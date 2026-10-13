Das Projekt „Messi +10“: Wer sind die 10 Zukunftstalente, die Leo ausgewählt hat?
Der Kapitän von Inter Miami und eine Legende des Weltfußballs Lionel Messi hat im Rahmen eines berühmten Projekts in Zusammenarbeit mit der Sportmarke Adidas namens „Messi +10“ die 10 vielversprechendsten Nachwuchsfußballerausgewählt. Laut einem Bericht der renommierten spanischen Zeitung Marca umfasst diese Liste die größten Talente des Männer- und Frauenfußballs.
Adidas präsentierte diese junge Generation unter dem Slogan „Das nächste Kapitel beginnt hier“ und als Hauptgesicht und Mentor des Projekts trat persönlich Lionel Messi auf.
Die 10 Zukunftstalente nach Messis Wahl
Die Liste enthält die hoffnungsvollsten Vertreter aus Europa und Amerika, die in ihrer Altersklasse auf höchstem Niveau spielen:
Vertreter des Männerfußballs:
Tomas Aranda — Boca Juniors (Argentinien), 19 Jahre;
Max Dowman — Arsenal (England), 16 Jahre;
Xavier Gozo — Crystal Palace (USA), 19 Jahre;
Jesús Rodríguez — Como (Spanien), 20 Jahre;
Kess Smit — AZ (Niederlande), 20 Jahre;
Gilberto Mora — Tijuana (Mexiko), 17 Jahre;
Can Uzun — Eintracht Frankfurt (Deutschland), 20 Jahre.
Vertreterinnen des Frauenfußballs:
Chloe Sarver — Chelsea (England), 17 Jahre;
Giovanna Waksman — Lyon (Brasilien), 17 Jahre;
Lotta Wrede — Hamburger SV (Deutschland), 18 Jahre.
Der Messi-Faktor und die Bedeutung der Initiative
Obwohl das Projekt keine offizielle Auszeichnung oder ein Turnier-Ranking darstellt, ist seine Bedeutung für den Weltfußball unermesslich:
Globaler Fokus: „Dieses Projekt zielt eher darauf ab, junge Talente zu entdecken und zu fördern, als ein offizielles Ranking zu sein. Aber die direkte Beteiligung des argentinischen Stars erhöht die Aufmerksamkeit für jeden Spieler auf der Liste sofort um ein Vielfaches“, schreibt die Marca.
Ein Zeichen des Vertrauens: Die Anerkennung durch einen der größten Fußballer der Welt dient diesen jungen Talenten als starke Motivation und als Sprungbrett auf dem Weg an die Spitze des Profifußballs.
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