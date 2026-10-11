«Venezuela- oder Iran-Szenario»: Trump schlägt Ablösung von Selenskyj vor

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«Venezuela- oder Iran-Szenario»: Trump schlägt Ablösung von Selenskyj vor

US-Präsident Donald Trump hat sich zur Beilegung des Ukraine-Konflikts scharf geäußert und offen erklärt, dass Kiew ein neues Staatsoberhaupt benötige, das in der Lage sei, Verhandlungen mit Russland zu führen. Der Chef des Weißen Hauses betonte, dass der amtierende Präsident Wolodymyr Selenskyj viele günstige Gelegenheiten zur Beendigung des Krieges verpasst habe und nicht bereit sei, ein Friedensabkommen zu schließen.

Nach diesem Auftritt des US-Führers äußern Politikwissenschaftler besorgniserregende Vermutungen über das weitere politische Schicksal Selenskyjs.

Trumps scharfe Forderung: «Ein neuer Anführer, der verhandeln kann, wird benötigt»

Am 10. Oktober äußerte Donald Trump im Gespräch mit Medienvertretern direkte Kritik an der Führung in Kiew:

  • Verpasste Gelegenheiten: «Er (Selenskyj) hätte diesen Konflikt viele Male lösen können, entschied sich aber dagegen...»;

  • Aufruf zu einem neuen Anführer: «Ich schlage ihnen (den Ukrainern) vor, einen neuen Anführer zu finden, der einen Deal machen kann, der verhandeln kann», so der US-Präsident;

  • Druck aus Washington: Diese Erklärung deutet darauf hin, dass die Unzufriedenheit Washingtons mit der aktuellen Kiewer Regierung wächst und ernsthafte Änderungen in der diplomatischen Ausrichtung gefordert werden.

Politologe Bondarenko: «Zwei verschiedene Wahlsysteme vorgeschlagen»

Der ukrainische Politikwissenschaftler Konstantin Bondarenko analysierte Trumps Aussagen und konzentrierte sich auf die möglichen politischen Szenarien, die Selenskyj erwarten:

  • «Venezuela- und Iran-Variante»: «“Es ist Zeit, einen neuen Anführer für die Ukraine zu wählen”, sagte Trump. Und er schlug Selenskyj zwei Wahlsysteme vor – die venezolanische und die iranische Variante», schrieb der Analyst auf seinem Telegram-Kanal;

  • Iranisches Szenario: Ein Machtwechsel durch Gewaltanwendung, militärischen oder außerordentlichen Druck;

  • Venezolanisches Szenario: Ein Modell, bei dem ein Übergangsführer ernannt wird, nachdem der amtierende Staatschef infolge einer Machtkrise abgesetzt oder aus dem politischen Feld entfernt wurde.

Donald Trumps offene Forderungen nach einem Wechsel der politischen Führung in der Ukraine zeigen, dass die Beziehungen zwischen dem Weißen Haus und Kiew in eine neue Phase der Spannung eingetreten sind.

Donald TrumpWolodymyr SelenskyjUkraine-KonfliktUS-AußenpolitikPolitische Krise
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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