Gründer der „Kakerlaken-Partei“ festgenommen (Video)

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Gründer der „Kakerlaken-Partei“ festgenommen (Video)

In Indien wurden der Gründer der „Kakerlaken-Partei“ (Cockroach Janta Party), Abhijit Dipke, sowie zwei weitere Vertreter der Bewegung von der Polizei festgenommen. Dies berichtete Reuters am 10. Oktober.

Es wird berichtet, dass Dipke am Flughafen festgenommen wurde, nachdem er aus einem Flugzeug gestiegen war, das von Mumbai nach Delhi gekommen war. Auch der Mitbegründer der Bewegung, Saurav Das, und der Pressesprecher, Ashutosh Ranka, wurden von der Polizei abgeführt, nachdem das Flugzeug auf dem Flughafen Delhi gelandet war.

Die „Kakerlaken-Partei“ veröffentlichte in den sozialen Medien ein Video, das die Festnahme der Vertreter im Flugzeug zeigt. Die Bewegung verurteilte den Vorfall und bestätigte die Inhaftierung ihrer drei Mitglieder.

Es wird darauf hingewiesen, dass sie im Vorfeld einer geplanten Protestkundgebung in Delhi festgenommen wurden. Die Demonstration sollte den Rücktritt des Leiters der indischen Wahlkommission, Gyanesh Kumar, fordern. Die lokalen Behörden hatten die Durchführung der Demonstration untersagt.

Zur Information: Die „Kakerlaken-Partei“ ist eine satirische politische Bewegung, die im Mai 2026 gegründet wurde. Sie entstand nach einigen Äußerungen des indischen Obersten Richters Surya Kant. Die Bewegung erlangte in den sozialen Medien große Bekanntheit und genießt Unterstützung unter jungen Menschen.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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