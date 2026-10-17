Sevara Mamatova startet mit einem glänzenden Sieg bei der Weltmeisterschaft in Montenegro

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Sevara Mamatova startet mit einem glänzenden Sieg bei der Weltmeisterschaft in Montenegro

Bei der prestigeträchtigen U19-Boxweltmeisterschaft, die offiziell in Budva, Montenegro, begonnen hat, ist das Mitglied der usbekischen Nationalmannschaft Sevara Mamatova mit einem souveränen Sieg in das Turnier gestartet.

Diese Weltmeisterschaft wird unter der Schirmherrschaft des internationalen Verbandes World Boxing organisiert und versammelt die stärksten jungen Boxtalente der Welt.

Ringdominanz: Ein 5:0-Sieg

Mamatova, die unser Land in der Gewichtsklasse bis 60 kg vertritt, traf in der ersten Qualifikationsrunde auf eine Gegnerin aus Ozeanien:

  • Gegnerin: Das Talent aus Neuseeland Brooke Miller;

  • Kampfverlauf: Die Usbekin kontrollierte über alle Runden hinweg die Distanz perfekt und brachte ihre Gegnerin mit präzisen und scharfen Schlägen konstant in Bedrängnis;

  • Urteil der Kampfrichter: Am Ende des Kampfes erkannten die Ringrichter einstimmig und zweifelsfrei die Überlegenheit der usbekischen Boxerin an — 5:0.

Dank dieses Sieges hat Sevara Mamatova den Einzug in die nächste Runde gesichert und einen weiteren Schritt in Richtung der WM-Medaillen gemacht.

U19-WM in Budva: Details zum Wettbewerb

Dieses große Sportforum, das in Montenegro ausgetragen wird, zeichnet sich durch wichtige Eckdaten aus:

  • Zeitraum: Die Kämpfe finden vom 16. bis 27. Oktober statt;

  • Internationaler Status: Das Turnier wird unter der Aufsicht und dem Reglement des internationalen Verbandes World Boxing durchgeführt;

  • Gewichtsklassen: Im Wettbewerb werden in insgesamt 20 Gewichtsklassen – 10 bei den Männern und 10 bei den Frauen – Weltmeistertitel und Medaillen vergeben.

Ein solch glänzender Start der usbekischen Jugendnationalmannschaft stärkt das Vertrauen in eine Spitzenplatzierung unseres Teams bei dieser Weltmeisterschaft.

Sevara MamatovaU19-WM BudvaWorld Boxing FederationBrooke MillerBoxen
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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