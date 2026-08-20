Ein Künstler aus Gaza schuf zwischen den Ruinen ein Wandbild zu Ehren des US-Schauspielers Mark Ruffalo. Das Kunstwerk gilt als Zeichen des Respekts für die Äußerungen des Schauspielers zur Unterstützung des palästinensischen Volkes.

Das Wandbild zeigt ein Porträt von Mark Ruffalo. Hinter dem Schauspieler ist die grüne Silhouette von Hulk zu sehen, seiner berühmten Figur aus dem Marvel-Universum.

Auf diese Weise verband der Künstler Ruffalos Filmrolle mit seiner öffentlichen Haltung.

Das vor den Ruinen entstandene Wandbild wurde durch die Kunst zu einer symbolischen Ehrung des Schauspielers. Mark Ruffalo stand in den vergangenen Jahren mit seinen Äußerungen zur Palästina-Frage wiederholt im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Er gilt als eine der bekannten Persönlichkeiten aus Hollywood, die das palästinensische Volk unterstützen.

Aus diesem Grund beschloss der Künstler aus Gaza, ihn in seinem Werk darzustellen. Das Werk hat eine größere symbolische Bedeutung als ein einfaches Porträt. Mit dem auf den Ruinen geschaffenen Wandbild brachte er seine Wertschätzung für die Haltung des Schauspielers und seinen Respekt für ihn zum Ausdruck.