Roboter in Deutschland wegen sexueller Belästigung einer 16-Jährigen unter Verdacht

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Roboter in Deutschland wegen sexueller Belästigung einer 16-Jährigen unter Verdacht

In der deutschen Stadt Köln hat ein Vorfall um die mutmaßliche sexuelle Belästigung einer 16-Jährigen polizeiliche Ermittlungen ausgelöst. Wie die Bild berichtet, war an dem Vorfall ein etwa 1,2 Meter großer Roboter beteiligt.

Berichten zufolge ereignete sich der Vorfall in der Nacht zum 11. Oktober in der Nähe eines Restaurants im Stadtzentrum. Das Mädchen war zu diesem Zeitpunkt mit zwei Freundinnen unterwegs. Der Roboter näherte sich ihr, berührte sie am Gesäß und vollführte Handlungen sexueller Natur.

Ersten Informationen zufolge filmten der 16-jährige Besitzer des Roboters und ein 19-jähriger Bekannter den Vorfall. Es wird vermutet, dass sie die Bewegungen des Roboters kommentierten und das Geschehen live in sozialen Medien übertrugen.

Nachdem die Polizei zum Tatort gerufen wurde, konnten die Beamten die beteiligten Personen identifizieren. Der Roboter wurde versteckt im Kofferraum eines Autos gefunden.

Die Polizei beschlagnahmte den Roboter sowie zwei Mobiltelefone der Verdächtigen. Derzeit wird untersucht, wie das Gerät gesteuert wurde, ob seine Bewegungen absichtlich gelenkt wurden und alle weiteren Details des Vorfalls werden geprüft.

Aufgrund des Verdachts auf sexuelle Belästigung wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Ergebnisse der Untersuchung und die Frage, wer für die Handlungen des Roboters verantwortlich ist, sind noch unklar.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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