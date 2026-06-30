Die China National Space Administration (CNSA) hat den Beginn der Arbeit an einem neuen System zur gemeinsamen Überwachung und zum Schutz vor erdnahen Asteroiden bekannt gegeben. Das zum Internationalen Asteroidentag vorgestellte Projekt nutzt weltraum- und bodengestützte Mittel, um Himmelskörper, die unseren Planeten bedrohen könnten, frühzeitig zu erkennen und vor deren Einschlag zu schützen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Dieses System umfasst nicht nur die Überwachung, sondern auch Maßnahmen zur Neutralisierung potenziell gefährlicher Objekte. Experten zufolge ist die Vorhersage von Gefahren aus dem Weltraum und die Entwicklung technologischer Lösungen von strategischer Bedeutung für die Sicherheit der Menschheit. China plant, hierfür seine fortschrittlichsten Technologien einzusetzen.

Methoden zur Asteroidenvernichtung

Falls in Zukunft ein gefährlicher Asteroid entdeckt wird, der mit der Erde kollidieren könnte, werden zwei Hauptmethoden zu seiner Beseitigung eingesetzt. Die erste ist die kinetische Impaktmethode, bei der ein mit hoher Geschwindigkeit fliegender Apparat auf den Asteroiden trifft, um dessen Umlaufbahn zu ändern. Diese Methode gilt derzeit als die effektivste und praxistauglichste Technologie.

Die zweite Methode basiert auf einer langfristigen und konstanten Schubkraft. Dabei wird die Trajektorie des Himmelskörpers durch Gravitationsattraktion oder Laserablation (Verdampfen der Oberfläche mittels Laser) langsam verschoben. Diese Methode ist für Fälle geplant, in denen noch viel Zeit bis zur Ankunft des Asteroiden an der Erde bleibt.

Laut ixbt.com wurden bis Juni 2024 weltweit mehr als 40.000 erdnahe Asteroiden identifiziert und katalogisiert. Bisher haben Wissenschaftler kein großes Objekt gefunden, dessen Kollision mit der Erde sicher ist, allerdings ist die Zahl der kleinen Körper, die außerhalb des Beobachtungsbereichs liegen, immer noch sehr hoch.

Es ist anzumerken, dass die Entdeckung neuer großer Asteroiden in den letzten Jahren fast zum Stillstand gekommen ist, da die wichtigsten gefährlichen Objekte bereits registriert wurden. Das von China entwickelte neue System ist jedoch bedeutsam, da es speziell auf die Kontrolle kleiner und mittelgroßer Gesteinsbrocken ausgerichtet ist, die aus unerwarteter Richtung kommen könnten. Es wird erwartet, dass solche Projekte neue Türen für die internationale Zusammenarbeit im Bereich der globalen Weltraumsicherheit öffnen.