh Dommaraju werden voraussichtlich das Hauptereignis der Schachwelt bestreiten. Der erfahrene Großmeister bezeichnete Sindarow als den Favoriten für das kommende Duell, warnte jedoch vor dem spezifischen psychologischen Druck von Weltmeisterschaftskämpfen.

«Das ist kein normales Turnier»: Die harte Psychologie des Match-Formats

Jan Nepomnjaschtschi erklärte aus eigener Erfahrung, dass sich Weltmeisterschaftskämpfe grundlegend von Standard-Schweizer-System- oder Rundenturnieren unterscheiden:

Fehler sind schwer zu korrigieren: «Ein Weltmeisterschaftskampf unterscheidet sich völlig von einem normalen Turnier. In einem gewöhnlichen Turnier kann man eine Partie verlieren und die Situation in der nächsten Runde gegen einen anderen Gegner korrigieren. Hier sitzt man jedoch jeden Tag einem einzigen Gegner gegenüber», sagt der russische Schachspieler;

Der Faktor Jugend und Instabilität: «Beide sind noch sehr jung. In diesem Alter kann die sportliche Form sehr schnell schwanken», betonte er.

Wer ist der Favorit? Nepomnjaschtschis präzise Einschätzung

Bei der Einschätzung der Chancen im bevorstehenden Titelkampf erkannte Nepomnjaschtschi die Stärke von Javohir Sindarow an:

Ein Verhältnis von 65 zu 35: «Im Moment ist Sindarow der klare Favorit, aber ich würde die Chancen nicht bei 80 zu 20 sehen. Ich denke, ein Verhältnis von 65 zu 35 kommt der Realität näher», schätzte der Großmeister ein;

Die erste Partie — der entscheidende Schlüssel: Nepomnjaschtschi hob die psychologische Bedeutung des ersten Spiels hervor: «Wenn Sindarow mit einem Sieg startet, könnte er seinen Vorsprung weiter ausbauen. Aber wenn Gukesh gut in das Match findet, könnte sich der gesamte Verlauf des Duells in eine völlig andere Richtung entwickeln».

Der Kampf um die Schachkrone zwischen Javohir Sindarow und Gukesh Dommaraju gilt als wegweisendes Ereignis, das die absolute Vorherrschaft der neuen Generation im Weltschach definieren wird.