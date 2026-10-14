In einem der größten Staaten Nordafrikas, Marokko, kam es zu heftigen Protesten gegen die Politik der offiziellen Regierung zur Normalisierung (Wiederaufnahme) der diplomatischen Beziehungen zu Israel. Hunderte Einheimische und Aktivisten, die sich in verschiedenen Städten versammelten, fordern den vollständigen Abbruch der Beziehungen zu Tel Aviv und die Schließung der Botschaft.

Die Demonstranten zogen mit riesigen palästinensischen Nationalflaggen und Bannern mit scharfen Parolen durch die Straßen und drückten ihren offenen Widerstand gegen die Regierungsentscheidungen aus.

Scharfe Forderungen und Proteste auf den Straßen

Die wichtigsten Rufe auf den Plätzen umfassten folgende Punkte:

Entschiedene Haltung: Die Teilnehmer skandierten scharfe und emotionale Parolen wie: „Keine Botschaft, kein Botschafter – wir wollen keine Schweine hier!“

Widerstand gegen die Normalisierung: Aktivisten bewerten die diplomatischen, wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Abkommen mit Israel als widersprüchlich zu den Interessen des Volkes und der Solidarität mit Palästina.

Appelle über Lautsprecher: Auf den Stadtplätzen wandten sich Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und Aktivisten über Mikrofone an die Menge und forderten den sofortigen Stopp der Normalisierung der Beziehungen.

Szenen auf den Plätzen: Jugendliche, Frauen und riesige Flaggen

Die verbreiteten Bilder zeigen das Ausmaß und die Stimmung der Aktion deutlich:

Große Reichweite: Auf den Straßen standen nicht nur Männer, sondern auch Frauen und Kinder mit palästinensischen Symbolen in der ersten Reihe der Demonstration.

Gigantische Symbole: Die Versammelten trugen eine mehrere Meter lange palästinensische Flagge durch die Straßen und zeigten Plakate mit Aufschriften wie „Nein zur Normalisierung“ und „Freiheit für Palästina“ auf Arabisch.

Kontrolle durch Sicherheitskräfte: Die Ordnungskräfte überwachten die Sicherheit in den Gebieten der Demonstrationen und versuchten, die Lage unter Kontrolle zu halten.

Diese heftigen öffentlichen Proteste in Marokko zeigen, dass die Frage der Wiederaufnahme der Beziehungen zu Israel in der arabischen Welt weiterhin ein heißes und umstrittenes Thema bleibt.