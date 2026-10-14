Massenproteste in Marokko gegen die Wiederaufnahme der Beziehungen zu Israel (Video)

·11·Welt
Massenproteste in Marokko gegen die Wiederaufnahme der Beziehungen zu Israel (Video)

In einem der größten Staaten Nordafrikas, Marokko, kam es zu heftigen Protesten gegen die Politik der offiziellen Regierung zur Normalisierung (Wiederaufnahme) der diplomatischen Beziehungen zu Israel. Hunderte Einheimische und Aktivisten, die sich in verschiedenen Städten versammelten, fordern den vollständigen Abbruch der Beziehungen zu Tel Aviv und die Schließung der Botschaft.

Die Demonstranten zogen mit riesigen palästinensischen Nationalflaggen und Bannern mit scharfen Parolen durch die Straßen und drückten ihren offenen Widerstand gegen die Regierungsentscheidungen aus.

Scharfe Forderungen und Proteste auf den Straßen

Die wichtigsten Rufe auf den Plätzen umfassten folgende Punkte:

  • Entschiedene Haltung: Die Teilnehmer skandierten scharfe und emotionale Parolen wie: „Keine Botschaft, kein Botschafter – wir wollen keine Schweine hier!“

  • Widerstand gegen die Normalisierung: Aktivisten bewerten die diplomatischen, wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Abkommen mit Israel als widersprüchlich zu den Interessen des Volkes und der Solidarität mit Palästina.

  • Appelle über Lautsprecher: Auf den Stadtplätzen wandten sich Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und Aktivisten über Mikrofone an die Menge und forderten den sofortigen Stopp der Normalisierung der Beziehungen.

Szenen auf den Plätzen: Jugendliche, Frauen und riesige Flaggen

Die verbreiteten Bilder zeigen das Ausmaß und die Stimmung der Aktion deutlich:

  • Große Reichweite: Auf den Straßen standen nicht nur Männer, sondern auch Frauen und Kinder mit palästinensischen Symbolen in der ersten Reihe der Demonstration.

  • Gigantische Symbole: Die Versammelten trugen eine mehrere Meter lange palästinensische Flagge durch die Straßen und zeigten Plakate mit Aufschriften wie „Nein zur Normalisierung“ und „Freiheit für Palästina“ auf Arabisch.

  • Kontrolle durch Sicherheitskräfte: Die Ordnungskräfte überwachten die Sicherheit in den Gebieten der Demonstrationen und versuchten, die Lage unter Kontrolle zu halten.

Diese heftigen öffentlichen Proteste in Marokko zeigen, dass die Frage der Wiederaufnahme der Beziehungen zu Israel in der arabischen Welt weiterhin ein heißes und umstrittenes Thema bleibt.

MarokkoIsraelPalästinaMarokkanische RegierungNahostkonflikt
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

21-jähriger Sportler nach 30 Operationen verstorben21-jähriger Sportler nach 30 Operationen verstorben27 September 15:17Ahmad al-Sharaa enthüllt Details zu Geheimabkommen und der Räumung ausländischer StützpunkteAhmad al-Sharaa enthüllt Details zu Geheimabkommen und der Räumung ausländischer Stützpunkte23 September 13:05Video eines israelischen Ministers löst internationalen Eklat ausVideo eines israelischen Ministers löst internationalen Eklat aus21 Mai 12:20Itamar Ben-Gvir lehnt US-Iran-Abkommen entschieden abItamar Ben-Gvir lehnt US-Iran-Abkommen entschieden ab15 Juni 21:58Netanjahu ordnet Ausweitung der Besatzung im Gazastreifen anNetanjahu ordnet Ausweitung der Besatzung im Gazastreifen an29 Mai 14:44Trump verurteilt Israels Angriffe auf Beirut scharfTrump verurteilt Israels Angriffe auf Beirut scharf17 Juni 15:18
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Rätselhafte Struktur mit Kammern und Tunnel entdeckt
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Rätselhafte Struktur mit Kammern und Tunnel entdeckt
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig