Der Kapitän von Inter Miami und eine Legende des Weltfußballs Lionel Messi hat im Rahmen eines berühmten Projekts in Zusammenarbeit mit der Sportmarke Adidas namens „Messi +10“ die 10 vielversprechendsten Nachwuchsfußballerausgewählt. Laut einem Bericht der renommierten spanischen Zeitung Marca umfasst diese Liste die größten Talente des Männer- und Frauenfußballs.

Adidas präsentierte diese junge Generation unter dem Slogan „Das nächste Kapitel beginnt hier“ und als Hauptgesicht und Mentor des Projekts trat persönlich Lionel Messi auf.

Die 10 Zukunftstalente nach Messis Wahl

Die Liste enthält die hoffnungsvollsten Vertreter aus Europa und Amerika, die in ihrer Altersklasse auf höchstem Niveau spielen:

Vertreter des Männerfußballs:

Tomas Aranda — Boca Juniors (Argentinien), 19 Jahre;

Max Dowman — Arsenal (England), 16 Jahre;

Xavier Gozo — Crystal Palace (USA), 19 Jahre;

Jesús Rodríguez — Como (Spanien), 20 Jahre;

Kess Smit — AZ (Niederlande), 20 Jahre;

Gilberto Mora — Tijuana (Mexiko), 17 Jahre;

Can Uzun — Eintracht Frankfurt (Deutschland), 20 Jahre.

Vertreterinnen des Frauenfußballs:

Chloe Sarver — Chelsea (England), 17 Jahre;

Giovanna Waksman — Lyon (Brasilien), 17 Jahre;

Lotta Wrede — Hamburger SV (Deutschland), 18 Jahre.

Der Messi-Faktor und die Bedeutung der Initiative

Obwohl das Projekt keine offizielle Auszeichnung oder ein Turnier-Ranking darstellt, ist seine Bedeutung für den Weltfußball unermesslich: