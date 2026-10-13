Das Projekt „Messi +10“: Wer sind die 10 Zukunftstalente, die Leo ausgewählt hat?

·1·Sport
Das Projekt „Messi +10“: Wer sind die 10 Zukunftstalente, die Leo ausgewählt hat?

Der Kapitän von Inter Miami und eine Legende des Weltfußballs Lionel Messi hat im Rahmen eines berühmten Projekts in Zusammenarbeit mit der Sportmarke Adidas namens „Messi +10“ die 10 vielversprechendsten Nachwuchsfußballerausgewählt. Laut einem Bericht der renommierten spanischen Zeitung Marca umfasst diese Liste die größten Talente des Männer- und Frauenfußballs.

Adidas präsentierte diese junge Generation unter dem Slogan „Das nächste Kapitel beginnt hier“ und als Hauptgesicht und Mentor des Projekts trat persönlich Lionel Messi auf.

Die 10 Zukunftstalente nach Messis Wahl

Die Liste enthält die hoffnungsvollsten Vertreter aus Europa und Amerika, die in ihrer Altersklasse auf höchstem Niveau spielen:

Vertreter des Männerfußballs:

  • Tomas Aranda — Boca Juniors (Argentinien), 19 Jahre;

  • Max Dowman — Arsenal (England), 16 Jahre;

  • Xavier Gozo — Crystal Palace (USA), 19 Jahre;

  • Jesús Rodríguez — Como (Spanien), 20 Jahre;

  • Kess Smit — AZ (Niederlande), 20 Jahre;

  • Gilberto Mora — Tijuana (Mexiko), 17 Jahre;

  • Can Uzun — Eintracht Frankfurt (Deutschland), 20 Jahre.

Vertreterinnen des Frauenfußballs:

  • Chloe Sarver — Chelsea (England), 17 Jahre;

  • Giovanna Waksman — Lyon (Brasilien), 17 Jahre;

  • Lotta Wrede — Hamburger SV (Deutschland), 18 Jahre.

Der Messi-Faktor und die Bedeutung der Initiative

Obwohl das Projekt keine offizielle Auszeichnung oder ein Turnier-Ranking darstellt, ist seine Bedeutung für den Weltfußball unermesslich:

  • Globaler Fokus: „Dieses Projekt zielt eher darauf ab, junge Talente zu entdecken und zu fördern, als ein offizielles Ranking zu sein. Aber die direkte Beteiligung des argentinischen Stars erhöht die Aufmerksamkeit für jeden Spieler auf der Liste sofort um ein Vielfaches“, schreibt die Marca.

  • Ein Zeichen des Vertrauens: Die Anerkennung durch einen der größten Fußballer der Welt dient diesen jungen Talenten als starke Motivation und als Sprungbrett auf dem Weg an die Spitze des Profifußballs.

Lionel MessiMessi+10AdidasNachwuchstalenteFußball
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Adidas präsentiert Prototyp eines Laufschuhs mit anpassbarer SohlenhärteAdidas präsentiert Prototyp eines Laufschuhs mit anpassbarer Sohlenhärte2 Oktober 21:06Sensation bei Real: Die rosa Trikots überraschen die FansSensation bei Real: Die rosa Trikots überraschen die Fans12 August 19:14Der Ball von Maradonas „Hand Gottes“ und „Tor des Jahrhunderts“ wurde versteigert (Video)Der Ball von Maradonas „Hand Gottes“ und „Tor des Jahrhunderts“ wurde versteigert (Video)25 Juli 18:04Bayern München präsentiert neues Heimtrikot vor dem Spiel gegen PSGBayern München präsentiert neues Heimtrikot vor dem Spiel gegen PSG4 Mai 13:13FC Bayern München präsentiert neue Trikots für die Saison 2026/2027FC Bayern München präsentiert neue Trikots für die Saison 2026/202730 April 14:57Aston Villa ändert Trikotdesign für die Saison 2026/27 grundlegendAston Villa ändert Trikotdesign für die Saison 2026/27 grundlegend28 April 05:38
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov