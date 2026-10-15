Start der 24. Runde der Superliga — Ergebnisse und wichtige Details

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Start der 24. Runde der Superliga — Ergebnisse und wichtige Details

Die entscheidende Phase der usbekischen Superliga hat begonnen – der 24. Spieltag wurde offiziell eröffnet. Am ersten Tag der Runde fanden in den Städten Andijon und G‘uzor zwei interessante und hart umkämpfte Partien statt.

Interessanterweise gewannen in beiden Spielen die Gastmannschaften mit einem knappen 1:0-Sieg und sicherten sich wichtige Punkte.

„Andijon“ verliert zu Hause gegen „Qizilqum“

Das Team von „Andijon“, das auf dem 10. Platz der Tabelle liegt (30 Punkte), empfing vor heimischer Kulisse den Achtplatzierten „Qizilqum“ (33 Punkte):

  • Der entscheidende Moment: Für die Gäste aus Navoi fiel das einzige Tor des Spiels in der 38. Minute durch Otabek Jo‘raqo‘ziyev und entschied die Begegnung.

  • Druck im Spiel: Obwohl die Gastgeber in der zweiten Halbzeit erfahrene Spieler wie Dragan Cheran, Aziz Turg‘unboyev und Bekzod Sulaymonov einwechselten, um das Ergebnis zu drehen, verteidigten die Gäste souverän und hielten die Führung.

Superliga. 24. Spieltag

„Andijon“ — „Qizilqum“ 0:1

Tor: Otabek Jo‘raqo‘ziyev (38.).

  • „Andijon“: Eldor Adhamov, Odilbek Abdumajidov, Po‘latxo‘ja Xoldorxonov (Bekzod Sulaymonov, 61), Humoyunmirzo Iminov, Abdurahmon Komilov (Abdulvohid G‘ulomov, 73), Nemanya Chalasan, Damir Temirov (Muhammadkarim Toirov, 61), Usmonali Ismonaliyev, Martin Boake (Dragan Cheran, 77), Doniyor Abdumannopov (Aziz Turg‘unboyev, 73), Rustam Turdimurodov.

  • „Qizilqum“: Farhod Rahmatov, Shahzodbek Rahmatullayev, Islom Kenjaboyev (Abbosbek Abdug‘offorov, 77), Nikola Kumburovich, Jambuli Jigauri (Samandar Shukurullayev, 77), Nodirxon Ne’matxonov, G‘iyosjon Rizaqulov, Ruslan Roziyev, Duglas Maykon, Diyor Raxmatilloyev, Otabek Jo‘raqo‘ziyev.

Olmaliq zeigt Charakter in G‘uzor: Tor in der 84. Minute

Das zweite Spiel der Runde fand in G‘uzor statt. Das Tabellenschlusslicht „Mash’al“ (4 Punkte, 16. Platz) leistete dem Anwärter auf die Top-Vier, OKMK (39 Punkte, 4. Platz), erbitterten Widerstand:

  • Harter Widerstand: Die Gastgeber verteidigten mit großem Einsatz und hielten ihr Tor bis kurz vor Schluss sauber.

  • Das Tor von Asadbek Sobirjonov: Die Schützlinge von Mirjalol Qosimov konnten erst in der 84. Minute das gegnerische Abwehrbollwerk durchbrechen – der eingewechselte Asadbek Sobirjonov erzielte das Tor und sicherte den Gästen aus Olmaliq drei wertvolle Punkte.

„Mash’al“ — OKMK 0:1

Tor: Asadbek Sobirjonov (84.).

  • „Mash’al“: Vladislav Rusanov, Komiljon Tojiddinov, Javohir Ubaydullayev (Sardor Abduraimov, 46), Mahmud Jo‘raboyev (Isomiddin Nusratov, 14), Toxir To‘xtasinov, Ifeani Ifeani, Og‘abek Abdiraximov, Firdavs Jovliyev, Muhammadali Boymurodov (Zafar Akramov, 52), Ahrorbek Rahimov (Ergash Ismoilov, 46), Bobir Asqarov.

  • OKMK: Hamidullo Abdunabiyev, Mirjamol Qosimov (Siyavash Haqnazariy, 63), Giorgi Papava, Avazbek O‘lmasaliyev (Abror Sarimsoqov, 46), Aziz Xolmurodov, Eldor Begimov, Xazrat Tursunqulov (Nodir Abdurazzoqov, 46), Saidafzalxon Axrorov (Ahmadullo Muqumjonov, 69), Arixiro Sentoku, Abror Karimov, Ivan Peshich (Asadbek Sobirjonov, 46).

Nach diesen Ergebnissen bleibt OKMK an den Spitzenreitern dran, während „Qizilqum“ durch den Auswärtssieg seine Position im Mittelfeld festigen konnte. Auch für die restlichen Spiele des 24. Spieltags werden spannende Duelle erwartet.

AndijonQizilqumOKMKAsadbek SobirjonovSuperliga
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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