Франция биринчи хоними Брижит Макрон ёшлигида қандай кўринишда бўлган?

·220.8K·Дунё
Франция биринчи хоними Брижит Макрон ёшлигида қандай кўринишда бўлган?
Эммануэл Макроннинг рафиқаси лицейда оддий ўқитувчи бўлиб юрган пайтларида суратга тушишни унчалик ёқтирмасди, лекин интернетдан кулиб турган малласоч аёлнинг бир нечта суратларини топиш мумкин.
Франция биринчи хоними Брижит Макрон ёшлигида қандай кўринишда бўлган?
2024 йил 13 апрелда Брижит Макрон 71 ёшини нишонлади. Турмуш ўртоғи Эммануэл Макрон билан орасидаги 24 йиллик фарққа қарамай, Франциянинг биринчи хоними ёшига нисбатан ажойиб кўринади.

Брижит Мари-Клод Макрон 2017 йилда дунёдаги деярли ҳар бир аёл орзу қиладиган мавқега эга бўлди. Биринчи хонимлик ундан расмий либосларни бирин-кетин ўзгартиришни, классик соч турмаги билан шуғулланишни ва президентга хизмат сафарларида ҳамроҳ бўлишини талаб қиларди.
Франция биринчи хоними Брижит Макрон ёшлигида қандай кўринишда бўлган?
Кўпчилик сўнгги трендлардан ортда қолмаслик Брижитдан нафақат унинг нуфузли мақоми, балки ёнида ёш турмуш ўртоғи бўлгани сабабли, деб баҳслашади. Аммо француз ва лотин тили ўқитувчиси бўлганида ҳам Брижит мафтункор бўлган. Шунга қарамай, малласоч аёл суратга тушишни унчалик ёқтирмасди ва иложи борича камералардан қочишга ҳаракат қиларди.

Шу кунларда интернетда Макрон хоним ҳақида турли миш-мишлар тарқалмоқда. Елисей саройининг расмий вакиллари барча тахминларда заррача ҳақиқат йўқлигини бир неча бор тасдиқлаб, президент рафиқаси ҳар доим очиқ турмуш тарзини олиб борганганини таъкидлади.

Америкалик журналист Макроннинг рафиқаси эркак бўлиб туғилганини исботлашга ваъда берди
Франция биринчи хоними Брижит Макрон ёшлигида қандай кўринишда бўлган?
Бир нечта фотосурат ва видеороликлар шуни кўрсатадики, Брижитнинг юз тузилиши, нозик қомати ва ёрқин табассуми йиллар давомида деярли ўзгармаган. Айтганча, қизиқарли факт шундаки, 1975 йилдаги бу оқ-қора расмда 22 ёшли Брижит тўнғич ўғли Себастьян билан суратга тушган, унинг бўлажак турмуш ўртоғи Эммануэл Макрон эса икки йил ўтиб дунёга келади. Бу кадр биринчи хонимнинг табиий гўзаллигидан камчилиги йўқлигини исботлайди, аммо бу Макрон хоним жозибадорлигини таъкидлашга ёки яхшилашга ҳаракат қилмаганини англатмайди.
Франция биринчи хоними Брижит Макрон ёшлигида қандай кўринишда бўлган?
Кўплаб жарроҳлар Брижит ринопластикадан фойдаланган деб ҳисоблашади. Бурун учи, умуман унинг пропорцияси бир оз ўзгарган ва бу бир қарашда яққол сезилади. Бундан ташқари, Франция президентининг рафиқаси юзининг пастки қисмидаги ажинлар билан жуда эрта кураша бошлаган. Мутахассисларнинг сўзларига кўра, Макрон хоним гиалурон кислотаси асосидаги филлерлар ёрдамида терисини торттирган ва ёноғини коррекция қилдирган.
Франция биринчи хоними Брижит Макрон ёшлигида қандай кўринишда бўлган?
Брижит МакронФранция ХонимиЭммануэл Макрон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дубай шаҳзодасининг собиқ рафиқаси ҳибсга олиндиДубай шаҳзодасининг собиқ рафиқаси ҳибсга олиндиБугун, 22:53Сониялар ичида барбод бўлган заргарлик ўғирлигиСониялар ичида барбод бўлган заргарлик ўғирлигиБугун, 21:28Рельсга тиқилиб қолган одам сўнгги сонияларда қутқарилдиРельсга тиқилиб қолган одам сўнгги сонияларда қутқарилдиБугун, 21:16Грецияда аёллар илк бор армияга кўнгилли сифатида қабул қилиндиГрецияда аёллар илк бор армияга кўнгилли сифатида қабул қилиндиБугун, 21:078 кишини қутқарган ўт ўчирувчи судга тортилди8 кишини қутқарган ўт ўчирувчи судга тортилдиБугун, 21:001,5 млн обуначили ит ўғирланиб, ресторанга сотилди1,5 млн обуначили ит ўғирланиб, ресторанга сотилдиБугун, 20:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Саудия Арабистонида Қурбон Ҳайити санаси маълум қилинди
Саудия Арабистонида Қурбон Ҳайити санаси маълум қилинди