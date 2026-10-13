Freunde beim Teilen: Ein herzliches Video zwischen Mensch und Reh erobert das Netz

In den sozialen Medien ist ein weiteres Video, das eine unglaublich herzliche Freundschaft zwischen Mensch und Wildtier zeigt, zu einem echten Hit geworden. Der ukrainische Blogger Yura Ladniy teilt ein Stück süße Wassermelone mit einem Reh, das er aufzieht. Das Video wurde in kürzester Zeit über 1 Million Mal geliked und erhielt zehntausende liebevolle Kommentare.

Diese Aufnahmen, die die Zuneigung zwischen einem Menschen und einem zarten Tier zeigen, zauberten nicht nur Millionen von Nutzern ein Lächeln ins Gesicht, sondern wurden auch zu einem der viralsten Themen im Netz.

«Borya isst die Wassermelone wie ein Mensch»: Was ist in dem Video zu sehen?

Das im Freien aufgenommene Video besticht durch seine Schlichtheit und Natürlichkeit:

Ein Stück — doppelte Freude: Ein Mann hält ein Stück saftige Wassermelone in der Hand und isst sie abwechselnd mit dem Reh. Das Tier beißt ohne jede Angst oder Scheu herzhaft von der Frucht ab;

Genuss pur: Das Reh, dem der Wassermelonensaft über das Maul läuft, genießt den Snack wie ein verwöhntes Kind und leckt sich die Schnauze. Dieser Anblick vermittelt dem Zuschauer pure Freude;

Volles gegenseitiges Vertrauen: Dass das Tier dem Menschen so nahe ist, zeigt durch die Zuneigung und Ruhe in seinen Augen deutlich, dass sie schon lange zusammen sind und das Tier mit echter Liebe aufwächst.

Beifall der Fans: «Man kann es nicht ohne Lächeln ansehen»

Unter dem Video hinterlassen tausende Nutzer aus aller Welt herzliche und humorvolle Kommentare:

«Borya, beeil dich, sonst ist sie weg!»: Die Kommentatoren erwähnen, dass das Reh Borya heißt, und «Borya, beiß schneller zu, sonst lässt Yura dir nichts übrig», scherzen sie;

«Lass ihn nicht in den Wald frei»: Die Fans sehen, wie sehr sich das Tier an den Menschen gewöhnt hat, und bitten darum, es nicht in die Wildnis zu entlassen, sondern in den fürsorglichen Händen zu behalten;

Endlose positive Stimmung: Viele betonen, dass dieser kurze Clip ein Beispiel für die reinste und schönste Freundschaft der Welt ist, die nach einem harten Tag die Stimmung hebt.

Diese herzliche Beziehung zwischen Mensch und Tier ist ein weiterer lebendiger Beweis dafür, dass Liebe und Fürsorge alle Grenzen überwinden.